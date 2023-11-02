https://sputnikarabic.ae/20231102/مجلس-الأمن-الروسي-يجب-أن-يسأل-الغرب-عن-وصول-الأسلحة-من-أوكرانيا-إلى-الشرق-الأوسط-1082716221.html

مجلس الأمن الروسي: يجب أن يسأل الغرب عن وصول الأسلحة من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط

مجلس الأمن الروسي: يجب أن يسأل الغرب عن وصول الأسلحة من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط

قال نائب أمين مجلس الأمن الروسي، ألكسندر فيدينكتوف، إنه يجب أن يُطلب من الولايات المتحدة والدول الغربية شرح كيف وصلت الأسلحة التي تم توريدها إلى أوكرانيا... 02.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-02T00:56+0000

2023-11-02T00:56+0000

2023-11-02T00:56+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/03/12/1048393325_0:0:1139:640_1920x0_80_0_0_9fc0bd09141970cb41fad1314366728d.jpg

وقال فيدينكتوف في مقابلة مع "سبوتنيك": "هناك حقًا العديد من الأسئلة التي يجب طرحها على الولايات المتحدة وعدد من دول الاتحاد الأوروبي حول سبب وصول الأسلحة التي قدموها إلى أفغانستان أو أوكرانيا إلى السوق السوداء، والتي نراها بوضوح في حالة الشرق الأوسط".والشهر الماضي، صرّح نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، أن الأسلحة التي زودها "الناتو" لنظام النازيين الجدد في أوكرانيا، تستخدم على نطاق واسع في إسرائيل.وكتب ميدفيديف عبر حسابه في منصة "تلغرام": "أيها الأصدقاء في الناتو، هل انتهيتم من اللعب؟، الأسلحة المنقولة إلى نظام النازيين الجدد في أوكرانيا، تستخدم على نطاق واسع في إسرائيل (ضد إسرائيل)".وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت، في أكثر من مناسبة، أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأرسلت روسيا في وقت سابق مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة.

https://sputnikarabic.ae/20231009/الخارجية-الروسية-تذكر-بتحذير-الغرب-من-تهريب-أسلحة-الناتو-من-أوكرانيا-إلى-السوق-السوداء-1081831735.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا