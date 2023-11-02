https://sputnikarabic.ae/20231102/خبير-هدف-إسرائيل-قتل-أكبر-عدد-ممكن-من-الفلسطينيين-1082744853.html
خبير: هدف إسرائيل قتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين
خبير: هدف إسرائيل قتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين
نناقش في هذه الحلقة من "حصاد الأسبوع": أكثر من 200 قتيل في قصف إسرائيلي جديد على جباليا وروسيا تؤكد أن إسرائيل دولة احتلال، القوات المسلحة الأوكرانية لن تحقق... 02.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-02T14:56+0000
2023-11-02T14:56+0000
2023-11-02T14:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حصاد الأسبوع
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خبير: هدف إسرائيل قتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين
خبير: هدف إسرائيل قتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين
تواصل إسرائيل عمليات القصف الجوي، التي تستهدف قطاع غزة، لليوم الـ27 على التوالي، حيث طال قصف اليوم محيط مستشفى "القدس". كما قتل ما لا يقل عن 195 فلسطيني وأصيب 777 آخرون جراء الغارات الإسرائيلية المتكررة على مخيم جباليا في قطاع غزة.بدوره، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، دعوة روسيا لوقف إراقة الدماء في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن إسرائيل ليس لها الحق في الدفاع عن النفس في الصراع الحالي لأنها دولة احتلال.حول هذا الموضوع، قال الكاتب السياسي والعضو السابق للمجلس الوطني الفلسطيني حمادة فراعنة:خبير: الإيمان بالنصر يتلاشى مع ارتطام المساعدات الغربية السخية بالفساد الأوكرانيقال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، إن الوضع في ساحة المعركة وصل إلى طريق مسدود وأن القوات المسلحة الأوكرانية على الأرجح لن تحقق "اختراقًا عميقًا ولائقا". وهذا ما اتفق معه مالك شركة "ستار لينك" للاتصالات، إيلون ماسك، الذي أكد بدوره الرأي القائل بأن أوكرانيا غير قادرة على الاتنصار في الصراع الحالي.حول هذا الموضوع تحدث لبرنامجنا الخبير بالشأن الروسي الأستاذ صدقي زاهر عثمان:التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
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feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
حصاد الأسبوع, аудио
خبير: هدف إسرائيل قتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين
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نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة من "حصاد الأسبوع": أكثر من 200 قتيل في قصف إسرائيلي جديد على جباليا وروسيا تؤكد أن إسرائيل دولة احتلال، القوات المسلحة الأوكرانية لن تحقق "اختراقًا عميقًا ولائقا"، السعودية تفوز باستضافة كأس العالم 2034.
تواصل إسرائيل عمليات القصف الجوي، التي تستهدف قطاع غزة، لليوم الـ27 على التوالي، حيث طال قصف اليوم محيط مستشفى "القدس". كما قتل ما لا يقل عن 195 فلسطيني وأصيب 777 آخرون جراء الغارات الإسرائيلية المتكررة على مخيم جباليا في قطاع غزة.
بدوره، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، دعوة روسيا لوقف إراقة الدماء في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن إسرائيل ليس لها الحق في الدفاع عن النفس في الصراع الحالي لأنها دولة احتلال.
حول هذا الموضوع، قال الكاتب السياسي والعضو السابق للمجلس الوطني الفلسطيني حمادة فراعنة:
"تشكر روسيا على موقفها لأنها الوحيدة من الدول العظمى المؤثرة في المجتمع الدولي التي وقفت مع الشعب الفلسطيني، والحقيقة أن الاحتلال يمارس جرائم قتل بعنف غير مسبوق، بهدف قتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين وكذلك تدمير أكبر مساحة من المنشآت والبنى التحتية الفلسطينية وبغطاء غربي، ولا يوجد أي مبرر لارتكاب هذه الجرائم بحق المستشفيات والمنازل ودور العبادة و82 منشأة حكومية اختفت بالكامل إضافة إلى المخابز".
خبير: الإيمان بالنصر يتلاشى مع ارتطام المساعدات الغربية السخية بالفساد الأوكراني
قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، إن الوضع في ساحة المعركة وصل إلى طريق مسدود وأن القوات المسلحة الأوكرانية على الأرجح لن تحقق "اختراقًا عميقًا ولائقا". وهذا ما اتفق معه مالك شركة "ستار لينك" للاتصالات، إيلون ماسك، الذي أكد بدوره الرأي القائل بأن أوكرانيا غير قادرة على الاتنصار في الصراع الحالي.
حول هذا الموضوع تحدث لبرنامجنا الخبير بالشأن الروسي الأستاذ صدقي زاهر عثمان:
"عدم تحقيق أي تقدم للقوات الأوكرانية أعاد الأسطوانة نفسها التي تحدث عنها الأوكرانيون بخصوص التعبئة العامة بالإضافة إلى الحاجة الدائمة إلى أسلحة نوعية، لكن كل التقارير الدولية تتحدث عن أن أوكرانيا دخلت بين أكثر بلدان العالم تسلما للمساعدات العسكرية، ما جعل الإيمان بالنصر يتلاشى عند أغلبية القادة الأوكران، ولا سيما أن المساعدات الغربية السخية ارتطمت بالفساد الأوكراني وسرقت الأموال الأمريكية وكل هذه التخبطات وصلت بطبيعة الحال إلى واشنطن. أمّا بالنسبة للجانب الروسي فالعملية العسكرية مستمرة حتى تحقيق جميع الأهداف".
التفاصيل في الملف الصوتي...