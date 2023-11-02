عربي
https://sputnikarabic.ae/20231102/مجلس-الأمن-الروسي-واشنطن-مهتمة-بأوروبا-ضعيفة-بعد-الأزمات-المالية-والغذائية-وأزمات-الطاقة-والهجرة-1082719539.html
مجلس الأمن الروسي: واشنطن مهتمة بأوروبا ضعيفة بعد الأزمات المالية والغذائية وأزمات الطاقة والهجرة
مجلس الأمن الروسي: واشنطن مهتمة بأوروبا ضعيفة بعد الأزمات المالية والغذائية وأزمات الطاقة والهجرة
صرح نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، ألكسندر فينيديكتوف، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة مهتمة بأوروبا التي أضعفتها الأزمات المالية والغذائية وأزمات الطاقة... 02.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-02T07:12+0000
2023-11-02T07:12+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101708/26/1017082604_0:195:2945:1852_1920x0_80_0_0_d954b626a084026b7b7b255b2de71761.jpg
صرح نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، ألكسندر فينيديكتوف، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة مهتمة بأوروبا التي أضعفتها الأزمات المالية والغذائية وأزمات الطاقة والهجرة.وقال فينيديكتوف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "الولايات المتحدة مهتمة بأوروبا التي أضعفتها أزمات الطاقة والهجرة والأزمات المالية والغذائية".وأضاف فينيديكتوف: "يقوم الاتحاد الأوروبي، تحت ضغط رفض التعاون مع روسيا، بإعادة توجيه صناعته نحو المواد الخام الأكثر تكلفة من الولايات المتحدة، الأمر الذي يؤدي حتماً إلى نقص تمويل المجال الاجتماعي".وفي سياق متصل، قال فينيديكتوف: "روسيا لا تصادق ضد أي كان. نحن لا نحاول أن نفرض على شركائنا أسلوب حياتنا أو أفكارنا حول مع من يتفاعل ومع من لا يتفاعل معه. على النقيض من ذلك، فإن السياسة الخارجية الأمريكية مبنية على تشكيل تحالفات لردع أولئك الذين لا يلائمون واشنطن. وبطبيعة الحال، من الصعب أن نطلق عليها هذه تحالفات متساوية. فبالنسبة للولايات المتحدة، ما يسمى بالحلفاء هم ببساطة مواد استهلاكية لتحقيق أهدافها".
https://sputnikarabic.ae/20231021/خبيران-يدعوان-الولايات-المتحدة-الأمريكية-إلى-طلب-المساعدة-من-روسيا-بسبب-خطر-داهم-1082268638.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101708/26/1017082604_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_abcab73a1ecf05c4d76da09a8ffc8969.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

مجلس الأمن الروسي: واشنطن مهتمة بأوروبا ضعيفة بعد الأزمات المالية والغذائية وأزمات الطاقة والهجرة

07:12 GMT 02.11.2023
© Sputnik . Alexei Druzhinin / الانتقال إلى بنك الصوراجتماع مجلس الأمن القومي الروسي
اجتماع مجلس الأمن القومي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2023
© Sputnik . Alexei Druzhinin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
صرح نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، ألكسندر فينيديكتوف، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة مهتمة بأوروبا التي أضعفتها الأزمات المالية والغذائية وأزمات الطاقة والهجرة.
صرح نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، ألكسندر فينيديكتوف، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة مهتمة بأوروبا التي أضعفتها الأزمات المالية والغذائية وأزمات الطاقة والهجرة.
وقال فينيديكتوف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "الولايات المتحدة مهتمة بأوروبا التي أضعفتها أزمات الطاقة والهجرة والأزمات المالية والغذائية".
روسيا الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2023
خبيران يدعوان الولايات المتحدة الأمريكية إلى طلب المساعدة من روسيا بسبب خطر داهم
21 أكتوبر, 05:39 GMT
وأضاف فينيديكتوف: "يقوم الاتحاد الأوروبي، تحت ضغط رفض التعاون مع روسيا، بإعادة توجيه صناعته نحو المواد الخام الأكثر تكلفة من الولايات المتحدة، الأمر الذي يؤدي حتماً إلى نقص تمويل المجال الاجتماعي".
وفي سياق متصل، قال فينيديكتوف: "روسيا لا تصادق ضد أي كان. نحن لا نحاول أن نفرض على شركائنا أسلوب حياتنا أو أفكارنا حول مع من يتفاعل ومع من لا يتفاعل معه. على النقيض من ذلك، فإن السياسة الخارجية الأمريكية مبنية على تشكيل تحالفات لردع أولئك الذين لا يلائمون واشنطن. وبطبيعة الحال، من الصعب أن نطلق عليها هذه تحالفات متساوية. فبالنسبة للولايات المتحدة، ما يسمى بالحلفاء هم ببساطة مواد استهلاكية لتحقيق أهدافها".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:45 GMT - سبوتنيك عربي تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعترف بمقتل عدد من جنودها في المعارك ضد حماس.. صور وفيديوأمس, 13:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала