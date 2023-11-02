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https://sputnikarabic.ae/20231102/وزير-الخارجية-التركي-ينتقد-المعايير-المزدوجة-للاتحاد-الأوروبي-بشأن-فلسطين-وأوكرانيا-1082751285.html
مصدر: وزير الخارجية التركي ينتقد "المعايير المزدوجة" للاتحاد الأوروبي بشأن فلسطين وأوكرانيا
مصدر: وزير الخارجية التركي ينتقد "المعايير المزدوجة" للاتحاد الأوروبي بشأن فلسطين وأوكرانيا
صرّح مصدر دبلوماسي في أنقرة، اليوم الخميس، بأن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، انتقد بشدة "المعايير المزدوجة" للاتحاد الأوروبي في سياساته بشأن فلسطين... 02.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-02T16:59+0000
2023-11-02T17:01+0000
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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن فيدان قد تحدث خلال اجتماع مغلق نظمته وزارة الخارجية الألمانية في برلين تحت عنوان "توسيع الاتحاد الأوروبي وإصلاحه".وتابع فيدان بحسب المصدر: "من الضروري منع بعض الدول الأعضاء من استخدام عملية التفاوض لتحقيق مصالحها الخاصة، وأنه من الخطأ تحويل مفاوضات العضوية إلى عمليات مفتوحة لا تكتمل أبدًا".وانتقد فيدان حظر التظاهرات الداعمة للفلسطينيين في بعض دول الاتحاد الأوروبي وقال: "أولئك الذين يسمحون بالهجوم على كتابنا المقدس، القرآن الكريم، تحت ستار حرية التعبير، يمنعون أولئك الذين يريدون الاحتجاج على المذبحة الوحشية للمدنيين في فلسطين. هذه معايير مزدوجة غير مقبولة".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي الـ8 من أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في الـ10 من أكتوبر الماضي، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.وأعلنت إسرائيل، يوم 27 أكتوبر الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس" تضمنت توغلات برية في غزة بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.
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مصدر: وزير الخارجية التركي ينتقد "المعايير المزدوجة" للاتحاد الأوروبي بشأن فلسطين وأوكرانيا

16:59 GMT 02.11.2023 (تم التحديث: 17:01 GMT 02.11.2023)
© AFP 2023 / ADEM ALTANوزير الخارجية التركي، هاكان فيدان
وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2023
© AFP 2023 / ADEM ALTAN
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صرّح مصدر دبلوماسي في أنقرة، اليوم الخميس، بأن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، انتقد بشدة "المعايير المزدوجة" للاتحاد الأوروبي في سياساته بشأن فلسطين وأوكرانيا.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن فيدان قد تحدث خلال اجتماع مغلق نظمته وزارة الخارجية الألمانية في برلين تحت عنوان "توسيع الاتحاد الأوروبي وإصلاحه".

وبحسب المصدر، قال فيدان: "منع مظاهرات التضامن مع الفلسطينيين في بعض دول الاتحاد الأوروبي هي "ازدواجية للمعايير".

وتابع فيدان بحسب المصدر: "من الضروري منع بعض الدول الأعضاء من استخدام عملية التفاوض لتحقيق مصالحها الخاصة، وأنه من الخطأ تحويل مفاوضات العضوية إلى عمليات مفتوحة لا تكتمل أبدًا".
وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2023
الخارجية الأمريكية توفد أحد مستشاريها إلى إسرائيل والأردن وتركيا
أمس, 15:13 GMT
وانتقد فيدان حظر التظاهرات الداعمة للفلسطينيين في بعض دول الاتحاد الأوروبي وقال: "أولئك الذين يسمحون بالهجوم على كتابنا المقدس، القرآن الكريم، تحت ستار حرية التعبير، يمنعون أولئك الذين يريدون الاحتجاج على المذبحة الوحشية للمدنيين في فلسطين. هذه معايير مزدوجة غير مقبولة".
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي الـ8 من أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في الـ10 من أكتوبر الماضي، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.
وأعلنت إسرائيل، يوم 27 أكتوبر الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس" تضمنت توغلات برية في غزة بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.
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