https://sputnikarabic.ae/20231102/مكتب-رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-نتنياهو-لم-يوافق-على-إدخال-الوقود-إلى-غزة-1082750521.html

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتنياهو لم يوافق على إدخال الوقود إلى غزة

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتنياهو لم يوافق على إدخال الوقود إلى غزة

أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، اليوم الخميس، أن إسرائيل تعتزم السماح بتسليم الوقود إلى مستشفيات قطاع غزة، ولكن تحت رقابة، بهدف ضمان عدم وصول... 02.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-02T16:43+0000

2023-11-02T16:43+0000

2023-11-02T16:43+0000

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وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان مقتضب، اليوم الخميس، إن "رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لم يوافق على إدخال الوقود إلى قطاع غزة".من جانبه، أكد هاليفي، في مؤتمر صحافي، اليوم الخميس، أنه "سيتم تسليم الوقود إلى المستشفيات في قطاع غزة"، وأضاف، قائلا: "سنفعل كل شيء لضمان عدم وصوله إلى حماس".وأشار هاليفي إلى أن الجيش الإسرائيلي، تقدم إلى مرحلة تالية هامة، حيث يخوض حاليا عملية برية شمالي قطاع غزة، مضيفا أن "قواتنا تطوق مدينة غزة من عدة اتجاهات ما يعني توسيع نطاق التوغل وزيادة رقعة الإنجازات".وذكر هاليفي أن الجيش الإسرائيلي لم يستخدم سوى نصف قوة سلاحه الجوي، خلال الضربات على غزة، بحسب قوله.وتابع: "نحن نحافظ على درجة عالية جدًا من الجاهزية في الساحات كافة، إذ نعمل على الحدود الشمالية ونقاتل بعزيمة وإصرار".وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أشرف القدرة، أعلن توقف المولد الرئيسي في المستشفى "الإندونيسي" شمالي القطاع، مؤكدا أن هذا الأمر "سيضع المرضى في خطر محدق"، بحسب قوله.وأكد القدرة، في مؤتمر صحافي، أن "المستشفى الإندونيسي لجأ للعمل بخطة استثنائية حاليا عبر تشغيل المولد الثانوي، ما تسبب بتوقف الأنظمة الكهروميكانيكة عن العمل في جميع أقسام المستشفى بما في ذلك أنظمة التهوية، وتوقف محطة الأوكسجين الوحيدة في المستشفى، وانقطاع التيار الكهربائي عن أقسام المبيت واستعمال الإنارة بالكشافات اليدوية، وتوقف عمل ثلاجات حفظ الموتى".وأضاف: "نناشد أصحاب الضمائر الحية بالتدخل الفوري لتزويد مجمع الشفاء والمستشفى الإندونيسي بالوقود".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي الـ8 من أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في الـ 10من أكتوبر الماضي، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.وأعلنت إسرائيل، يوم 27 أكتوبر الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس" تضمنت توغلات برية في غزة، بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.

https://sputnikarabic.ae/20231102/نتنياهو-تكبدنا-خسائر-مؤلمة-في-غزة-لكننا-لن-نتوقف-فيديو-1082749226.html

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