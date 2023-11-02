https://sputnikarabic.ae/20231102/عبد-اللهيان-هنية-أبلغني-أن-الفصائل-الفلسطينية-مستعدة-لمواصلة-القتال-ضد-إسرائيل-لأشهر-1082721141.html

عبد اللهيان: هنية أبلغني أن الفصائل الفلسطينية مستعدة لمواصلة القتال ضد إسرائيل لأشهر

عبد اللهيان: هنية أبلغني أن الفصائل الفلسطينية مستعدة لمواصلة القتال ضد إسرائيل لأشهر

أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وافق على فكرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لعقد اجتماع لرؤساء الدول... 02.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-02T08:03+0000

2023-11-02T08:03+0000

2023-11-02T08:03+0000

إيران

أخبار إيران

أخبار فلسطين اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

الأخبار

طوفان الأقصى

أخبار قطاع غزة

العالم العربي

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/16/1078371160_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f29a278a098bc9ddd06b27044f301e53.jpg

وأعرب عبد اللهيان، في ختام جولته الإقليمية إلى قطر وتركيا، عن أمله بعقد القمة الإسلامية الطارئة في المستقبل القريب في السعودية"، مؤكدا أن "هناك خطة لتحقيق وقف مؤقت لإطلاق النار لبضعة أيام"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف أنه "في ظل وقف إطلاق النار المؤقت هذا، ستدخل المساعدات الإنسانية إلى غزة على نطاق واسع. ولنرى أيضاً تبادل إطلاق سراح الأسرى المدنيين من الجانبين، والذي يشمل إطلاق سراح جميع الأسيرات الفلسطينيات من سجون الكيان الصهيوني". وكشف عبد اللهيان، أن "رئيس حركة حماس إسماعيل هنية قال إننا مستعدون لمواصلة القتال ضد الاحتلال لأشهر ولفترة طويلة، وجهاً لوجه مع الكيان الصهيوني، لكن قضية قتل النساء والأطفال والمدنيين يجب أن يتم فصلها فعلياً عن ساحة المعركة".وأعرب عن أمله أيضا أن "نشهد خلال الساعات القادمة تحقيق الجهود للوقف الفوري لجرائم الحرب الصهيونية ضد المدنيين في غزة والضفة الغربية، وإرسال المساعدات الإنسانية بشكل مستمر وواسع ووقف التهجير القسري لسكان غزة". ودعا عبد اللهيان، أمس الأربعاء، "أمريكا وإسرائيل إلى التوقف عن ارتكاب المجازر الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني".وقال في مؤتر صحفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، إن "إسرائيل ترتكب جرائم حرب ومجازر ضد الأطفال والنساء في غزة منذ 26 عاما"، مؤكدا أن "الاتصالات مستمرة من أجل عقد اجتماع على نحو سريع بشأن غزة والضغط لفتح ممرات إنسانية وإرسال مساعدات للفلسطينيين".وحذر من أنه "إذا لم تتوقف حرب غزة فإن الصراع سيتوسع وسيترتب على ذلك نتائج وخيمة على الجميع وستدفع أمريكا وإسرائيل ثمنا باهظا"، كما حذر من أنه "ستكون هناك مستجدات جديدة في المنطقة إذا استمر الصراع وقد ينتقل إلى مناطق أخرى".وأعلن المرشد الإيراني، علي خامنئي، في وقت سابق، أن "ميدان المعركة ليس بين قطاع غزة وإسرائيل، بل إنه بين الحق والباطل"، بحسب قوله.وقال خامنئي، في كلمة له، إنه "على العالم الإسلامي أن لا ينسى أن أمريكا وفرنسا وبريطانيا، هم من يقفون ضد الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة"، مضيفا أنه "من وقاحة الغربيين اتهام المقاتلين الفلسطينيين بالإرهاب". وأكد على "ضرورة أن يتوقف القصف على غزة فورا وإغلاق طريق النفط والغذاء عن الكيان الصهيوني"، قائلا: "الضربة التي تلقاها الكيان الصهيوني لا يمكن ترميمها"، على حد قوله.و‏ أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني للدبلوماسية الاقتصادية، مهدي سفاري، يوم أمس الثلاثاء، أن "وزارة ‏الخارجية الإيرانية، ستنشر قريبا، قائمة البضائع المحظور استيرادها إلى البلاد، لارتباطها بشركات ‏إسرائيلية".‏ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "مهر"، عن سفاري، قوله: "القائمة النهائية للسلع المرتبطة بالشركات الإسرائيلية، سيتم إرسالها إلى وزارة الصناعة والتعدين والتجارة، بحلول الأسبوع المقبل، على أنه بعد إرسال هذه القائمة، ستفرض الوزارة حظرا على طلب تلك البضائع".وأضاف سفاري أنه "بموجب القانون الإيراني، فإن التجارة وممارسة الأعمال التجارية مع إسرائيل، وكذلك استيراد منتجات الشركات الداعمة لإسرائيل إلى البلاد، محظورة".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة حركة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء الحرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبرالماضي، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.

https://sputnikarabic.ae/20231101/خامنئي-يدعو-إلى-إغلاق-طريق-النفط-والغذاء-عن-إسرائيل-1082688108.html

https://sputnikarabic.ae/20231101/إيران-قد-يتم-استهداف-الأمريكيين-في-أي-مكان--1082694315.html

https://sputnikarabic.ae/20231101/الرئيس-الإيراني-مجزرة-مخيم-جباليا-جريمة-حرب-إسرائيلية-أخرى-1082695180.html

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

أخبار قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار, طوفان الأقصى, أخبار قطاع غزة, العالم العربي, العالم