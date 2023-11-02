https://sputnikarabic.ae/20231102/قيادية-فلسطينية-ما-يجري-في-غزة-جريمة-وحشية-لم-يعرف-مثلها-تاريخ-البشرية-1082744312.html

قيادية فلسطينية: ما يجري في غزة جريمة وحشية لم يعرف مثلها تاريخ البشرية

قيادية فلسطينية: ما يجري في غزة جريمة وحشية لم يعرف مثلها تاريخ البشرية

شعب يُغلق عليه، يمنع من كل مقومات الحياة، بما فيها الأوكسجين، لأن الهواء تسمم بغاز الفوسفور، ويجري تصفيته بالطريقة الوحشية التي نراها اليوم، ففي مخيم جباليا تم... 02.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-02T14:47+0000

2023-11-02T14:47+0000

2023-11-02T14:47+0000

راديو

صدى الحياة

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قيادية فلسطينية: ما يجري في غزة جريمة وحشية لم يعرف مثلها تاريخ البشرية قيادية فلسطينية: ما يجري في غزة جريمة وحشية لم يعرف مثلها تاريخ البشرية

تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عما يتعرض له سكان قطاع غزة المدنيين من قصف إسرائيلي متواصل، وسقوط آلاف القتلى والجرحى، من بينهم الكثير من الأطفال والنساء، في ظل تواطئ غربي رسمي وإعلامي مع كل ما يجري هناك، حتى وصل بهم الأمر إلى تحميل سكان غزة المسؤولية عن مقتل الأعداد الكبيرة من الأطفال نتيجة تصعيد النزاع في القطاع وإرجاعه إلى سياسة تشجيع وكثرة الولادات هناك.فيما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر إلى 9061 قتيلا و32000 مصاب.وذكرت الوزارة أنه من بين القتلى الـ9061 يوجد 3760 طفلا و2326 سيدة، بالإضافة إلى 1000 قتيل وفقيد وجريح في مجزرتي جباليا.وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بأن 16 مستشفى، و32 مركزا صحيا من أصل 52 مركز رعاية أولية، خرجوا عن الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي.من جهتها أكدت منظمة العفو الدولية، المختصة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، استخدام إسرائيل لذخائر الفسفور الأبيض في قطاع غزة ولبنان.عن هذا الموضوع، تقول عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين السيدة ماجدة مصري، في حديث لبرنامج "صدى الحياة" بهذا الصدد:بدوره يقول أستاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية ،وخبير سابق في المظمات الدولية الدكتور حسن جوني، لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي...

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2023

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