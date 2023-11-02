https://sputnikarabic.ae/20231102/مسيرة-روسية-تدمر-مدرعة-أمريكية-مختبئة-لقوات-كييف-فيديو-1082722729.html
مسيرة روسية تدمر مدرعة أمريكية "مختبئة" لقوات كييف... فيديو
مسيرة روسية تدمر مدرعة أمريكية "مختبئة" لقوات كييف... فيديو
يظهر مقطع فيديو مصور من طائرة دون طيار، قيام القوات الروسية بتدمير مدرعة أمريكية تابعة للقوات الأوكرانية بواسطة مسيرة. 02.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-02T09:21+0000
2023-11-02T09:21+0000
2023-11-02T09:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
نادي الفيديو
رصد عسكري
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وتظهر اللقطات، قيام القوات الروسية بتدمير عربة مدرعة أمريكية من طراز "همفي" تابعة لأوكرانيا بوساطة الطائرات المسيرة من طراز "لانسيت" على محور كوبيانسك.ودمرت القوات الروسية في المنطقة العسكرية الغربية مركبة مدرعة أمريكية من طراز "همفي" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في قطاع كوبيانسك من الجبهة باستخدام مسيرة "لانسيت".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
سبوتنيك عربي
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2023
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, نادي الفيديو, رصد عسكري
روسيا, نادي الفيديو, رصد عسكري
مسيرة روسية تدمر مدرعة أمريكية "مختبئة" لقوات كييف... فيديو
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يظهر مقطع فيديو مصور من طائرة دون طيار، قيام القوات الروسية بتدمير مدرعة أمريكية تابعة للقوات الأوكرانية بواسطة مسيرة.
وتظهر اللقطات، قيام القوات الروسية بتدمير عربة مدرعة أمريكية من طراز "همفي" تابعة لأوكرانيا بوساطة الطائرات المسيرة من طراز "لانسيت" على محور كوبيانسك.
ودمرت القوات الروسية في المنطقة العسكرية الغربية مركبة مدرعة أمريكية من طراز "همفي" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في قطاع كوبيانسك من الجبهة باستخدام مسيرة "لانسيت".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.