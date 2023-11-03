https://sputnikarabic.ae/20231103/ارتفاع-عدد-القتلى-الفلسطينيين-في-الضفة-الغربية-إلى-140-قتيلا-منذ-بدء-الحرب-على-غزة-1082767928.html

ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 143 قتيلا منذ بدء الحرب على غزة

ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 143 قتيلا منذ بدء الحرب على غزة

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، مقتل 9 فلسطينيين في الضفة الغربية، ليلة الجمعة، وارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في مدنها منذ الحرب على غزة إلى 143... 03.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-03T08:51+0000

2023-11-03T08:51+0000

2023-11-03T09:21+0000

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وذكرت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي قتل 9 فلسطينيين ليلة الجمعة، في مدن الضفة الغربية.وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت، أمس الخميس، مقتل فلسطينيين اثنين، وهما الشابين، "سليمان محمد ستيتي (31 عاما) وجهاد إبراهيم مصطفى نغنغية (26 عاما)، وإصابة أربعة آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين جرى نقلهم إلى مستشفيات المدينة"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".واقتحمت وحدات خاصة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين، بالتزامن مع اقتحام آليات إسرائيلية للمدينة من مختلف المحاور، وتحليق مكثف لطيران الجيش.كما اندلعت مواجهات في عدة أحياء بالمدينة، خاصة حي الهدف، وفي محيط مخيم جنين، أطلقت خلالها قوات الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع.ويواصل الجيش الإسرائيلي، لليوم الثامن والعشرين، قصف قطاع غزة. وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 9 آلاف قتيل وأكثر من 22 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل أكثر من 134 من فلسطينيين وإصابة نحو 2100 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة أكثر من 5400 آخرين.في سياق متصل، يواصل الجيش الإسرائيلي، لليوم الثامن والعشرين، قصف قطاع غزة، حيث بدأ التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.وأثار القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، بعد أن طالبت إسرائيل سكان القطاع بالنزوح جنوباً أو التوجه إلى سيناء المصرية. وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 9 آلاف قتيل وأكثر من 22 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل أكثر من 134 من فلسطينيين وإصابة نحو 2100 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة أكثر من 5400 آخرين.وتدعو أغلب الدول العربية والإسلامية إلى جانب روسيا والصين لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تستخدم واشنطن حق النقض في مجلس الأمن للحيلولة دون صدور قرار يلزم إسرائيل بوقف القصف المستمر على قطاع غزة الذي يقطنه أكثر من مليوني فلسطيني.

https://sputnikarabic.ae/20231103/كانوا-يعملون-قبل-الحرب-إسرائيل-تطلق-سراح-آلاف-العمال-من-غزة-للمرة-الأولى-منذ-اندلاع-الحرب-1082767229.html

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طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار