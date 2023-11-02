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https://sputnikarabic.ae/20231102/رئيس-المكتب-الإعلامي-في-غزة-إسرائيل-لم-تفتح-أي-خط-مياه-للقطاع-منذ-بدء-الحرب--1082745542.html
رئيس المكتب الإعلامي في غزة: إسرائيل لم تفتح أي خط مياه للقطاع منذ بدء الحرب
رئيس المكتب الإعلامي في غزة: إسرائيل لم تفتح أي خط مياه للقطاع منذ بدء الحرب
نفى رئيس المكتب الإعلامي لحكومة غزة سلامة معروف، اليوم الخميس، صحة ما أعلنته إسرائيل أنها فتحت خطا أو اثنين لإمداد قطاع غزة بالمياه، مؤكدا أنه لا توجد إمدادات... 02.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-02T15:03+0000
2023-11-02T15:03+0000
أخبار فلسطين اليوم
العالم
طوفان الأقصى
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وقال معروف، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "محطات المياه عددها 6 فقط في قطاع غزة جميعها متوقفة عن العمل، وفيما يتعلق بادعاء الاحتلال [إسرائيل] بتشغيل خط أو إدخال خط آخر للمياه من الشركة الإسرائيلية، لم يصل إلى قطاع غزة أي شيء".وأوضح أنه "عندما بحثت الطواقم الفنية المختصة وجدت أن هذا الخط أساساً [الذي تعلن إسرائيل أنها ضخت المياه فيه] قد تعرض للقصف وألحق به الدمار ولا يستطيع معه إيصال إمدادات المياه".وأكد أن "هذه ضمن الادعاءات التي يحاول الاحتلال أن يتحدث بها وأن يغرر بها حقيقة للمجتمع الدولي، تماماً كما هي آلية المساعدات التي يجري الحديث عنها التي لا تمثل نقطة في البحر لاحتياجات قطاع غزة وحقيقة تساهم في تجميل صورة الاحتلال ولا تغير أي شيء من مأساوية المشهد الإنساني هنا في قطاع غزة".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 من الشهر نفسه، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.
https://sputnikarabic.ae/20231102/وثيقة-نصف-المصابين-الذين-وصلوا-من-غزة-للعلاج-في-مستشفى-العريش-هم-من-الأطفال-1082735754.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم, طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم, العالم, طوفان الأقصى

رئيس المكتب الإعلامي في غزة: إسرائيل لم تفتح أي خط مياه للقطاع منذ بدء الحرب

15:03 GMT 02.11.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatالحصول على الماء في قطاع غزة قصة معاناة وأزمة تعصف بالفلسطينيين
الحصول على الماء في قطاع غزة قصة معاناة وأزمة تعصف بالفلسطينيين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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نفى رئيس المكتب الإعلامي لحكومة غزة سلامة معروف، اليوم الخميس، صحة ما أعلنته إسرائيل أنها فتحت خطا أو اثنين لإمداد قطاع غزة بالمياه، مؤكدا أنه لا توجد إمدادات مياه بقطاع غزة منذ بدء الحرب.
وقال معروف، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "محطات المياه عددها 6 فقط في قطاع غزة جميعها متوقفة عن العمل، وفيما يتعلق بادعاء الاحتلال [إسرائيل] بتشغيل خط أو إدخال خط آخر للمياه من الشركة الإسرائيلية، لم يصل إلى قطاع غزة أي شيء".
وأوضح أنه "عندما بحثت الطواقم الفنية المختصة وجدت أن هذا الخط أساساً [الذي تعلن إسرائيل أنها ضخت المياه فيه] قد تعرض للقصف وألحق به الدمار ولا يستطيع معه إيصال إمدادات المياه".
وأكد أن "هذه ضمن الادعاءات التي يحاول الاحتلال أن يتحدث بها وأن يغرر بها حقيقة للمجتمع الدولي، تماماً كما هي آلية المساعدات التي يجري الحديث عنها التي لا تمثل نقطة في البحر لاحتياجات قطاع غزة وحقيقة تساهم في تجميل صورة الاحتلال ولا تغير أي شيء من مأساوية المشهد الإنساني هنا في قطاع غزة".
أشخاص يفرغون مساعدات إنسانية على قافلة شاحنات تدخل قطاع غزة من مصر عبر معبر رفح الحدودي في 21 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2023
وثيقة: نصف المصابين الذين وصلوا من غزة للعلاج في مستشفى "العريش" هم من الأطفال
13:15 GMT
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 من الشهر نفسه، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.
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