عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20231102/مقاتل-من-حماس-يفجر-أقوى-دبابة-لدى-إسرائيل-من-المسافة-صفر-فيديو-1082755690.html
مقاتل من "حماس" يفجر أقوى دبابة لدى إسرائيل من المسافة صفر... فيديو
مقاتل من "حماس" يفجر أقوى دبابة لدى إسرائيل من المسافة صفر... فيديو
نشرت كتائب "القسام" الذراع العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، مشاهد لتدمير عناصرها آليات إسرائيلية شرق حي الزيتون بعبوة "العمل الفدائي" وقذيفة "الياسين 105". 02.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-02T19:25+0000
2023-11-02T19:25+0000
مجتمع
نادي الفيديو
أخبار قطاع غزة
إسرائيل
حركة حماس
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
الأخبار
طوفان الأقصى
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/02/1082742986_0:98:1200:773_1920x0_80_0_0_2865baf0ee6d85014ec734af419a5b1e.jpg
ويظهر في الفيديو مقاتل من حماس وهو يقترب من الدبابة الإسرائيلية ويلصق بها عبوة ناسفة "العمل الفدائي".وبعد انفجار العبوة، يمسك المقاتل قذيفة "الياسين 105" ويطلقها نحو الدبابة ليدمرها تماما.وكان المتحدث العسكري باسم كتائب القسام "أبو عبيدة" قد صرح اليوم الخميس، بأنه بعد 27 يوماً من بدء معركة "طوفان الأقصى" تواصل عناصر القسام التصدي للقوات الإسرائيلية في جميع المحاور في غزة.وأكد أن "قوات النخبة في كتائب القسام تلتف خلف خطوط العدو وتقوم بالإغارة على تجمعات الجنود ومهاجمتهم من نقطة الصفر".كما لفت إلى أن الجيش الإسرائيلي يكذب بشأن أعداد القتلى الذين سقطوا في غزة.
أخبار قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/02/1082742986_0:0:1068:800_1920x0_80_0_0_d8e13a27c56bb38447876c02eca4e52a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, أخبار قطاع غزة, إسرائيل, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار, طوفان الأقصى
نادي الفيديو, أخبار قطاع غزة, إسرائيل, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار, طوفان الأقصى

مقاتل من "حماس" يفجر أقوى دبابة لدى إسرائيل من المسافة صفر... فيديو

19:25 GMT 02.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forcesعملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
تابعنا عبرTelegramNabd
نشرت كتائب "القسام" الذراع العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، مشاهد لتدمير عناصرها آليات إسرائيلية شرق حي الزيتون بعبوة "العمل الفدائي" وقذيفة "الياسين 105".
ويظهر في الفيديو مقاتل من حماس وهو يقترب من الدبابة الإسرائيلية ويلصق بها عبوة ناسفة "العمل الفدائي".
وبعد انفجار العبوة، يمسك المقاتل قذيفة "الياسين 105" ويطلقها نحو الدبابة ليدمرها تماما.
وكان المتحدث العسكري باسم كتائب القسام "أبو عبيدة" قد صرح اليوم الخميس، بأنه بعد 27 يوماً من بدء معركة "طوفان الأقصى" تواصل عناصر القسام التصدي للقوات الإسرائيلية في جميع المحاور في غزة.
وأضاف أن "عناصر القسام تمكنت في الـ48 ساعة من تدمير كتيبة دبابات وقتل وإصابة عدد كبير من جنود قوات الجيش الإسرائيلي".
وأكد أن "قوات النخبة في كتائب القسام تلتف خلف خطوط العدو وتقوم بالإغارة على تجمعات الجنود ومهاجمتهم من نقطة الصفر".
كما لفت إلى أن الجيش الإسرائيلي يكذب بشأن أعداد القتلى الذين سقطوا في غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:31 GMTСабах Саид, имеющая гражданство Палестины и Египта, на пограничном переходе Рафах - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قصف مدرسة للأونروا والجامعة العربية تحذر من حرب إقليمية.. صور وفيديوأمس, 22:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала