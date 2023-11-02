https://sputnikarabic.ae/20231102/ضابط-أمريكي-يكشف-استعداد-روسيا-لـدق-المسمار-الأخير-في-نعش-زيلينسكي-1082741290.html
ضابط أمريكي يكشف استعداد روسيا لـ"دق المسمار الأخير في نعش زيلينسكي"
ضابط أمريكي يكشف استعداد روسيا لـ"دق المسمار الأخير في نعش زيلينسكي"
صرّح ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، سيفقد السلطة نتيجة لتطهير أوكرانيا من النازية من قِبل روسيا. 02.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-02T14:37+0000
2023-11-02T14:37+0000
2023-11-02T14:37+0000
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وقال ريتر: "ستنتهي حكومة زيلينسكي بعد تطهير أوكرانيا من النازية. إن عملية تجريد الجيش الأوكراني من السلاح جارية بالفعل".وأضاف ريتر خلال مقابلة مع قناة "Ask The Inspector" على موقع "يوتيوب": "لقد حقق فلاديمير بوتين نتائج مذهلة خلال العام الماضي. فهو لم يهزم الغرب الجماعي فحسب، بل قام أيضًا ببناء جيش قوامه مليون ونصف المليون. وفي الوقت نفسه، لا يستطيع الناتو جمع 300 ألف جندي لقوة الرد السريع".وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن أوكرانيا تعاني من الهزيمة، على الرغم من إمداد الناتو بالأسلحة والذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، وأوضح شويغو أن القوات الأوكرانية تحاول يائسة الهجوم في اتجاهات زابوروجيه ودونيتسك وخيرسون، ما يؤدي إلى خسائر كبيرة في صفوفها.
https://sputnikarabic.ae/20231101/مستشار-رئيس-أوكرانيا-الأسبق-يحذر-من-كارثة-بسبب-زيلينسكي--1082699455.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا
أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا
ضابط أمريكي يكشف استعداد روسيا لـ"دق المسمار الأخير في نعش زيلينسكي"
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صرّح ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، سيفقد السلطة نتيجة لتطهير أوكرانيا من النازية من قِبل روسيا.
وقال ريتر: "ستنتهي حكومة زيلينسكي بعد تطهير أوكرانيا من النازية. إن عملية تجريد الجيش الأوكراني من السلاح جارية بالفعل".
وأشار إلى أن روسيا تتصرف بطريقة متوازنة وتجري عمليات كبيرة بالقرب من كوبيانسك من أجل استكمال تدمير القوات المسلحة الأوكرانية التي هي بالفعل على وشك الانهيار.
وأضاف ريتر خلال مقابلة مع قناة "Ask The Inspector" على موقع "يوتيوب": "لقد حقق فلاديمير بوتين نتائج مذهلة خلال العام الماضي. فهو لم يهزم الغرب الجماعي فحسب، بل قام أيضًا ببناء جيش قوامه مليون ونصف المليون. وفي الوقت نفسه، لا يستطيع الناتو جمع 300 ألف جندي لقوة الرد السريع".
وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن أوكرانيا تعاني من الهزيمة، على الرغم من إمداد الناتو بالأسلحة والذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، وأوضح شويغو أن القوات الأوكرانية تحاول يائسة الهجوم في اتجاهات زابوروجيه ودونيتسك وخيرسون، ما يؤدي إلى خسائر كبيرة في صفوفها.