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https://sputnikarabic.ae/20231102/دول-لاتينية-اتخذت-مواقف-حاسمة-تجاه-إسرائيل-بسبب-غزة-1082731384.html
دول لاتينية اتخذت مواقف حاسمة تجاه إسرائيل بسبب غزة
دول لاتينية اتخذت مواقف حاسمة تجاه إسرائيل بسبب غزة
لا يزال الدعم التقليدي للقضية الفلسطينية في دول أمريكا اللاتينية قويا، حيث عبرت عنه بعض الدول أما بقطع العلاقات أو استدعاء السفراء احتجاجا على الحرب العنيفة... 02.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-02T12:21+0000
2023-11-02T12:21+0000
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وأثارت مواقف بعض الدول اللاتينية ضد ما تفعله إسرائيل في قطاع غزة، إعجاب كثيرين من المواطنين العرب، الذين تحسروا على مواقف بلادهم تجاه ما يحدث واكتفائهم ببيانات الشجب والإدانة التي لا تعير لها تل أبيب أي اهتمام.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

دول لاتينية اتخذت مواقف حاسمة تجاه إسرائيل بسبب غزة

12:21 GMT 02.11.2023
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لا يزال الدعم التقليدي للقضية الفلسطينية في دول أمريكا اللاتينية قويا، حيث عبرت عنه بعض الدول أما بقطع العلاقات أو استدعاء السفراء احتجاجا على الحرب العنيفة التي تشنها إسرائيل على غزة.
وأثارت مواقف بعض الدول اللاتينية ضد ما تفعله إسرائيل في قطاع غزة، إعجاب كثيرين من المواطنين العرب، الذين تحسروا على مواقف بلادهم تجاه ما يحدث واكتفائهم ببيانات الشجب والإدانة التي لا تعير لها تل أبيب أي اهتمام.
دول لاتينية اتخذت مواقف حاسمة تجاه إسرائيل بسبب غزة - سبوتنيك عربي
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