https://sputnikarabic.ae/20231102/ضابط-أمريكي-سابق-يكشف-سر-عزوف-زيلينسكي-عن-المفاوضات-مع-روسيا--1082720657.html
ضابط أمريكي سابق يكشف سر عزوف زيلينسكي عن المفاوضات مع روسيا
ضابط أمريكي سابق يكشف سر عزوف زيلينسكي عن المفاوضات مع روسيا
صرح ضابط سابق في البحرية الأمريكية، ماثيو هو، أن الدول الغربية والقوميين الأوكرانيين أجبروا الرئيس فلاديمير زيلينسكي على التخلي عن المفاوضات مع روسيا. 02.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-02T07:40+0000
2023-11-02T07:40+0000
2023-11-02T07:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ماثيو هو على قناة "Judging Freedom" في "يوتيوب": "تم انتخابه شعبيا بشروط سلمية. ويقول إنه سيذهب إلى محادثات السلام مع فلاديمير بوتين، وأنهم سيحلون المشاكل دبلوماسيا، ويناقشون الصراع في شرق أوكرانيا".ووفقا له، تعرض زيلينسكي لضغوط ليس فقط من قبل القوميين في بلده، ولكن أيضا من قبل ممثلي الدول الغربية لاقناعه بالتخلي عن أي اتفاقيات سلام مع الكرملين.وأعربت روسيا مرارا وتكرارا عن استعدادها للمفاوضات، لكن سلطات كييف فرضت حظرا عليها على المستوى التشريعي. وأشار الكرملين أيضا إلى أنه لا توجد الآن شروط مسبقة لانتقال الوضع إلى مسار سلمي، بينما يظل تحقيق أهداف العملية الخاصة أولوية مطلقة لموسكو. وفقا لفلاديمير بوتين، لم ترفض روسيا أبدا الحوار، لكن على الجانب الآخر أن يقول عن استعداده له بشكل مباشر.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
https://sputnikarabic.ae/20231101/بوتين-لا-نستبعد-احتمال-حدوث-استفزازات-خارجية-مماثلة-لاستهداف-التيار-الشمالي--1082709328.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
ضابط أمريكي سابق يكشف سر عزوف زيلينسكي عن المفاوضات مع روسيا
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صرح ضابط سابق في البحرية الأمريكية، ماثيو هو، أن الدول الغربية والقوميين الأوكرانيين أجبروا الرئيس فلاديمير زيلينسكي على التخلي عن المفاوضات مع روسيا.
وقال ماثيو هو على قناة "Judging Freedom" في "يوتيوب": "تم انتخابه شعبيا بشروط سلمية. ويقول إنه سيذهب إلى محادثات السلام مع فلاديمير بوتين، وأنهم سيحلون المشاكل دبلوماسيا، ويناقشون الصراع في شرق أوكرانيا".
وأضاف: "بمجرد توليه منصبه، اليمين المتطرف، القوميون المتطرفون، النازيون الجدد يمسكون به ويقولون: "هل ترى تلك الشجرة هناك؟ هذا هو المكان الذي ستعلق فيه إذا صنعت السلام".
ووفقا له، تعرض زيلينسكي لضغوط ليس فقط من قبل القوميين في بلده، ولكن أيضا من قبل ممثلي الدول الغربية لاقناعه بالتخلي عن أي اتفاقيات سلام مع الكرملين.
وقال هو: "وقع في الفخ، واتفق مع كل شيء. والآن هو يقوم بإغراق شعبه أكثر في هذه الحرب الخاسرة".
وأعربت روسيا مرارا وتكرارا عن استعدادها للمفاوضات، لكن سلطات كييف فرضت حظرا عليها على المستوى التشريعي. وأشار الكرملين أيضا إلى أنه لا توجد الآن شروط مسبقة لانتقال الوضع إلى مسار سلمي، بينما يظل تحقيق أهداف العملية الخاصة أولوية مطلقة لموسكو. وفقا لفلاديمير بوتين، لم ترفض روسيا أبدا الحوار، لكن على الجانب الآخر أن يقول عن استعداده له بشكل مباشر.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).