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Военнослужащий несет боеприпасы для автоматической 30-мм пушки на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231102/خبير-يكشف-عن-بديل-زيلينسكي-المحتمل--1082731944.html
خبير يكشف عن بديل زيلينسكي المحتمل
خبير يكشف عن بديل زيلينسكي المحتمل
صرّح فلاديمير روغوف، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، اليوم الجمعة، بأن الغرب يعد بديلا لفلاديمير زيلينسكي، وذلك بالنظر إلى القائد الأعلى للقوات الأوكرانية... 02.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-02T12:44+0000
2023-11-02T12:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال روغوف بهذا الصدد: "الغرب يراهن على زالوجني ويعده كبديل لزيلينسكي ولهذا السبب تظهر منشورات تصريحات زالوجني في الصحافة الغربية، حيث يقدم تقييمات واضحة وكافية لما يحدث على خط المواجهة.وأضاف روغوف خلال تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك": "إنه بالضبط الشخص المستعد للحوار وإعادة تشكيل السلطات بعد رحيل زيلينسكي".ووفقا له، يحاول زالوجني اللعب على النقيض من ذلك، حيث يقدم نفسه للجمهور الغربي باعتباره سياسيا أكثر توازنا من "زيلينسكي المجنون".وفي وقت سابق، أقر زالوجني بالجمود الذي وصل إليه الصراع، وقال إنه "على الأرجح لن يكون هناك اختراق عميق".
https://sputnikarabic.ae/20231102/قائد-القوات-الأوكرانية-يحذر-من-سلاح-روسي-رادع-لمقاتلات-إف-16-1082720282.html
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العالم
العالم

خبير يكشف عن بديل زيلينسكي المحتمل

12:44 GMT 02.11.2023
© AP Photo / Evan Vucciزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2023
© AP Photo / Evan Vucci
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صرّح فلاديمير روغوف، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، اليوم الجمعة، بأن الغرب يعد بديلا لفلاديمير زيلينسكي، وذلك بالنظر إلى القائد الأعلى للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني كبديل مناسب.
وقال روغوف بهذا الصدد: "الغرب يراهن على زالوجني ويعده كبديل لزيلينسكي ولهذا السبب تظهر منشورات تصريحات زالوجني في الصحافة الغربية، حيث يقدم تقييمات واضحة وكافية لما يحدث على خط المواجهة.
عسكري روسي يحمل بندقية مضادة للطائرات المسيرة أثناء عملية تغطية للمسيرات الروسية، التي تقوم بنشر المنشورات الدعائية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قائد القوات الأوكرانية يحذر من سلاح روسي رادع لمقاتلات "إف 16"
07:22 GMT
وأضاف روغوف خلال تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك": "إنه بالضبط الشخص المستعد للحوار وإعادة تشكيل السلطات بعد رحيل زيلينسكي".
ووفقا له، يحاول زالوجني اللعب على النقيض من ذلك، حيث يقدم نفسه للجمهور الغربي باعتباره سياسيا أكثر توازنا من "زيلينسكي المجنون".
وفي وقت سابق، أقر زالوجني بالجمود الذي وصل إليه الصراع، وقال إنه "على الأرجح لن يكون هناك اختراق عميق".
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