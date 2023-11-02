https://sputnikarabic.ae/20231102/دبابة-ليوبارد-أوكرانية-تلقى-حتفها-بعد-مواجهة-مع-مسيرة-روسية-فيديو-1082720971.html
دبابة "ليوبارد" أوكرانية تلقى حتفها بعد مواجهة مع مسيرة روسية.. فيديو
دبابة "ليوبارد" أوكرانية تلقى حتفها بعد مواجهة مع مسيرة روسية.. فيديو
واجهت الآليات الغربية منذ دخولها الخدمة في صفوف قوات كييف مع بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة عجزا أمام السلاح الروسي الذي فتك بالكثير منها. 02.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-02T07:58+0000
2023-11-02T07:58+0000
2023-11-02T07:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وشكلت المسيرات أحد أكبر كوابيس المدرعات الغربية، حيث عجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع الفيديو التي توثق تدميرها مرارا وتكرارا.ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو اليوم الخميس لطائرة مسيرة لاحقت دبابة "ليوبارد" ألمانية الصنع تخدم في صفوف قوات كييف على محور "زابوروجيه".ودمرت المسيرة الدبابة بعد أن رصدتها على أحد خطوط النار.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الأربعاء، أن مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية التي تقاتل على محور دونيتسك استطاعت القضاء على أفراد من الجيش الأوكراني والمعدات التي بحوزته بالقرب من كورديموفكا وكليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأشارت الدفاع الروسية في بيانها إلى أن خسائر القوات الأوكرانية وصل إلى نحو 245 قتيلاً وجريحًا عسكريًا و8 مركبات عسكرية بينها ثلاث دبابات من ضمنها دبابة ألمانية من طراز "ليوبارد".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
دبابة "ليوبارد" أوكرانية تلقى حتفها بعد مواجهة مع مسيرة روسية.. فيديو
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واجهت الآليات الغربية منذ دخولها الخدمة في صفوف قوات كييف مع بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة عجزا أمام السلاح الروسي الذي فتك بالكثير منها.
وشكلت المسيرات أحد أكبر كوابيس المدرعات الغربية، حيث عجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع الفيديو التي توثق تدميرها مرارا وتكرارا.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو اليوم الخميس لطائرة مسيرة لاحقت دبابة "ليوبارد" ألمانية الصنع تخدم في صفوف قوات كييف على محور "زابوروجيه".
ودمرت المسيرة الدبابة بعد أن رصدتها على أحد خطوط النار.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الأربعاء، أن مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية التي تقاتل على محور دونيتسك استطاعت القضاء على أفراد من الجيش الأوكراني والمعدات التي بحوزته بالقرب من كورديموفكا وكليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأشارت الدفاع الروسية
في بيانها إلى أن خسائر القوات الأوكرانية وصل إلى نحو 245 قتيلاً وجريحًا عسكريًا و8 مركبات عسكرية بينها ثلاث دبابات من ضمنها دبابة ألمانية من طراز "ليوبارد".