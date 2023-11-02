https://sputnikarabic.ae/20231102/مجلس-الأمن-الروسي-هناك-عدم-توازن-واضح-في-الأمم-المتحدة-لصالح-أتباع-أتباع-واشنطن-وأذنابها-الأوروبيين-1082715946.html

مجلس الأمن الروسي: هناك "خلل واضح" في الأمم المتحدة لصالح أتباع واشنطن وأذنابها الأوروبيين

مجلس الأمن الروسي: هناك "خلل واضح" في الأمم المتحدة لصالح أتباع واشنطن وأذنابها الأوروبيين

قال نائب أمين مجلس الأمن الروسي، ألكسندر فيدينكتوف، اليوم الخميس، إن هناك خلل واضح في الأمم المتحدة لصالح أتباع الولايات المتحدة. 02.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-02T00:26+0000

2023-11-02T00:26+0000

2023-11-02T00:45+0000

روسيا

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

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وقال فيدينكتوف، لـ "سبوتنيك": "من الواضح أن هياكل الأمم المتحدة يتم استخدامها في كثير من الأحيان لخدمة المصالح الغربية".وأضاف: "يحدث هذا، من بين أمور أخرى، لأن هناك عدم توازن واضح في قيادتها لصالح أتباع واشنطن وأذنابها الأوروبيين. هل تعتقدوا أن أمريكيًا أو فرنسيًا، بعد توليه منصبًا عاليًا في هيكل الأمم المتحدة، يقطعون علاقاتهم مع سلطات بلادهم؟ بالطبع لا. ويجب تصحيح هذا الوضع، وإلا فإن المنظمة قد تتعرض لنفس مصير "عصبة الأمم"".يشار إلى أن "عصبة الأمم"، السلفة للأمم المتحدة، توقفت عن الوجود في عام 1946.وفي وقت سابق، دعت وزارة الخارجية الروسية الأطراف إلى وقف الأعمال القتالية، ووفقا لموقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن تسوية أزمة الشرق الأوسط ممكنة فقط على أساس صيغة "الدولتين" التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي، والتي تنص على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة داخل حدود عام 1967 مع القدس الشرقية عاصمة لها.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس"، ووسع هجومه البري، وكثف غاراته على كافة المحاور.

https://sputnikarabic.ae/20231101/روسيا-إسرائيل-دولة-احتلال-ولا-حق-لها-بالدفاع-عن-نفسها-1082715381.html

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روسيا, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل