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https://sputnikarabic.ae/20231102/وثيقة-نصف-المصابين-الذين-وصلوا-من-غزة-للعلاج-في-مستشفى-العريش-هم-من-الأطفال-1082735754.html
وثيقة: نصف المصابين الذين وصلوا من غزة للعلاج في مستشفى "العريش" هم من الأطفال
وثيقة: نصف المصابين الذين وصلوا من غزة للعلاج في مستشفى "العريش" هم من الأطفال
أفادت وثيقة طبية، اليوم الخميس، أن "ما يقرب من نصف الضحايا الذين وصلوا من قطاع غزة، إلى مستشفى مدينة العريش المصرية هم من الأطفال". 02.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-02T13:15+0000
2023-11-02T13:15+0000
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القاهرة- سبوتنيك. ووفقًا للوثيقة، التي حصلت عليها "سبوتنيك"، من المركز الصحفي للمستشفى، فقد "استقبل مستشفى العريش 35 جريحًا من قطاع غزة، وأن أغلبهم تتراوح أعمارهم بين 3 و10 سنوات".وجاء في الوثيقة أن "القائمة تضم أيضًا ست نساء ورجلًا مسنًا يبلغ من العمر 75 عامًا"، مشيرة إلى أن معظم الجرحى مصابون بشظايا وكسور خطيرة في الأطراف وحروق وإصابات في العين.وكانت قناة "القاهرة الإخبارية"، قد أعلنت أمس الأربعاء، "رصد مرور سيارات إسعاف من مصر إلى غزة، لنقل عدد من الجرحى الفلسطينيين، وذلك عبر معبر رفح البري".ووفقا للقناة التابعة للدولة المصرية، فإن هناك استعدادات مصرية لاستقبال نحو 80 مصابا من قطاع غزة، مشيرة إلى أن أكثر من 40 سيارة إسعاف تنتظر أمام معبر رفح لدخول قطاع غزة.وأضافت أن "جهودا مصرية في اتجاهات عديدة لدعم السكان في غزة"، مؤكدة "تجهيز عدد من المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى الفلسطينيين".وكانت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، قد أعلنت في وقت سابق، أن قصفا إسرائيليا أوقع "400 ضحية بين شهيد وجريح ودمر حيا سكنيا كاملا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة".وأدانت مصر بأشد العبارات، اليوم الخميس، الاستهداف الإسرائيلي الذي طال مربعا سكنيا في مخيم جباليا، واصفة إياه بـ"اللاإنساني".واعتبرت مصر ذلك انتهاكا صارخا جديدا للقوات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي.وأضافت أن هذه الحادثة "تزيد من الأزمة الراهنة تعقيدًا وتنذر بعواقب وخيمة يصعب تداركها على كافة المستويات".وحذرت مصر من مغبة استمرار تلك الهجمات العشوائية، التي تستهدف المدنيين العزل في أماكن إيوائهم وبمحيط المراكز والمستشفيات الطبية التي يلجؤون إليها هربًا من القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، ودون أي اكتراث بالأرواح التي تُزهق، وبشكل يفاقم من الأوضاع الإنسانية المتأزمة والمتدهورة في القطاع.ودعت مصر جميع الدول والأطراف الدولية لإدانة هذه الاعتداءات بشكل قاطع ودون مواربة، والوقف الفوري لها.كما طالبت مصر المجتمع الدولي بتحمل بمسؤوليته تجاه توفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين، مشددة على ضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية لضمان النفاذ الآمن والكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية والإغاثية، للتخفيف من وطأة المحنة الإنسانية التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, مصر, أخبار مصر الآن, طوفان الأقصى, الأخبار, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, مصر, أخبار مصر الآن, طوفان الأقصى, الأخبار, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل

وثيقة: نصف المصابين الذين وصلوا من غزة للعلاج في مستشفى "العريش" هم من الأطفال

13:15 GMT 02.11.2023
© AFP 2023 / Eyad Babaأشخاص يفرغون مساعدات إنسانية على قافلة شاحنات تدخل قطاع غزة من مصر عبر معبر رفح الحدودي في 21 أكتوبر 2023.
أشخاص يفرغون مساعدات إنسانية على قافلة شاحنات تدخل قطاع غزة من مصر عبر معبر رفح الحدودي في 21 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2023
© AFP 2023 / Eyad Baba
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أفادت وثيقة طبية، اليوم الخميس، أن "ما يقرب من نصف الضحايا الذين وصلوا من قطاع غزة، إلى مستشفى مدينة العريش المصرية هم من الأطفال".
القاهرة- سبوتنيك. ووفقًا للوثيقة، التي حصلت عليها "سبوتنيك"، من المركز الصحفي للمستشفى، فقد "استقبل مستشفى العريش 35 جريحًا من قطاع غزة، وأن أغلبهم تتراوح أعمارهم بين 3 و10 سنوات".
وجاء في الوثيقة أن "القائمة تضم أيضًا ست نساء ورجلًا مسنًا يبلغ من العمر 75 عامًا"، مشيرة إلى أن معظم الجرحى مصابون بشظايا وكسور خطيرة في الأطراف وحروق وإصابات في العين.
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أمس, 09:02 GMT
وكانت قناة "القاهرة الإخبارية"، قد أعلنت أمس الأربعاء، "رصد مرور سيارات إسعاف من مصر إلى غزة، لنقل عدد من الجرحى الفلسطينيين، وذلك عبر معبر رفح البري".
ووفقا للقناة التابعة للدولة المصرية، فإن هناك استعدادات مصرية لاستقبال نحو 80 مصابا من قطاع غزة، مشيرة إلى أن أكثر من 40 سيارة إسعاف تنتظر أمام معبر رفح لدخول قطاع غزة.
وأضافت أن "جهودا مصرية في اتجاهات عديدة لدعم السكان في غزة"، مؤكدة "تجهيز عدد من المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى الفلسطينيين".
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أمس, 12:50 GMT
وكانت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، قد أعلنت في وقت سابق، أن قصفا إسرائيليا أوقع "400 ضحية بين شهيد وجريح ودمر حيا سكنيا كاملا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة".
وأدانت مصر بأشد العبارات، اليوم الخميس، الاستهداف الإسرائيلي الذي طال مربعا سكنيا في مخيم جباليا، واصفة إياه بـ"اللاإنساني".
واعتبرت مصر ذلك انتهاكا صارخا جديدا للقوات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي.
وأضافت أن هذه الحادثة "تزيد من الأزمة الراهنة تعقيدًا وتنذر بعواقب وخيمة يصعب تداركها على كافة المستويات".
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10:05 GMT
وحذرت مصر من مغبة استمرار تلك الهجمات العشوائية، التي تستهدف المدنيين العزل في أماكن إيوائهم وبمحيط المراكز والمستشفيات الطبية التي يلجؤون إليها هربًا من القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، ودون أي اكتراث بالأرواح التي تُزهق، وبشكل يفاقم من الأوضاع الإنسانية المتأزمة والمتدهورة في القطاع.
ودعت مصر جميع الدول والأطراف الدولية لإدانة هذه الاعتداءات بشكل قاطع ودون مواربة، والوقف الفوري لها.
كما طالبت مصر المجتمع الدولي بتحمل بمسؤوليته تجاه توفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين، مشددة على ضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية لضمان النفاذ الآمن والكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية والإغاثية، للتخفيف من وطأة المحنة الإنسانية التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.
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