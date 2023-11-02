https://sputnikarabic.ae/20231102/ما-يحدث-أمر-مفجع-أنس-جابر-تتبرع-بجزء-من-جوائزها-المالية-للفلسطينيين-فيديو-1082749401.html

"ما يحدث أمر مفجع"... أنس جابر تتبرع بجزء من جوائزها المالية للفلسطينيين... فيديو

"ما يحدث أمر مفجع"... أنس جابر تتبرع بجزء من جوائزها المالية للفلسطينيين... فيديو

أعلنت التونسية أنس جابر، لاعبة التنس والمصنفة السابعة على العالم، التبرع بجزء من الجوائز المالية، التي تحصل عليها لصالح الضحايا في فلسطين. 02.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-02T16:16+0000

2023-11-02T16:16+0000

2023-11-02T16:16+0000

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ورفضت أنس جابر، أمس الأربعاء، الاحتفال بفوزها الأول في نهائيات الجولة الختامية لبطولة "كانكون" في المكسيك على حساب التشيكية ماريكيتا فوندروسوفا.وقالت أنس في تصريحات لها بعد الفوز: "أنا سعيدة جدًا بالفوز، لكنني لم أكن سعيدة جدًا مؤخرًا، الوضع في العالم لا يجعلني سعيدة، من الصعب جدًا رؤية الأطفال والرضع يموتون كل يوم".وتابعت، قائلة: "لا يمكنني أن أكون سعيدة بهذا الفوز، إنها ليست رسالة سياسية، إنها إنسانية، أريد السلام في هذا العالم، هذا كل ما في الأمر".تأتي تصريحات أنس جابر، على خلفية التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي الـ8 من أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط 9061 قتلى وإصابة أكثر من 32 ألف شخص آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 134 فلسطينيا وإصابة نحو 2000 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة أكثر من 5400 آخرين.

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نادي الفيديو, رياضة, أخبار قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار