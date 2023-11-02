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Военнослужащий несет боеприпасы для автоматической 30-мм пушки на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231102/مسيرة-روسية-تدمر-مدرعة-أمريكية-مختبئة-لقوات-كييف-فيديو-1082722729.html
مسيرة روسية تدمر مدرعة أمريكية "مختبئة" لقوات كييف... فيديو
مسيرة روسية تدمر مدرعة أمريكية "مختبئة" لقوات كييف... فيديو
يظهر مقطع فيديو مصور من طائرة دون طيار، قيام القوات الروسية بتدمير مدرعة أمريكية تابعة للقوات الأوكرانية بواسطة مسيرة. 02.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-02T09:21+0000
2023-11-02T09:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
نادي الفيديو
رصد عسكري
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وتظهر اللقطات، قيام القوات الروسية بتدمير عربة مدرعة أمريكية من طراز "همفي" تابعة لأوكرانيا بوساطة الطائرات المسيرة من طراز "لانسيت" على محور كوبيانسك.ودمرت القوات الروسية في المنطقة العسكرية الغربية مركبة مدرعة أمريكية من طراز "همفي" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في قطاع كوبيانسك من الجبهة باستخدام مسيرة "لانسيت".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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روسيا, نادي الفيديو, رصد عسكري
روسيا, نادي الفيديو, رصد عسكري

مسيرة روسية تدمر مدرعة أمريكية "مختبئة" لقوات كييف... فيديو

09:21 GMT 02.11.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "أوسا" التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات "الجنوب" الروسية
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات أوسا التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات الجنوب الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
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يظهر مقطع فيديو مصور من طائرة دون طيار، قيام القوات الروسية بتدمير مدرعة أمريكية تابعة للقوات الأوكرانية بواسطة مسيرة.
وتظهر اللقطات، قيام القوات الروسية بتدمير عربة مدرعة أمريكية من طراز "همفي" تابعة لأوكرانيا بوساطة الطائرات المسيرة من طراز "لانسيت" على محور كوبيانسك.
ودمرت القوات الروسية في المنطقة العسكرية الغربية مركبة مدرعة أمريكية من طراز "همفي" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في قطاع كوبيانسك من الجبهة باستخدام مسيرة "لانسيت".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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