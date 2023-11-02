https://sputnikarabic.ae/20231102/خبير-يكشف-عن-بديل-زيلينسكي-المحتمل--1082731944.html
خبير يكشف عن بديل زيلينسكي المحتمل
خبير يكشف عن بديل زيلينسكي المحتمل
صرّح فلاديمير روغوف، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، اليوم الجمعة، بأن الغرب يعد بديلا لفلاديمير زيلينسكي، وذلك بالنظر إلى القائد الأعلى للقوات الأوكرانية... 02.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-02T12:44+0000
2023-11-02T12:44+0000
2023-11-02T12:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال روغوف بهذا الصدد: "الغرب يراهن على زالوجني ويعده كبديل لزيلينسكي ولهذا السبب تظهر منشورات تصريحات زالوجني في الصحافة الغربية، حيث يقدم تقييمات واضحة وكافية لما يحدث على خط المواجهة.وأضاف روغوف خلال تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك": "إنه بالضبط الشخص المستعد للحوار وإعادة تشكيل السلطات بعد رحيل زيلينسكي".ووفقا له، يحاول زالوجني اللعب على النقيض من ذلك، حيث يقدم نفسه للجمهور الغربي باعتباره سياسيا أكثر توازنا من "زيلينسكي المجنون".وفي وقت سابق، أقر زالوجني بالجمود الذي وصل إليه الصراع، وقال إنه "على الأرجح لن يكون هناك اختراق عميق".
https://sputnikarabic.ae/20231102/قائد-القوات-الأوكرانية-يحذر-من-سلاح-روسي-رادع-لمقاتلات-إف-16-1082720282.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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العالم
خبير يكشف عن بديل زيلينسكي المحتمل
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صرّح فلاديمير روغوف، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، اليوم الجمعة، بأن الغرب يعد بديلا لفلاديمير زيلينسكي، وذلك بالنظر إلى القائد الأعلى للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني كبديل مناسب.
وقال روغوف بهذا الصدد: "الغرب يراهن على زالوجني ويعده كبديل لزيلينسكي ولهذا السبب تظهر منشورات تصريحات زالوجني في الصحافة الغربية، حيث يقدم تقييمات واضحة وكافية لما يحدث على خط المواجهة.
وأضاف روغوف خلال تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك": "إنه بالضبط الشخص المستعد للحوار وإعادة تشكيل السلطات بعد رحيل زيلينسكي".
ووفقا له، يحاول زالوجني اللعب على النقيض من ذلك، حيث يقدم نفسه للجمهور الغربي باعتباره سياسيا أكثر توازنا من "زيلينسكي المجنون".
وفي وقت سابق، أقر زالوجني بالجمود الذي وصل إليه الصراع، وقال إنه "على الأرجح لن يكون هناك اختراق عميق".