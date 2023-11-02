عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20231102/مشهد-مؤثر-لفلسطيني-منهار-وهو-يبحث-بين-الحطام-عن-أولاده-الأربعة-فيديو-1082755311.html
مشهد مؤثر لفلسطيني منهار وهو يبحث بين الحطام عن أولاده الأربعة... فيديو
مشهد مؤثر لفلسطيني منهار وهو يبحث بين الحطام عن أولاده الأربعة... فيديو
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأب فلسطيني في قطاع غزة، وهو يبحث عن أبنائه تحت ركام منزله الذي دمره الجيش الإسرائيلي. 02.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-02T19:09+0000
2023-11-02T19:09+0000
مجتمع
نادي الفيديو
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار قطاع غزة
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/19/1082435624_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f8dd3bd3da2d9f45b23a571b4f9369dd.jpg
ويظهر في الفيديو، الأب المكلوم وهو يقوم بالبحث عن أبنائه تحت ركام منزله المدمر.ويشن الجيش الإسرائيلي هجوما عنيفا على قطاع غزة، أسفر عن آلاف القتلى والجرحى والمفقودين.ويتواصل التصعيد في قطاع غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أدى إلى مقتل أكثر من 9 آلاف فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال، إضافة إلى نحو 23 ألف مصاب.يذكر أنه في 7 أكتوبر الماضي، أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.كما صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسميا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
إسرائيل
أخبار قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/19/1082435624_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f9928975065d036da452cdde10aaa9f2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
نادي الفيديو, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار

مشهد مؤثر لفلسطيني منهار وهو يبحث بين الحطام عن أولاده الأربعة... فيديو

19:09 GMT 02.11.2023
© AP Photo / Ali Mohmoudعملية إنقاذ العالقين في ركام المنازل التي قصفها الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة في مخيم النصيرات للاجئين، قطاع غزة 24 أكتوبر 2023.
عملية إنقاذ العالقين في ركام المنازل التي قصفها الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة في مخيم النصيرات للاجئين، قطاع غزة 24 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2023
© AP Photo / Ali Mohmoud
تابعنا عبرTelegramNabd
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأب فلسطيني في قطاع غزة، وهو يبحث عن أبنائه تحت ركام منزله الذي دمره الجيش الإسرائيلي.
ويظهر في الفيديو، الأب المكلوم وهو يقوم بالبحث عن أبنائه تحت ركام منزله المدمر.
ويشن الجيش الإسرائيلي هجوما عنيفا على قطاع غزة، أسفر عن آلاف القتلى والجرحى والمفقودين.
ويتواصل التصعيد في قطاع غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أدى إلى مقتل أكثر من 9 آلاف فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال، إضافة إلى نحو 23 ألف مصاب.
يذكر أنه في 7 أكتوبر الماضي، أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
كما صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسميا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:31 GMTСабах Саид, имеющая гражданство Палестины и Египта, на пограничном переходе Рафах - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قصف مدرسة للأونروا والجامعة العربية تحذر من حرب إقليمية.. صور وفيديوأمس, 22:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала