https://sputnikarabic.ae/20231102/مصدر-لـسبوتنيك-شويغو-أمر-بتغييرات-تكتيكية-في-منطقة-العملية-العسكرية-1082719369.html
مصدر لـ"سبوتنيك": شويغو أمر بتغييرات تكتيكية في منطقة العملية العسكرية
مصدر لـ"سبوتنيك": شويغو أمر بتغييرات تكتيكية في منطقة العملية العسكرية
كشف مصدر خاص لوكالة "سبوتنيك" أن وزير الدفاع الروسية، سيرغي شويغو، قام بتغييرات شاملة على قيادة هيئات القيادة والسيطرة العسكرية في المناطق. 02.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-02T05:54+0000
2023-11-02T05:54+0000
2023-11-02T05:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0f/1080090686_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_83c5ee2a8d2d39944bcac320ace91ee3.jpg
وقال المصدر "اليوم خلال اجتماع مع مركز إدارة الدفاع الوطني في روسيا أجرى وزير الدفاع، سيرغي شويغو، تغييرات شاملة على قيادة القيادة العسكرية المركزية وهيئات المراقبة مع قادة المناطق العسكرية وحدد عددا من المهام الجديدة".ومن بين الأمور الأخرى، أصدر وزير الدفاع الروسي تعليماته بإيلاء اهتمام خاص لتجربة استخدام الطائرات المسيرة في منطقة العمليات الخاصة عند تدريب مشغلي الطائرات والسفن المسيرة. بالإضافة إلى ذلك، دعا إلى إجراء تعديلات سريعة على تدريبهم اعتمادا على التغييرات في تكتيكات العدو.وبحسب المصدر، أكد شويغو أيضًا أن المجمع الصناعي العسكري في البلاد اليوم ينفذ بسرعة كبيرة التطورات الجديدة ويدخلها في الإنتاج الضخم، حيث أكد شويغو على ضرورة ليس فقط تدريب المتخصصين، ولكن أيضًا ربط تدريبهم بشكل مباشر مع مطوري أنظمة الأسلحة والمعدات العسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20231102/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-6-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-شبه-جزيرة-القرم-والبحر-الأسود-1082718647.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0f/1080090686_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_e2fb025154c59a48e9602c9c0581ad32.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
مصدر لـ"سبوتنيك": شويغو أمر بتغييرات تكتيكية في منطقة العملية العسكرية
تابعنا عبر
كشف مصدر خاص لوكالة "سبوتنيك" أن وزير الدفاع الروسية، سيرغي شويغو، قام بتغييرات شاملة على قيادة هيئات القيادة والسيطرة العسكرية في المناطق.
وقال المصدر "اليوم خلال اجتماع مع مركز إدارة الدفاع الوطني في روسيا أجرى وزير الدفاع، سيرغي شويغو، تغييرات شاملة على قيادة القيادة العسكرية المركزية وهيئات المراقبة مع قادة المناطق العسكرية وحدد عددا من المهام الجديدة".
ومن بين الأمور الأخرى، أصدر وزير الدفاع الروسي تعليماته بإيلاء اهتمام خاص لتجربة استخدام الطائرات المسيرة في منطقة العمليات الخاصة عند تدريب مشغلي الطائرات والسفن المسيرة. بالإضافة إلى ذلك، دعا إلى إجراء تعديلات سريعة على تدريبهم اعتمادا على التغييرات في تكتيكات العدو.
وبحسب المصدر، أكد شويغو أيضًا أن المجمع الصناعي العسكري في البلاد اليوم ينفذ بسرعة كبيرة التطورات الجديدة ويدخلها في الإنتاج الضخم، حيث أكد شويغو على ضرورة ليس فقط تدريب المتخصصين، ولكن أيضًا ربط تدريبهم بشكل مباشر مع مطوري أنظمة الأسلحة والمعدات العسكرية.