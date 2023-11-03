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الجيش الإسرائيلي يستهدف مستشفى وقافلة سيارات إسعاف كانت في طريقها إلى معبر رفح
https://sputnikarabic.ae/20231103/إعلام-مجلس-الأمن-القومي-الإسرائيلي-يحث-الإسرائيليين-على-عدم-السفر-للخارج-وسط-تصاعد-معاداة-السامية-1082780651.html
إعلام: مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يحث مواطني بلاده على عدم السفر للخارج وسط تصاعد ‏معاداة السامية
إعلام: مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يحث مواطني بلاده على عدم السفر للخارج وسط تصاعد ‏معاداة السامية
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، دعا المواطنين ‏الإسرائيليين إلى إعادة النظر في خططهم للسفر إلى الخارج، وسط تصاعد... 03.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-03T15:35+0000
2023-11-03T15:38+0000
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وحثّ مجلس الأمن القومي المواطنين الإسرائيليين على "إعادة النظر في ضرورة السفر إلى الخارج"، في ضوء "الارتفاع الكبير في معاداة السامية والتحريض، إلى جانب الهجمات العنيفة، التي تهدد حياة الإسرائيليين واليهود" في الخارج، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.وجرت، أخيرا، احتجاجات متعددة ضد الإجراءات الإسرائيلية في قطاع غزة، وتظاهرات دعما لفلسطين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأمريكا.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنت حركة "حماس" الفلسطينية هجوما صاروخيا مفاجئا واسع النطاق على إسرائيل من قطاع غزة، من خلال عملية "طوفان الأقصى"، واخترقت الحدود، ما أسفر عن مقتل واختطاف أشخاص في المجتمعات الإسرائيلية المجاورة.في المقابل، شنّت إسرائيل ضربات انتقامية من خلال عمليتها العسكرية "السيوف الحديدية"، وأمرت بفرض حصار كامل على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني شخص، وقطع إمدادات المياه والغذاء والوقود.وفي 27 أكتوبر الماضي، نفذت إسرائيل توغلا بريا واسع النطاق داخل قطاع غزة، للقضاء على مقاتلي "حماس"، وإنقاذ رهائنها، وأدى تصعيد الصراع إلى مقتل نحو 1400 شخص في إسرائيل، وأكثر من 9000 في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231029/مئة-ألف-شخص-إلى-شوارع-العاصمة-البريطانية-مطالبين-بإنهاء-القصف-في-غزة-فيديو-1082583811.html
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طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم, العالم العربي
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم, العالم العربي

إعلام: مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يحث مواطني بلاده على عدم السفر للخارج وسط تصاعد ‏معاداة السامية

15:35 GMT 03.11.2023 (تم التحديث: 15:38 GMT 03.11.2023)
© AP Photo / Dan Baliltyمطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 24 يوليو/ تموز 2014
مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 24 يوليو/ تموز 2014 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2023
مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 24 يوليو/ تموز 2014
© AP Photo / Dan Balilty
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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، دعا المواطنين ‏الإسرائيليين إلى إعادة النظر في خططهم للسفر إلى الخارج، وسط تصاعد التظاهرات الأخيرة ‏المعادية للسامية في العديد من دول العالم.‏
وحثّ مجلس الأمن القومي المواطنين الإسرائيليين على "إعادة النظر في ضرورة السفر إلى الخارج"، في ضوء "الارتفاع الكبير في معاداة السامية والتحريض، إلى جانب الهجمات العنيفة، التي تهدد حياة الإسرائيليين واليهود" في الخارج، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
وجرت، أخيرا، احتجاجات متعددة ضد الإجراءات الإسرائيلية في قطاع غزة، وتظاهرات دعما لفلسطين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأمريكا.
أشخاص يرفعون لافتات ويلوحون بالأعلام الفلسطينية أثناء عبورهم جسر واترلو خلال مسيرة من أجل فلسطين في لندن، 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2023
مئة ألف شخص إلى شوارع العاصمة البريطانية مطالبين بإنهاء القصف في غزة... فيديو
29 أكتوبر, 07:08 GMT
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنت حركة "حماس" الفلسطينية هجوما صاروخيا مفاجئا واسع النطاق على إسرائيل من قطاع غزة، من خلال عملية "طوفان الأقصى"، واخترقت الحدود، ما أسفر عن مقتل واختطاف أشخاص في المجتمعات الإسرائيلية المجاورة.
في المقابل، شنّت إسرائيل ضربات انتقامية من خلال عمليتها العسكرية "السيوف الحديدية"، وأمرت بفرض حصار كامل على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني شخص، وقطع إمدادات المياه والغذاء والوقود.
وفي 27 أكتوبر الماضي، نفذت إسرائيل توغلا بريا واسع النطاق داخل قطاع غزة، للقضاء على مقاتلي "حماس"، وإنقاذ رهائنها، وأدى تصعيد الصراع إلى مقتل نحو 1400 شخص في إسرائيل، وأكثر من 9000 في قطاع غزة.
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