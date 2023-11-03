https://sputnikarabic.ae/20231103/إعلان-بلفور-106-سنوات-على-الوعد-المشؤوم-1082770856.html
إعلان "بلفور"... 106 أعوام على "الوعد المشؤوم"
إعلان "بلفور"... 106 أعوام على "الوعد المشؤوم"
يصادف الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، الذكرى الـ106 لصدور إعلان "بلفور"، والذي منحت بموجبه بريطانيا، الحق لليهود في إقامة وطن قومي لهم في فلسطين، وهو... 03.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-03T11:01+0000
2023-11-03T11:01+0000
2023-11-03T11:28+0000
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إعلان "بلفور"... 106 أعوام على "الوعد المشؤوم"
11:01 GMT 03.11.2023 (تم التحديث: 11:28 GMT 03.11.2023) تابعنا عبر
يصادف الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، الذكرى الـ106 لصدور إعلان "بلفور"، والذي منحت بموجبه بريطانيا، الحق لليهود في إقامة وطن قومي لهم في فلسطين، وهو الوعد الذي تصفه فلسطين بـ"الوعد المشؤوم".