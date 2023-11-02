https://sputnikarabic.ae/20231102/خبير-عسكري-يكشف-بدائية-الأسلحة-الأمريكية-الفرط-صوتية-أمام-نظيراتها-الروسية-1082722131.html

خبير عسكري يكشف "بدائية" الأسلحة الأمريكية الفرط صوتية أمام نظيراتها الروسية

خبير عسكري يكشف "بدائية" الأسلحة الأمريكية الفرط صوتية أمام نظيراتها الروسية

صرّح الخبير العسكري العقيد المتقاعد يوري كنوتوف، أن الأسلحة الأمريكية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت لا تزال قيد التطوير. 02.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-02T09:07+0000

2023-11-02T09:07+0000

2023-11-02T09:07+0000

العالم

سلاح روسيا

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وقال كنوتوف: "ومع ذلك، كانت هناك معلومات تفيد بأن البلاد(الولايات المتحدة) تمكنت من تحقيق بعض النجاح في إنشائها، لكن الصواريخ التي تم إنشاؤها كانت لا تزال أدنى من الصواريخ الروسية".وأضاف: "كانت هناك معلومات تفيد بأن الصاروخ الأمريكي تجاوز سرعة ماخ 6، وهذا أكثر من فرط الصوت. المدى من واحد ونصف إلى 1900 كيلومتر، النطاق هو نفسه تقريبا، مثل نطاقنا، لكن السرعة صغيرة. الولايات المتحدة تجاوزت قليلا فقط إلى ما وراء فرط الصوت".وأشار كنوتوف إلى أن اختبارات الصواريخ الأمريكية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت يمكن أن تكون سرية قدر الإمكان. يمكن للبلد تصنيف نتائج الاختبار، على أنها إيجابية وسلبية. على أي حال، من السابق لأوانه الحديث عن اختراق من جانب الولايات المتحدة الأمريكية.وقال كنوتوف: "بكل الأحوال، سيصنعون صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت عاجلا أم آجلا، لذلك من أولوياتنا تحسين أسلحتنا".وفي وقت سابق، أوضح تقرير عسكري تفوّق الجيش الروسي على القوات المسلحة الأمريكية، وبالتالي أصبحت روسيا صاحبة المركز الأول في العالم، وذلك وفقًا لتصنيف الدول التي تمتلك أقوى الجيوش.ينص المقال الذي نشر على "يو إس نيوز"، على أنه تم تقييم قوة جيوش الدول الفردية بناءً على ردود المشاركين في استطلاع عالمي يتعلق بالموضوع نفسه، وتم الأخذ بالاعتبار معيار قوة الجيش والعتاد العسكري عند إجراء الاستطلاع.

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العالم, سلاح روسيا