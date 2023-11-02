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Военнослужащий несет боеприпасы для автоматической 30-мм пушки на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231102/قائد-القوات-الأوكرانية-يحذر-من-سلاح-روسي-رادع-لمقاتلات-إف-16-1082720282.html
قائد القوات الأوكرانية يحذر من سلاح روسي رادع لمقاتلات "إف 16"
قائد القوات الأوكرانية يحذر من سلاح روسي رادع لمقاتلات "إف 16"
أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن قائد القوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، نوه بقدرات وإمكانيات منظومات الدفاع الجوي الروسية الجديدة "إس 400". 02.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-02T07:22+0000
2023-11-02T07:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وجاءت تصريحات زالوجني خلال مقابلة مع مجلة إيكونوميست أن روسيا قامت بتحسين دفاعاتها الجوية ولديها نسخة تجريبية من صواريخ إس-400 يمكنها الوصول إلى مدينة دنيبر.كما اشتكى زالوجني من أن الأسلحة الغربية الموردة إلى أوكرانيا تفقد فائدتها بسبب بطء الغرب في توريدها، وبفضل ذلك تمكنت روسيا من تحسين أسلحتها بسرعة، مضيفا أن الصواريخ الجديدة في منظومات "إس-400"، جعلت مقاتلات "إف-16" الأمريكية "أقل فائدة" لأوكرانيا، والتي من المفترض أن يتم تسليمها العام المقبل.وأردف زالوجني بالقول: "من خلال تأخير توريد أنظمة الصواريخ بعيدة المدى والدبابات، سمح الغرب لروسيا بإعادة تجميع صفوفها وتعزيز دفاعاتها هذه الأنظمة كانت ضرورية أكثر بالنسبة لنا في العام الماضي، لكنها ظهرت هذا العام فقط".واعترف زالوجني بفشل الهجوم المضاد الأوكراني، وبأن قواته لم تتمكن من تحقيق أي اختراق حقيقي في الجبهة وبأن كل الحسابات كانت خاطئة، مضيفا بالقول: "كما كان الحال في الحرب العالمية الأولى، وصلنا إلى طريق مسدود في مستوى التكنولوجيا. على الأرجح، لن يكون هناك اختراق عميق من جانب قواتنا.وخلص زالوجني بالقول: "يجب العثور على حل مناسب أي العثور على هذا البارود وإتقانه بسرعة واستخدامه لتحقيق نصر سريع لأنه عاجلا أم آجلا سنكتشف أننا ببساطة لا نملك ما يكفي من الناس لمواصلة القتال".
https://sputnikarabic.ae/20231101/إعلام-قائد-الجيش-الأوكراني-يدفع-بآخر-احتياطاته-العسكرية-لمحاولة-ايقاف-الجيش-الروسي-1082683662.html
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العالم
العالم

قائد القوات الأوكرانية يحذر من سلاح روسي رادع لمقاتلات "إف 16"

07:22 GMT 02.11.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعسكري روسي يحمل بندقية مضادة للطائرات المسيرة أثناء عملية تغطية للمسيرات الروسية، التي تقوم بنشر المنشورات الدعائية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عسكري روسي يحمل بندقية مضادة للطائرات المسيرة أثناء عملية تغطية للمسيرات الروسية، التي تقوم بنشر المنشورات الدعائية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
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أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن قائد القوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، نوه بقدرات وإمكانيات منظومات الدفاع الجوي الروسية الجديدة "إس 400".
وجاءت تصريحات زالوجني خلال مقابلة مع مجلة إيكونوميست أن روسيا قامت بتحسين دفاعاتها الجوية ولديها نسخة تجريبية من صواريخ إس-400 يمكنها الوصول إلى مدينة دنيبر.
كما اشتكى زالوجني من أن الأسلحة الغربية الموردة إلى أوكرانيا تفقد فائدتها بسبب بطء الغرب في توريدها، وبفضل ذلك تمكنت روسيا من تحسين أسلحتها بسرعة، مضيفا أن الصواريخ الجديدة في منظومات "إس-400"، جعلت مقاتلات "إف-16" الأمريكية "أقل فائدة" لأوكرانيا، والتي من المفترض أن يتم تسليمها العام المقبل.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: قائد الجيش الأوكراني يدفع بآخر احتياطاته العسكرية لمحاولة ايقاف الجيش الروسي
أمس, 05:05 GMT
وأردف زالوجني بالقول: "من خلال تأخير توريد أنظمة الصواريخ بعيدة المدى والدبابات، سمح الغرب لروسيا بإعادة تجميع صفوفها وتعزيز دفاعاتها هذه الأنظمة كانت ضرورية أكثر بالنسبة لنا في العام الماضي، لكنها ظهرت هذا العام فقط".
واعترف زالوجني بفشل الهجوم المضاد الأوكراني، وبأن قواته لم تتمكن من تحقيق أي اختراق حقيقي في الجبهة وبأن كل الحسابات كانت خاطئة، مضيفا بالقول: "كما كان الحال في الحرب العالمية الأولى، وصلنا إلى طريق مسدود في مستوى التكنولوجيا. على الأرجح، لن يكون هناك اختراق عميق من جانب قواتنا.
وخلص زالوجني بالقول: "يجب العثور على حل مناسب أي العثور على هذا البارود وإتقانه بسرعة واستخدامه لتحقيق نصر سريع لأنه عاجلا أم آجلا سنكتشف أننا ببساطة لا نملك ما يكفي من الناس لمواصلة القتال".
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