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Военнослужащий несет боеприпасы для автоматической 30-мм пушки на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231102/مصدر-لـسبوتنيك-شويغو-أمر-بتغييرات-تكتيكية-في-منطقة-العملية-العسكرية-1082719369.html
مصدر لـ"سبوتنيك": شويغو أمر بتغييرات تكتيكية في منطقة العملية العسكرية
مصدر لـ"سبوتنيك": شويغو أمر بتغييرات تكتيكية في منطقة العملية العسكرية
كشف مصدر خاص لوكالة "سبوتنيك" أن وزير الدفاع الروسية، سيرغي شويغو، قام بتغييرات شاملة على قيادة هيئات القيادة والسيطرة العسكرية في المناطق. 02.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-02T05:54+0000
2023-11-02T05:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال المصدر "اليوم خلال اجتماع مع مركز إدارة الدفاع الوطني في روسيا أجرى وزير الدفاع، سيرغي شويغو، تغييرات شاملة على قيادة القيادة العسكرية المركزية وهيئات المراقبة مع قادة المناطق العسكرية وحدد عددا من المهام الجديدة".ومن بين الأمور الأخرى، أصدر وزير الدفاع الروسي تعليماته بإيلاء اهتمام خاص لتجربة استخدام الطائرات المسيرة في منطقة العمليات الخاصة عند تدريب مشغلي الطائرات والسفن المسيرة. بالإضافة إلى ذلك، دعا إلى إجراء تعديلات سريعة على تدريبهم اعتمادا على التغييرات في تكتيكات العدو.وبحسب المصدر، أكد شويغو أيضًا أن المجمع الصناعي العسكري في البلاد اليوم ينفذ بسرعة كبيرة التطورات الجديدة ويدخلها في الإنتاج الضخم، حيث أكد شويغو على ضرورة ليس فقط تدريب المتخصصين، ولكن أيضًا ربط تدريبهم بشكل مباشر مع مطوري أنظمة الأسلحة والمعدات العسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20231102/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-6-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-شبه-جزيرة-القرم-والبحر-الأسود-1082718647.html
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مصدر لـ"سبوتنيك": شويغو أمر بتغييرات تكتيكية في منطقة العملية العسكرية

05:54 GMT 02.11.2023
© Sputnik . Alexey Mayshev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يشارك في مؤتمر موسكو للأمن الدولي
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يشارك في مؤتمر موسكو للأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2023
© Sputnik . Alexey Mayshev
/
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كشف مصدر خاص لوكالة "سبوتنيك" أن وزير الدفاع الروسية، سيرغي شويغو، قام بتغييرات شاملة على قيادة هيئات القيادة والسيطرة العسكرية في المناطق.
وقال المصدر "اليوم خلال اجتماع مع مركز إدارة الدفاع الوطني في روسيا أجرى وزير الدفاع، سيرغي شويغو، تغييرات شاملة على قيادة القيادة العسكرية المركزية وهيئات المراقبة مع قادة المناطق العسكرية وحدد عددا من المهام الجديدة".
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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04:59 GMT
ومن بين الأمور الأخرى، أصدر وزير الدفاع الروسي تعليماته بإيلاء اهتمام خاص لتجربة استخدام الطائرات المسيرة في منطقة العمليات الخاصة عند تدريب مشغلي الطائرات والسفن المسيرة. بالإضافة إلى ذلك، دعا إلى إجراء تعديلات سريعة على تدريبهم اعتمادا على التغييرات في تكتيكات العدو.
وبحسب المصدر، أكد شويغو أيضًا أن المجمع الصناعي العسكري في البلاد اليوم ينفذ بسرعة كبيرة التطورات الجديدة ويدخلها في الإنتاج الضخم، حيث أكد شويغو على ضرورة ليس فقط تدريب المتخصصين، ولكن أيضًا ربط تدريبهم بشكل مباشر مع مطوري أنظمة الأسلحة والمعدات العسكرية.
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