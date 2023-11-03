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https://sputnikarabic.ae/20231103/إعلان-بلفور-106-سنوات-على-الوعد-المشؤوم-1082770856.html
إعلان "بلفور"... 106 أعوام على "الوعد المشؤوم"
إعلان "بلفور"... 106 أعوام على "الوعد المشؤوم"
يصادف الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، الذكرى الـ106 لصدور إعلان "بلفور"، والذي منحت بموجبه بريطانيا، الحق لليهود في إقامة وطن قومي لهم في فلسطين، وهو... 03.11.2023, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

إعلان "بلفور"... 106 أعوام على "الوعد المشؤوم"

11:01 GMT 03.11.2023 (تم التحديث: 11:28 GMT 03.11.2023)
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يصادف الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، الذكرى الـ106 لصدور إعلان "بلفور"، والذي منحت بموجبه بريطانيا، الحق لليهود في إقامة وطن قومي لهم في فلسطين، وهو الوعد الذي تصفه فلسطين بـ"الوعد المشؤوم".
وعد بلفور... 106 سنوات على الوعد المشؤوم - سبوتنيك عربي
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