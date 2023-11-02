https://sputnikarabic.ae/20231102/دعوة-إيرانية-تركية-لعقد-مؤتمر-دولي-لتجنب-حرب-إقليمية-هل-تلقى-استجابة-1082739435.html

دعوة إيرانية تركية لعقد مؤتمر دولي لتجنب حرب إقليمية... هل تلقى استجابة؟

دعوة إيرانية تركية لعقد مؤتمر دولي لتجنب حرب إقليمية... هل تلقى استجابة؟

أعلن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الأربعاء، استدعاء السفير الأردني لدى إسرائيل إلى الأردن فورًا، وذلك احتجاجًا على استمرار الحرب الإسرائيلية في قطاع... 02.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-02T13:48+0000

2023-11-02T13:48+0000

2023-11-02T13:48+0000

راديو

ملفات ساخنة

أخبار تركيا اليوم

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/02/1082739060_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_37f52d7fda578bf997125a1dabbb2b38.png

دعوة إيرانية تركية لعقد مؤتمر دولي لتجنب حرب إقليمية... هل تلقى استجابة؟ دعوة إيرانية تركية لعقد مؤتمر دولي لتجنب حرب إقليمية... هل تلقى استجابة؟

وجاء في بيان للخارجية الأردنية أن الصفدي قرر "استدعاء السفير الأردني في إسرائيل إلى الأردن فوراً، تعبيراً عن موقف الأردن الرافض والمدين للحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة، والتي تقتل الأبرياء، وتسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة، وتحمل احتمالات خطرة لتوسعها، ما سيهدد أمن المنطقة كلها والأمن والسلم الدوليين".وأضاف أن عودة السفراء ستكون مرتبطة بوقف إسرائيل حربها على غزة ووقف الكارثة الإنسانية التي تسببها وكل إجراءاتها التي تحرم الفلسطينيين حقهم في الغذاء والماء والدواء وحقهم في العيش الآمن والمستقر على ترابهم الوطني.من ناحية أخرى: دعت تركيا وإيران، الأربعاء، إلى عقد مؤتمر إقليمي بهدف تجنب توسع الحرب المندلعة بين اسرائيل وحماس.والتقى وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، يوم الأربعاء، في أنقرة، بعد يوم من اجتماع جمع عبد اللهيان بقيادات من حماس في الدوحة.وحذرت إيران من أن الجماعات المسلحة التي تدعمها في المنطقة قد تهاجم إسرائيل إذا استمرت في حربها على حماس.وقال هاكان فيدان إن تركيا تضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار لأنه "ليس صعبا التنبؤ بأن دوامة العنف هذه سوف تكبر" دون حل دائم للحرب.وقال عبد اللهيان إن عقد مؤتمر سلام يضم الدول "الإسلامية والعربية" يجب أن يتم "في أقرب وقت ممكن". كما دعا العالم الإسلامي لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية بسبب الحرب.ولاحقا التقى الوزير الإيراني بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة.وقال في تصريحات نقلتها الخارجية الإيرانية "إذا لم تتوقف الحرب ضد الشعب الأعزل في غزة على الفور، هناك خطر توسع نطاق الحرب والنزاع في المنطقة في أي لحظة".وأشار إلى أن هناك مخاوف في الأردن من مسألة التهجير التي طفت على السطح بعد الحرب على غزة، حيث تخشى عمان من أن نتائج المعركة لو حسمت لصالح إسرائيل فسيكون الأردن رقم اثنين في هذه المعادلة.وأضاف الحمد أن هذه الخطوة بسحب السفير هي إجراء منخفض المستوى قد تتطور لإجراءات أكثر حدة مثل إلغاء الاتفاقيات بما فيها الاتفاقيات السياسية والاقتصادية وتصدير الغاز وغير ذلك فضلا عن التحشيد الشعبي، وهو ما ينبغي أن تدركه إسرائيل.وأشار إلى أن تركيا لا تريد أن تنسف ما بدأته من بعد الانتخابات الأخيرة، وأي تغيير جيوسياسي سيعيق هذه الخطط التنموية في الداخل والخارج التركي، وكذلك إيران بدأت تسوية سلمية مع السعودية وأي تغيير سيفسد هذه الخطوة المهمة.وأشار حافظ أوغلو إلى أن تركيا حليفة للولايات المتحدة بينما إيران حليفة لروسيا، وهذه فرصة للاستفادة من الضغط الروسي الصيني في هذه الأزمة في مواجهة الدعم الأمريكي اللامحدود لإسرائيل.وأشار غروي إلى أن علاقة تركيا بحماس وعلاقتها الوطيدة بإيران يجعل من الدولتين الإقليميتين مرشحتين بقوة لاتخاذ خطوة في هذا الاتجاه، مشيرا إلى أن "تحذير وزير الخارجية الإيراني عبد اللهيان ينبغي الالتفات له من ناحية إسرائيل والولايات المتحدة، لأن حركات المقاومة قد لا تسكت إذا طال أمد الحرب وطالت هذه المجازر على هذا النحو".

https://sputnikarabic.ae/20231101/إيران-تحذر-إسرائيل-مجددا-ستكون-هناك-مستجدات-جديدة-في-المنطقة-إذا-استمر-الهجوم-على-غزة-1082692463.html

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ملفات ساخنة, أخبار تركيا اليوم, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم