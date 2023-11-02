https://sputnikarabic.ae/20231102/مقاتل-من-حماس-يفجر-أقوى-دبابة-لدى-إسرائيل-من-المسافة-صفر-فيديو-1082755690.html
مقاتل من "حماس" يفجر أقوى دبابة لدى إسرائيل من المسافة صفر... فيديو
مقاتل من "حماس" يفجر أقوى دبابة لدى إسرائيل من المسافة صفر... فيديو
نشرت كتائب "القسام" الذراع العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، مشاهد لتدمير عناصرها آليات إسرائيلية شرق حي الزيتون بعبوة "العمل الفدائي" وقذيفة "الياسين 105". 02.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-02T19:25+0000
2023-11-02T19:25+0000
2023-11-02T19:25+0000
مجتمع
نادي الفيديو
أخبار قطاع غزة
إسرائيل
حركة حماس
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
الأخبار
طوفان الأقصى
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/02/1082742986_0:98:1200:773_1920x0_80_0_0_2865baf0ee6d85014ec734af419a5b1e.jpg
ويظهر في الفيديو مقاتل من حماس وهو يقترب من الدبابة الإسرائيلية ويلصق بها عبوة ناسفة "العمل الفدائي".وبعد انفجار العبوة، يمسك المقاتل قذيفة "الياسين 105" ويطلقها نحو الدبابة ليدمرها تماما.وكان المتحدث العسكري باسم كتائب القسام "أبو عبيدة" قد صرح اليوم الخميس، بأنه بعد 27 يوماً من بدء معركة "طوفان الأقصى" تواصل عناصر القسام التصدي للقوات الإسرائيلية في جميع المحاور في غزة.وأكد أن "قوات النخبة في كتائب القسام تلتف خلف خطوط العدو وتقوم بالإغارة على تجمعات الجنود ومهاجمتهم من نقطة الصفر".كما لفت إلى أن الجيش الإسرائيلي يكذب بشأن أعداد القتلى الذين سقطوا في غزة.
أخبار قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/02/1082742986_0:0:1068:800_1920x0_80_0_0_d8e13a27c56bb38447876c02eca4e52a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, أخبار قطاع غزة, إسرائيل, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار, طوفان الأقصى
نادي الفيديو, أخبار قطاع غزة, إسرائيل, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار, طوفان الأقصى
مقاتل من "حماس" يفجر أقوى دبابة لدى إسرائيل من المسافة صفر... فيديو
تابعنا عبر
نشرت كتائب "القسام" الذراع العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، مشاهد لتدمير عناصرها آليات إسرائيلية شرق حي الزيتون بعبوة "العمل الفدائي" وقذيفة "الياسين 105".
ويظهر في الفيديو مقاتل من حماس
وهو يقترب من الدبابة الإسرائيلية ويلصق بها عبوة ناسفة "العمل الفدائي".
وبعد انفجار العبوة، يمسك المقاتل قذيفة "الياسين 105" ويطلقها نحو الدبابة ليدمرها تماما.
وكان المتحدث العسكري باسم كتائب القسام "أبو عبيدة" قد صرح اليوم الخميس، بأنه بعد 27 يوماً من بدء معركة "طوفان الأقصى
" تواصل عناصر القسام التصدي للقوات الإسرائيلية في جميع المحاور في غزة.
وأضاف أن "عناصر القسام تمكنت في الـ48 ساعة من تدمير كتيبة دبابات وقتل وإصابة عدد كبير من جنود قوات الجيش الإسرائيلي".
وأكد أن "قوات النخبة في كتائب القسام تلتف خلف خطوط العدو وتقوم بالإغارة على تجمعات الجنود ومهاجمتهم من نقطة الصفر".
كما لفت إلى أن الجيش الإسرائيلي
يكذب بشأن أعداد القتلى الذين سقطوا في غزة.