https://sputnikarabic.ae/20231102/موسكو-تنتقد-مبادرة-ماكرون-لإنشاء-تحالف-لمحاربة-حماس-1082717904.html
موسكو تنتقد مبادرة ماكرون لإنشاء تحالف لمحاربة "حماس"
موسكو تنتقد مبادرة ماكرون لإنشاء تحالف لمحاربة "حماس"
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن فكرة فرنسا في إنشاء تحالف ضد حركة "حماس" الفلسطينية قد تؤدي إلى تصعيد آخر في الشرق... 02.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-02T03:52+0000
2023-11-02T03:52+0000
2023-11-02T04:59+0000
روسيا
أخبار فرنسا
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
حركة حماس
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وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك" في تعليقها على مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "تفترض فكرة فرنسا والبيانات الحربية الصادرة عن أطراف دولية أخرى، والتي يتم تشجيعها من خلال زيادة التواجد العسكري في شرق البحر الأبيض المتوسط، أن تؤدي إلى تصاعد المزيد من المواجهات العسكرية في الشرق الأوسط، وتدويل النزاع وإشراك لاعبين جدد فيه".وقالت الدبلوماسية الروسية إنه يجب على فرنسا دعم موقف روسيا بشأن ضرورة التركيز على السبل السياسية والدبلوماسية لحل النزاع بين إسرائيل وفلسطين إذا كانت "ترغب حقًا في المساهمة" في جهود وقف العنف في منطقة النزاع. وأضافت زاخاروفا: "لهذا ندعو الإسرائيليين والفلسطينيين إلى بدء محادثات مباشرة فورا لمناقشة جميع القضايا المتنازع عليها".وفي 24 أكتوبر/ تشرين الأول، اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته إلى إسرائيل إنشاء تحالف إقليمي ودولي لمحاربة حركة "حماس".وفي وقت سابق، دعت وزارة الخارجية الروسية الأطراف إلى وقف الأعمال القتالية، ووفقا لموقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن تسوية أزمة الشرق الأوسط ممكنة فقط على أساس صيغة "الدولتين" التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي، والتي تنص على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة داخل حدود عام 1967 مع القدس الشرقية عاصمة لها.ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا كثيفا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أدى إلى مقتل نحو 9 آلاف فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال، إضافة إلى نحو 23 ألف مصاب، ما تسبب في تحمل المستشفيات عبئا ثقيلا يفوق قدرتها على توفير الاحتياجات الطبية اللازمة ويفوق قدرة الأطقم الطبية، التي وصلت إلى حد الإنهاك.
https://sputnikarabic.ae/20231024/ماكرون-من-إسرائيل-فرنسا-جاهزة-لتشكيل-تحالف-إقليمي-ودولي-لمحاربة-حماس---1082402222.html
https://sputnikarabic.ae/20231024/خبير-جزائري-لـسبوتنيك-ماكرون-اقترح-محاربة-حماس-لإنقاذ-فشله-الدبلوماسي-1082424605.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار فرنسا , العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس
روسيا, أخبار فرنسا , العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس
موسكو تنتقد مبادرة ماكرون لإنشاء تحالف لمحاربة "حماس"
03:52 GMT 02.11.2023 (تم التحديث: 04:59 GMT 02.11.2023) تابعنا عبر
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن فكرة فرنسا في إنشاء تحالف ضد حركة "حماس" الفلسطينية قد تؤدي إلى تصعيد آخر في الشرق الأوسط.
وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك
" في تعليقها على مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "تفترض فكرة فرنسا والبيانات الحربية الصادرة عن أطراف دولية أخرى، والتي يتم تشجيعها من خلال زيادة التواجد العسكري في شرق البحر الأبيض المتوسط، أن تؤدي إلى تصاعد المزيد من المواجهات العسكرية في الشرق الأوسط، وتدويل النزاع وإشراك لاعبين جدد فيه".
وقالت الدبلوماسية الروسية إنه يجب على فرنسا دعم موقف روسيا بشأن ضرورة التركيز على السبل السياسية والدبلوماسية لحل النزاع بين إسرائيل وفلسطين إذا كانت "ترغب حقًا في المساهمة" في جهود وقف العنف في منطقة النزاع.
وأضافت زاخاروفا: "لهذا ندعو الإسرائيليين والفلسطينيين إلى بدء محادثات مباشرة فورا لمناقشة جميع القضايا المتنازع عليها".
وفي 24 أكتوبر/ تشرين الأول، اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته إلى إسرائيل إنشاء تحالف إقليمي ودولي لمحاربة حركة "حماس"
.
وفي وقت سابق، دعت وزارة الخارجية الروسية الأطراف إلى وقف الأعمال القتالية، ووفقا لموقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن تسوية أزمة الشرق الأوسط ممكنة فقط على أساس صيغة "الدولتين" التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي، والتي تنص على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة داخل حدود عام 1967 مع القدس الشرقية عاصمة لها.
ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا
كثيفا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أدى إلى مقتل نحو 9 آلاف فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال، إضافة إلى نحو 23 ألف مصاب، ما تسبب في تحمل المستشفيات عبئا ثقيلا يفوق قدرتها على توفير الاحتياجات الطبية اللازمة ويفوق قدرة الأطقم الطبية، التي وصلت إلى حد الإنهاك.