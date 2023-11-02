https://sputnikarabic.ae/20231102/وزارة-الصحة-في-غزة-نعلن-عن-توقف-المولد-الرئيسي-في-مستشفى-الأندونيسي-1082715783.html

وزارة الصحة في غزة: توقف المولد الرئيسي في مستشفى الأندونيسي

وزارة الصحة في غزة: توقف المولد الرئيسي في مستشفى الأندونيسي

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة أشرف القدرة، توقف المولد الرئيسي في المستشفى الإندونيسي شمال القطاع، مؤكدا أن هذا سيضع المرضى في خطر محدق. 02.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-02T00:08+0000

2023-11-02T00:08+0000

2023-11-02T00:17+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

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رام الله - سبوتنيك. وأكد القدرة، أن المستشفى الإندونيسي لجئ للعمل بخطة استثنائية حاليا عبر تشغيل المولد الثانوي، ما تسبب بتوقف الأنظمة الكهروميكانيكة عن العمل في جميع أقسام المستشفى بما في ذلك أنظمة التهوية، وتوقف محطة الأوكسجين الوحيدة في المستشفى، وانقطاع التيار الكهربائي عن أقسام المبيت واستعمال الإنارة بالكشافات اليدوية، وتوقف عمل ثلاجات حفظ الموتى".وأكد الناطق باسم الوزارة، أن العمل بإطار العمل بخطة استثنائية قد تمكن المستشفى من العمل لبضعة أيام، "وإذا لم يصل الوقود سنصل إلى الكارثة لا مفر".وأضاف: "نناشد أصحاب الضمائر الحية بالتدخل الفوري لتزويد مجمع الشفاء والمستشفى الإندونيسي بالوقود".ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا كثيفا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أدى إلى مقتل نحو 9 آلاف فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال، إضافة إلى نحو 23 ألف مصاب، ما تسبب في تحمل المستشفيات عبئا ثقيلا يفوق قدرتها على توفير الاحتياجات الطبية اللازمة ويفوق قدرة الأطقم الطبية، التي وصلت إلى حد الإنهاك.

https://sputnikarabic.ae/20231101/المكتب-الإعلامي-الحكومي-في-غزة-ضحايا-مجرزتي-جباليا-الأولى-والثانية-195-قتيلا-1082715619.html

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سبوتنيك عربي

العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل