https://sputnikarabic.ae/20231102/مدير-إعلام-معبر-رفح-الفلسطيني-يكشف-لـسبوتنيك-أعداد-المرضى-والأجانب-الذين-دخلوا-الجانب-المصري-1082752635.html

مدير إعلام معبر رفح الفلسطيني يكشف لـ"سبوتنيك" أعداد المرضى والأجانب الذين دخلوا ‏الجانب المصري

مدير إعلام معبر رفح الفلسطيني يكشف لـ"سبوتنيك" أعداد المرضى والأجانب الذين دخلوا ‏الجانب المصري

كشف مدير الإعلام في معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وائل أبو محسن، عن أرقام وإحصائيات ‏دخول حاملي الجنسيات الأجنبية والمصابين، اليوم الخميس، عبر المعبر.‏ 02.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-02T17:17+0000

2023-11-02T17:17+0000

2023-11-02T17:33+0000

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وقال في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "المعبر شهد، اليوم الخميس، دخول 21 جريحا فلسطينيا، و21 مرافقا مع الجرحى، و342 من الجنسيات الأجنبية إلى الجانب المصري عبر معبر رفح".كما أشار أبو محسن إلى "دخول 45 شاحنة مساعدات من الجانب المصري إلى قطاع غزة عبر المعبر".وأكد أن "المعبر أنهى عمله اليوم، على أن يستكمل دخول باقي الأعداد من المرضى ومزودجي الجنسية إلى الجانب المصري، غدا الجمعة".وأفادت وسائل إعلام غربية، أمس الأربعاء، بنجاح الوساطة القطرية بين مصر وإسرائيل وحركة "حماس"، والتي على إثرها سيسمح لحاملي جوازات السفر الأجنبية والمصابين بجروح خطيرة بمغادرة قطاع غزة.وقالت وسائل إعلام فلسطينية، أمس الأربعاء، إن "نحو 500 فرد من الأجانب والفلسطينيين مزدوجي الجنسية، توافدوا إلى معبر رفح استعدادا للمغادرة إلى مصر، التي سمحت بفتح المعبر استثنائيا، ظهر الأربعاء"، بينما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، إن "أكثر من 500 شخص من مزدوجي الجنسية من المفترض أن يغادروا قطاع غزة، عبر معبر رفح الحدودي مع مصر".ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا كثيفا، منذ إطلاق حركة حماس عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أدى إلى مقتل نحو 9 آلاف فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال، إضافة إلى نحو 23 ألف مصاب، ما تسبب في تحمل المستشفيات عبئا ثقيلا يفوق قدرتها على توفير الاحتياجات الطبية اللازمة ويفوق قدرة الأطقم الطبية، التي وصلت إلى حد الإنهاك.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي الـ8 من أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في الـ10 من أكتوبر الماضي، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.وأعلنت إسرائيل، يوم 27 أكتوبر الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس" تضمنت توغلات برية في غزة بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.

https://sputnikarabic.ae/20231101/حاملو-الجوازات-الأجنبية-في-غزة-يروون-لـ-سبوتنيك-آخر-تطورات-إجلائهم-إلى-مصر-عبر-معبر-رفح-1082691211.html

https://sputnikarabic.ae/20231102/مسؤول-بمعابر-غزة-يكشف-لـسبوتنيك-عن-مرور-أعداد-جديدة-للأجانب-والمصابين-إلى-مصر-عبر-معبر-رفح---عاجل-1082724695.html

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