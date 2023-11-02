https://sputnikarabic.ae/20231102/نائب-رئيس-مجلس-الأمن-الروسي-بولندا-قد-تتخذ-خطوات-محفوفة-بالمخاطر-1082743893.html
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: بولندا قد تتخذ خطوات محفوفة بالمخاطر
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: بولندا قد تتخذ خطوات محفوفة بالمخاطر
صرّح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن بولندا تسعى جاهدة لضمان هيمنتها الكاملة في المنطقة، وهي مصممة على استعادة أراضيها التاريخية، وبالتالي... 02.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-02T15:59+0000
2023-11-02T15:59+0000
2023-11-02T15:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
بولندا
العالم
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وقال ميدفيدف: "من خلال دعم أوكرانيا في صراعها مع روسيا، تسعى بولندا، بمساعدة مظلة الناتو والاتحاد الأوروبي، إلى شيء واحد فقط لضمان هيمنتها الكاملة في المنطقة من خلال فرض سيطرتها على الدول الواقعة بين وارسو وموسكو".ويعتقد ميدفيديف أنه "على الرغم من كل الإثارة الجيوسياسية، تظل بولندا دولة متخلفة بشكل خطير عن دول أوروبا الغربية الرائدة".ومضى ميدفيدف، قائلا: "إدراكا لذلك جيدا، لجأت القيادة البولندية مرة أخرى إلى دواء أثبت فعاليته، وهو صرف انتباه المجتمع عن المشاكل الحالية وإلهامه لإنجازات أسطورية. هذا الدواء هو مزيج خطير من القومية المحلية ورهاب روسيا، الذي لا يمكن التوفيق بينه. لا يمكن للنخب البولندية أن تأتي بأي شيء جديد لإخفاء دونية بلادهم، ومظالمها التاريخية طويلة الأمد، ولا يريدون ذلك".وكتب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، في مقالته، في صحيفة "روسيسكايا غازيتا": "ومع ذلك، فإن التاريخ لا يعطي أي ضمانات بأنها(بولندا) ستخرج منتصرة من الصراع، الذي أشعلته بمفردها. خاصة إذا قررت الذهاب في حملة ضد روسيا مرة أخرى".
https://sputnikarabic.ae/20231025/إعلام-أوكرانيا-تدق-ناقوس-الخطر-بشأن-الفائز-في-انتخابات-بولندا-1082431823.html
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روسيا, بولندا, العالم
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: بولندا قد تتخذ خطوات محفوفة بالمخاطر
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صرّح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن بولندا تسعى جاهدة لضمان هيمنتها الكاملة في المنطقة، وهي مصممة على استعادة أراضيها التاريخية، وبالتالي يمكنها اتخاذ إجراءات محفوفة بالمخاطر وغير متوقعة.
وقال ميدفيدف: "من خلال دعم أوكرانيا في صراعها مع روسيا، تسعى بولندا، بمساعدة مظلة الناتو والاتحاد الأوروبي، إلى شيء واحد فقط لضمان هيمنتها الكاملة في المنطقة من خلال فرض سيطرتها على الدول الواقعة بين وارسو وموسكو".
وأضاف: "هذا البلد عازم على إعادة أراضيه، التي في رأيه تم أخذها بشكل غير عادل، وإحياء الأفكار حول نظام عالمي عادل على عكس الفطرة السليمة، يمكن أن تتخذ إجراءات محفوفة بالمخاطر وغير متوقعة في المنطقة".
ويعتقد ميدفيديف أنه "على الرغم من كل الإثارة الجيوسياسية، تظل بولندا دولة متخلفة بشكل خطير عن دول أوروبا الغربية الرائدة".
وأشار ميدفيديف إلى أن "التدفق الكبير للاجئين الأوكرانيين ورفض مصادر الطاقة الروسية، سيزيد من تفاقم الوضع الاجتماعي والاقتصادي لبولندا، ويضر بشكل مؤلم جيوب الملايين من البولنديين العاديين".
ومضى ميدفيدف، قائلا: "إدراكا لذلك جيدا، لجأت القيادة البولندية مرة أخرى إلى دواء أثبت فعاليته، وهو صرف انتباه المجتمع عن المشاكل الحالية وإلهامه لإنجازات أسطورية. هذا الدواء هو مزيج خطير من القومية المحلية ورهاب روسيا، الذي لا يمكن التوفيق بينه. لا يمكن للنخب البولندية أن تأتي بأي شيء جديد لإخفاء دونية بلادهم، ومظالمها التاريخية طويلة الأمد، ولا يريدون ذلك".
ووفقا لميدفيدف، فإن مستقبل الدولة البولندية يتم إلقاؤه مرة أخرى دون تفكير على مذبح التلاعب السياسي".
وكتب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، في مقالته، في صحيفة "روسيسكايا غازيتا": "ومع ذلك، فإن التاريخ لا يعطي أي ضمانات بأنها(بولندا) ستخرج منتصرة من الصراع، الذي أشعلته بمفردها. خاصة إذا قررت الذهاب في حملة ضد روسيا مرة أخرى".