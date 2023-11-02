https://sputnikarabic.ae/20231102/مجلس-الأمن-الروسي-واشنطن-مهتمة-بأوروبا-ضعيفة-بعد-الأزمات-المالية-والغذائية-وأزمات-الطاقة-والهجرة-1082719539.html
مجلس الأمن الروسي: واشنطن مهتمة بأوروبا ضعيفة بعد الأزمات المالية والغذائية وأزمات الطاقة والهجرة
مجلس الأمن الروسي: واشنطن مهتمة بأوروبا ضعيفة بعد الأزمات المالية والغذائية وأزمات الطاقة والهجرة
صرح نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، ألكسندر فينيديكتوف، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة مهتمة بأوروبا التي أضعفتها الأزمات المالية والغذائية وأزمات الطاقة... 02.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-02T07:12+0000
2023-11-02T07:12+0000
2023-11-02T07:12+0000
روسيا
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صرح نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، ألكسندر فينيديكتوف، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة مهتمة بأوروبا التي أضعفتها الأزمات المالية والغذائية وأزمات الطاقة والهجرة.وقال فينيديكتوف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "الولايات المتحدة مهتمة بأوروبا التي أضعفتها أزمات الطاقة والهجرة والأزمات المالية والغذائية".وأضاف فينيديكتوف: "يقوم الاتحاد الأوروبي، تحت ضغط رفض التعاون مع روسيا، بإعادة توجيه صناعته نحو المواد الخام الأكثر تكلفة من الولايات المتحدة، الأمر الذي يؤدي حتماً إلى نقص تمويل المجال الاجتماعي".وفي سياق متصل، قال فينيديكتوف: "روسيا لا تصادق ضد أي كان. نحن لا نحاول أن نفرض على شركائنا أسلوب حياتنا أو أفكارنا حول مع من يتفاعل ومع من لا يتفاعل معه. على النقيض من ذلك، فإن السياسة الخارجية الأمريكية مبنية على تشكيل تحالفات لردع أولئك الذين لا يلائمون واشنطن. وبطبيعة الحال، من الصعب أن نطلق عليها هذه تحالفات متساوية. فبالنسبة للولايات المتحدة، ما يسمى بالحلفاء هم ببساطة مواد استهلاكية لتحقيق أهدافها".
https://sputnikarabic.ae/20231021/خبيران-يدعوان-الولايات-المتحدة-الأمريكية-إلى-طلب-المساعدة-من-روسيا-بسبب-خطر-داهم-1082268638.html
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روسيا
مجلس الأمن الروسي: واشنطن مهتمة بأوروبا ضعيفة بعد الأزمات المالية والغذائية وأزمات الطاقة والهجرة
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صرح نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، ألكسندر فينيديكتوف، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة مهتمة بأوروبا التي أضعفتها الأزمات المالية والغذائية وأزمات الطاقة والهجرة.
صرح نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، ألكسندر فينيديكتوف، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة مهتمة بأوروبا التي أضعفتها الأزمات المالية والغذائية وأزمات الطاقة والهجرة.
وقال فينيديكتوف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "الولايات المتحدة مهتمة بأوروبا التي أضعفتها أزمات الطاقة والهجرة والأزمات المالية والغذائية".
وأضاف فينيديكتوف: "يقوم الاتحاد الأوروبي، تحت ضغط رفض التعاون مع روسيا، بإعادة توجيه صناعته نحو المواد الخام الأكثر تكلفة من الولايات المتحدة، الأمر الذي يؤدي حتماً إلى نقص تمويل المجال الاجتماعي".
وفي سياق متصل، قال فينيديكتوف: "روسيا لا تصادق ضد أي كان. نحن لا نحاول أن نفرض على شركائنا أسلوب حياتنا أو أفكارنا حول مع من يتفاعل ومع من لا يتفاعل معه. على النقيض من ذلك، فإن السياسة الخارجية الأمريكية مبنية على تشكيل تحالفات لردع أولئك الذين لا يلائمون واشنطن. وبطبيعة الحال، من الصعب أن نطلق عليها هذه تحالفات متساوية. فبالنسبة للولايات المتحدة، ما يسمى بالحلفاء هم ببساطة مواد استهلاكية لتحقيق أهدافها".