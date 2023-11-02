عربي
بايدن يدعم "هدنة إنسانية" في قطاع غزة لتحرير الأسرى
Военнослужащий несет боеприпасы для автоматической 30-мм пушки на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231102/مجلس-الأمن-الروسي-يجب-أن-يسأل-الغرب-عن-وصول-الأسلحة-من-أوكرانيا-إلى-الشرق-الأوسط-1082716221.html
مجلس الأمن الروسي: يجب أن يسأل الغرب عن وصول الأسلحة من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط
مجلس الأمن الروسي: يجب أن يسأل الغرب عن وصول الأسلحة من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط
قال نائب أمين مجلس الأمن الروسي، ألكسندر فيدينكتوف، إنه يجب أن يُطلب من الولايات المتحدة والدول الغربية شرح كيف وصلت الأسلحة التي تم توريدها إلى أوكرانيا... 02.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-02T00:56+0000
2023-11-02T00:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/03/12/1048393325_0:0:1139:640_1920x0_80_0_0_9fc0bd09141970cb41fad1314366728d.jpg
وقال فيدينكتوف في مقابلة مع "سبوتنيك": "هناك حقًا العديد من الأسئلة التي يجب طرحها على الولايات المتحدة وعدد من دول الاتحاد الأوروبي حول سبب وصول الأسلحة التي قدموها إلى أفغانستان أو أوكرانيا إلى السوق السوداء، والتي نراها بوضوح في حالة الشرق الأوسط".والشهر الماضي، صرّح نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، أن الأسلحة التي زودها "الناتو" لنظام النازيين الجدد في أوكرانيا، تستخدم على نطاق واسع في إسرائيل.وكتب ميدفيديف عبر حسابه في منصة "تلغرام": "أيها الأصدقاء في الناتو، هل انتهيتم من اللعب؟، الأسلحة المنقولة إلى نظام النازيين الجدد في أوكرانيا، تستخدم على نطاق واسع في إسرائيل (ضد إسرائيل)".وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت، في أكثر من مناسبة، أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأرسلت روسيا في وقت سابق مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة.
https://sputnikarabic.ae/20231009/الخارجية-الروسية-تذكر-بتحذير-الغرب-من-تهريب-أسلحة-الناتو-من-أوكرانيا-إلى-السوق-السوداء-1081831735.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/03/12/1048393325_67:0:920:640_1920x0_80_0_0_2fb83021c5426a895cc192383c69f2da.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

مجلس الأمن الروسي: يجب أن يسأل الغرب عن وصول الأسلحة من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط

00:56 GMT 02.11.2023
© AP Photo / Sgt. Paul Saleمدفع هاوتزر أمريكي إم 777
مدفع هاوتزر أمريكي إم 777 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2023
© AP Photo / Sgt. Paul Sale
تابعنا عبرTelegramNabd
قال نائب أمين مجلس الأمن الروسي، ألكسندر فيدينكتوف، إنه يجب أن يُطلب من الولايات المتحدة والدول الغربية شرح كيف وصلت الأسلحة التي تم توريدها إلى أوكرانيا وأفغانستان إلى السوق السوداء في الشرق الأوسط.
وقال فيدينكتوف في مقابلة مع "سبوتنيك": "هناك حقًا العديد من الأسئلة التي يجب طرحها على الولايات المتحدة وعدد من دول الاتحاد الأوروبي حول سبب وصول الأسلحة التي قدموها إلى أفغانستان أو أوكرانيا إلى السوق السوداء، والتي نراها بوضوح في حالة الشرق الأوسط".
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2023
الخارجية الروسية تذكر بتحذير الغرب من تهريب أسلحة "الناتو" من أوكرانيا إلى "السوق السوداء"
9 أكتوبر, 14:06 GMT
والشهر الماضي، صرّح نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، أن الأسلحة التي زودها "الناتو" لنظام النازيين الجدد في أوكرانيا، تستخدم على نطاق واسع في إسرائيل.
وكتب ميدفيديف عبر حسابه في منصة "تلغرام": "أيها الأصدقاء في الناتو، هل انتهيتم من اللعب؟، الأسلحة المنقولة إلى نظام النازيين الجدد في أوكرانيا، تستخدم على نطاق واسع في إسرائيل (ضد إسرائيل)".
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت، في أكثر من مناسبة، أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وأرسلت روسيا في وقت سابق مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربي تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعترف بمقتل عدد من جنودها في المعارك ضد حماس.. صور وفيديوأمس, 13:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала