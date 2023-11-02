https://sputnikarabic.ae/20231102/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-نطوق-مدينة-غزة-من-كل-اتجاه-1082745313.html
رئيس الأركان الإسرائيلي: نطوق مدينة غزة من كل اتجاه
رئيس الأركان الإسرائيلي: نطوق مدينة غزة من كل اتجاه
صرّح رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي، اليوم الخميس، أن قواته العسكرية تطوق مدينة غزة من كل اتجاه. 02.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-02T15:04+0000
2023-11-02T15:04+0000
2023-11-02T15:18+0000
روسيا
مصر
أخبار مصر الآن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
الأخبار
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
حركة حماس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/02/1082742618_0:13:1024:589_1920x0_80_0_0_b15741c9ab058fd17fa9d8123aa92f33.jpg
ونقلت القناة الإسرائيلية الـ 13، اليوم الخميس، عن الجنرال هاليفي، أن "الجيش الإسرائيلي يستخدم نحو نصف قوة سلاح الجو في قطاع غزة فقط"، مشيرا إلى أن "الوقود سينقل إلى مستشفيات غزة ولكن تحت المراقبة"، وأن بلاده ستفعل كل شيء حتى لا يصل الوقود إلى حركة "حماس"، بحسب قوله.وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الخميس، مقتل ضابط رفيع المستوى برتبة مقدم خلال الاشتباكات الجارية في قطاع غزة.ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية عن بيان للجيش الإسرائيلي، أنه سمح بنشر الإعلان عن مقتل المقدم سلمان حبكة، قائد الكتيبة 53 التابعة للواء 188 في الجيش الإسرائيلي، خلال المعارك في غزة.وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن أيضا، صباح اليوم الخميس، عن مقتل أحد ضباطه في القتال الدائر شمال قطاع غزة، حيث كشفت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في بيان، عن هوية الضابط الذي قالت إنه قتل في الاشتباكات الدائرة شمال قطاع غزة.وأضاف البيان أن الجندي الملازم (احتياط) هو، يوفال زيلبر، البالغ من العمر 25 عامًا من مدينة رمات غان في تل أبيب.يشار إلى أنه بعد الإعلان عن مقتل الضابط برتبة مقدم، يرتفع عدد القتلى المعلن عنهم في صفوف الجيش الإسرائيلي، جراء المعارك البرية التي تجري في غزة، منذ أول أمس الثلاثاء، إلى 18 قتيلًا.ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا كثيفا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعدما أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة. وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.كما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم 8 أكتوبر الماضي، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.
https://sputnikarabic.ae/20231102/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-ضابط-برتبة-مقدم-خلال-الاشتباكات-في-غزة-1082727516.html
https://sputnikarabic.ae/20231102/وثيقة-نصف-المصابين-الذين-وصلوا-من-غزة-للعلاج-في-مستشفى-العريش-هم-من-الأطفال-1082735754.html
مصر
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/02/1082742618_55:0:966:683_1920x0_80_0_0_010245e5888e040a0da4dbd456c62b68.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى
روسيا, مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى
رئيس الأركان الإسرائيلي: نطوق مدينة غزة من كل اتجاه
15:04 GMT 02.11.2023 (تم التحديث: 15:18 GMT 02.11.2023) تابعنا عبر
صرّح رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي، اليوم الخميس، أن قواته العسكرية تطوق مدينة غزة من كل اتجاه.
ونقلت القناة الإسرائيلية الـ 13، اليوم الخميس، عن الجنرال هاليفي، أن "الجيش الإسرائيلي يستخدم نحو نصف قوة سلاح الجو في قطاع غزة فقط"، مشيرا إلى أن "الوقود سينقل إلى مستشفيات غزة ولكن تحت المراقبة"، وأن بلاده ستفعل كل شيء حتى لا يصل الوقود إلى حركة "حماس"، بحسب قوله.
وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الخميس، مقتل ضابط رفيع المستوى برتبة مقدم خلال الاشتباكات الجارية في قطاع غزة.
ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية عن بيان للجيش الإسرائيلي، أنه سمح بنشر الإعلان عن مقتل المقدم سلمان حبكة، قائد الكتيبة 53 التابعة للواء 188 في الجيش الإسرائيلي، خلال المعارك في غزة.
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن أيضا، صباح اليوم الخميس، عن مقتل أحد ضباطه
في القتال الدائر شمال قطاع غزة، حيث كشفت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في بيان، عن هوية الضابط الذي قالت إنه قتل في الاشتباكات الدائرة شمال قطاع غزة.
وأضاف البيان أن الجندي الملازم (احتياط) هو، يوفال زيلبر، البالغ من العمر 25 عامًا من مدينة رمات غان في تل أبيب.
يشار إلى أنه بعد الإعلان عن مقتل الضابط برتبة مقدم، يرتفع عدد القتلى المعلن عنهم في صفوف الجيش الإسرائيلي
، جراء المعارك البرية التي تجري في غزة، منذ أول أمس الثلاثاء، إلى 18 قتيلًا.
ويشهد قطاع غزة
قصفا إسرائيليا كثيفا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعدما أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.
وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة. وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية
"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
كما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم 8 أكتوبر الماضي، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.