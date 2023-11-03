https://sputnikarabic.ae/20231103/أهرامات-جونونغ-بادانغ-قد-تكون-الأقدم-في-العالم-فيديو--1082777188.html
ليس في مصر أو المكسيك... اكتشاف ما يتوقع العلماء أنه "أقدم هرم في العالم"... فيديو
ليس في مصر أو المكسيك... اكتشاف ما يتوقع العلماء أنه "أقدم هرم في العالم"... فيديو
اكتشف مجموعة من علماء الآثار في إندونيسيا هيكلا هرمي الشكل تحت أحد التلال الإندونيسية تدعى "جونونغ بادانغ"، ويعتبر أقدم بكثير من أهرامات "ستونهنغ " أو "أهرامات... 03.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-03T14:35+0000
2023-11-03T14:35+0000
2023-11-03T14:38+0000
مجتمع
علوم
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وقام علماء الآثار بمسح سطح الموقع، ويبدو بالفعل ليكون "شهادة موثقة" على براعة الإنسان.ووفقا لبيانات جديدة من علماء في إندونيسيا، فمن الممكن أن يخفي الجزء الداخلي منه غرفًا كبيرة مفتوحة مليئة بالمجهول.يشير التوثيق الأول للموقع والذي جرى بواسطة الكربون المشع إلى أن البناء الأولي بدأ في وقت ما في العصر الجليدي الأخير، أي قبل أكثر من 16000 سنة من الوقت الحاضر، وربما يعود إلى 27000 سنة مضت.نتائج الدراسة الحالية على "جونونغ بادانغ"، تأتي بعد سنوات عديدة من التحليل الدقيق.وذكر فريق الباحثين: "لا بد أن بناة الوحدة 3 والوحدة 2 في جونونغ بادانغ امتلكوا قدرات بنائية رائعة، والتي تتوافق مع ثقافات الصيد وقطف الثمار".ويأمل الفريق في التعمق أكثر في هذا الهرم، ويخطط في حال أنه واجه أي غرف أخرى، فسيقوم بإسقاط كاميرا في الظلام لرؤية ما يكمن رؤيته في الباطن.وخلص الفريق إلى أن "هذه الدراسة توضح كيف يمكن لنهج شامل يجمع الأساليب الأثرية والجيولوجية والجيوفيزيائية مع بعضها، من أن يكشف عن الهياكل القديمة المخفية والواسعة".
https://sputnikarabic.ae/20231103/دراسة-تكشف-العلاقة-بين-السجائر-الإلكترونية-ومرض-يصيب-الجهاز-التنفسي-1082770288.html
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علوم
ليس في مصر أو المكسيك... اكتشاف ما يتوقع العلماء أنه "أقدم هرم في العالم"... فيديو
14:35 GMT 03.11.2023 (تم التحديث: 14:38 GMT 03.11.2023) تابعنا عبر
اكتشف مجموعة من علماء الآثار في إندونيسيا هيكلا هرمي الشكل تحت أحد التلال الإندونيسية تدعى "جونونغ بادانغ"، ويعتبر أقدم بكثير من أهرامات "ستونهنغ " أو "أهرامات الجيزة"، وربما ينافس أقدم الهياكل الصخرية التي بنتها أيدي الإنسان على الإطلاق.
وقام علماء الآثار بمسح سطح الموقع، ويبدو بالفعل ليكون "شهادة موثقة" على براعة الإنسان.
ووفقا لبيانات جديدة من علماء في إندونيسيا، فمن الممكن أن يخفي الجزء الداخلي منه غرفًا كبيرة مفتوحة مليئة بالمجهول.
من المحتمل أن يكون جونونغ بادانغ هو أقدم هيكل هرمي في العالم، تم بناؤه فوق بركان خامد قبل بزوغ فجر الزراعة أو الحضارة كما نعرفها.
يشير التوثيق الأول للموقع والذي جرى بواسطة الكربون المشع
إلى أن البناء الأولي بدأ في وقت ما في العصر الجليدي الأخير، أي قبل أكثر من 16000 سنة من الوقت الحاضر، وربما يعود إلى 27000 سنة مضت.
نتائج الدراسة الحالية على "جونونغ بادانغ"، تأتي بعد سنوات عديدة من التحليل الدقيق.
وبين عامي 2011 و2015، استخدم فريق من علماء الآثار والجيولوجيين والجيوفيزيائيين، بقيادة الجيولوجي داني هيلمان ناتاويدجايا، الباحث في الوكالة الوطنية للبحوث والابتكار في إندونيسيا، مجموعة متنوعة من التقنيات، مثل الحفر الأساسي، والرادارات التي تخترق الأرض، والتصوير تحت السطح، لاستكشاف الموقع المدروس.
وذكر فريق الباحثين: "لا بد أن بناة الوحدة 3 والوحدة 2 في جونونغ بادانغ امتلكوا قدرات بنائية رائعة، والتي تتوافق مع ثقافات الصيد وقطف الثمار".
وعندما قام الباحثون بفحص الجزء الداخلي من التلال باستخدام الموجات الزلزالية، وجدوا أدلة على تجاويف وغرف مخفية، يصل طول بعضها إلى 15 مترا مع أسقف بارتفاع 10 أمتار.
ويأمل الفريق في التعمق أكثر في هذا الهرم، ويخطط في حال أنه واجه أي غرف أخرى، فسيقوم بإسقاط كاميرا في الظلام لرؤية ما يكمن رؤيته في الباطن.
وخلص الفريق إلى أن "هذه الدراسة توضح كيف يمكن لنهج شامل يجمع الأساليب الأثرية والجيولوجية والجيوفيزيائية مع بعضها، من أن يكشف عن الهياكل القديمة المخفية والواسعة".