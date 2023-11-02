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زعيم حزب في البرلمان التركي يدعو لإرسال قوات من بلاده إلى غزة
زعيم حزب في البرلمان التركي يدعو لإرسال قوات من بلاده إلى غزة
دعا زعيم حزب الرفاه الجديد التركي،الذي يعد جزء من الائتلاف الجمهوري الحاكم، فاتح أربكان، البرلمان إلى التصويت لصالح إرسال قوات تركية إلى قطاع غزة لمدة عام. 02.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-02T12:05+0000
2023-11-02T12:05+0000
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ووفقا لأربكان، فإن الحزب سيقدم استئنافا إلى هيئة رئاسة الجمعية الوطنية الكبرى (البرلمان) في تركيا للتصويت على هذا القرار في المستقبل القريب.وقال أربكان "بحسب المادة 92 من دستور الجمهورية التركية، فإننا نطالب بشدة باتخاذ قرار بتمركز عناصر من القوات المسلحة التركية، التي سيحدد الرئيس حدودها ومداها وعددها، في غزة لمدة عام بهدف إنشاء منطقة برية آمنة وممر أمني على البحر.ونقلت صحيفة يني أكيت عن السياسي قوله: "نريد أن يتم التصويت على هذا الطلب في البرلمان في أقرب وقت ممكن وأن يتخذ برلماننا قرارًا في هذا الاتجاه بدعم من جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان".
https://sputnikarabic.ae/20231031/محلل-سياسي-يوضح-لـسبوتنيك-خطوات-تركيا-القادمة-تجاه-إسرائيل-إذا-استمر-التصعيد-في-غزة-1082676420.html
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العالم

زعيم حزب في البرلمان التركي يدعو لإرسال قوات من بلاده إلى غزة

12:05 GMT 02.11.2023
© AFP 2023 / Adem Altanالبرلمان التركي
البرلمان التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2023
© AFP 2023 / Adem Altan
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دعا زعيم حزب الرفاه الجديد التركي،الذي يعد جزء من الائتلاف الجمهوري الحاكم، فاتح أربكان، البرلمان إلى التصويت لصالح إرسال قوات تركية إلى قطاع غزة لمدة عام.
ووفقا لأربكان، فإن الحزب سيقدم استئنافا إلى هيئة رئاسة الجمعية الوطنية الكبرى (البرلمان) في تركيا للتصويت على هذا القرار في المستقبل القريب.
علم تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2023
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وقال أربكان "بحسب المادة 92 من دستور الجمهورية التركية، فإننا نطالب بشدة باتخاذ قرار بتمركز عناصر من القوات المسلحة التركية، التي سيحدد الرئيس حدودها ومداها وعددها، في غزة لمدة عام بهدف إنشاء منطقة برية آمنة وممر أمني على البحر.
ونقلت صحيفة يني أكيت عن السياسي قوله: "نريد أن يتم التصويت على هذا الطلب في البرلمان في أقرب وقت ممكن وأن يتخذ برلماننا قرارًا في هذا الاتجاه بدعم من جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان".
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