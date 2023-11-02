https://sputnikarabic.ae/20231102/مشهد-مؤثر-لفلسطيني-منهار-وهو-يبحث-بين-الحطام-عن-أولاده-الأربعة-فيديو-1082755311.html
مشهد مؤثر لفلسطيني منهار وهو يبحث بين الحطام عن أولاده الأربعة... فيديو
مشهد مؤثر لفلسطيني منهار وهو يبحث بين الحطام عن أولاده الأربعة... فيديو
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأب فلسطيني في قطاع غزة، وهو يبحث عن أبنائه تحت ركام منزله الذي دمره الجيش الإسرائيلي. 02.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-02T19:09+0000
2023-11-02T19:09+0000
2023-11-02T19:09+0000
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ويظهر في الفيديو، الأب المكلوم وهو يقوم بالبحث عن أبنائه تحت ركام منزله المدمر.ويشن الجيش الإسرائيلي هجوما عنيفا على قطاع غزة، أسفر عن آلاف القتلى والجرحى والمفقودين.ويتواصل التصعيد في قطاع غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أدى إلى مقتل أكثر من 9 آلاف فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال، إضافة إلى نحو 23 ألف مصاب.يذكر أنه في 7 أكتوبر الماضي، أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.كما صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسميا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
نادي الفيديو, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
مشهد مؤثر لفلسطيني منهار وهو يبحث بين الحطام عن أولاده الأربعة... فيديو
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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأب فلسطيني في قطاع غزة، وهو يبحث عن أبنائه تحت ركام منزله الذي دمره الجيش الإسرائيلي.
ويظهر في الفيديو، الأب المكلوم وهو يقوم بالبحث عن أبنائه تحت ركام منزله المدمر.
ويشن الجيش الإسرائيلي هجوما عنيفا على قطاع غزة
، أسفر عن آلاف القتلى والجرحى والمفقودين.
ويتواصل التصعيد في قطاع غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أدى إلى مقتل أكثر من 9 آلاف فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال، إضافة إلى نحو 23 ألف مصاب.
يذكر أنه في 7 أكتوبر الماضي، أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي
بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
كما صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسميا على بدء الحرب على قطاع غزة
، ردا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".