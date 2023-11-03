https://sputnikarabic.ae/20231103/استهداف-مستشفى-وقافلة-سيارات-إسعاف-كانت-في-طريقها-لمعبر-رفح-1082781098.html
الجيش الإسرائيلي يستهدف مستشفى وقافلة سيارات إسعاف كانت في طريقها إلى معبر رفح
الجيش الإسرائيلي يستهدف مستشفى وقافلة سيارات إسعاف كانت في طريقها إلى معبر رفح
سقط عشرات القتلى والجرحى، مساء اليوم الجمعة، جراء استهداف الطيران الإسرائيلي المدخل الرئيسي لمجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، واستهداف دبابات وزوارق حربية... 03.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-03T15:36+0000
2023-11-03T15:36+0000
2023-11-03T16:02+0000
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وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن "طيران الاحتلال الحربي قصف المدخل الرئيسي لمجمع الشفاء الطبي ومركبة إسعاف كانت متواجدة في المكان، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى من المرضى وعائلاتهم وطواقم الإسعاف والنازحين الذين لجأوا إلى المستشفى وساحاته بعد قصف منازلهم وبحثا عن مكان أكثر أمنا".ويتواجد في مجمع الشفاء الطبي أكثر من 40 ألف نازح، بالإضافة إلى الطواقم الطبية والجرحى وذويهم، بحسب المصدر ذاته.وأظهرت صور ومقاطع فيديو من المكان، العشرات من جثامين القتلى والجرحى ملقاة على الأرض، فيما يعمل مواطنون وطواقم إسعاف على نقل الجرحى إلى داخل المستشفى.وتزامنا مع ذلك، قُتل 14 فلسطينيا على الأقل، غالبيتهم من النساء والأطفال، جراء قصف اللدبابات والزوارق الإسرائيلية الحربية، استهدف مواطنين نزحوا من شمال قطاع غزة إلى جنوبه.ونقلت الوكالة عن شهود عيان أن "قوات الاحتلال قصفت مجموعة من المواطنين نزحوا من شمال القطاع إلى جنوبه على طريق الرشيد الساحلي غرب غزة، ما أدى إلى استشهاد 14 منهم على الأقل، وغالبيتهم من الأطفال والنساء".وظهرت في مقاطع فيديو، نشرتها وسائل إعلام، جثامين القتلى ملقاة على الطريق، فيما لم تتمكن مركبات الإسعاف من الوصول إليها نظرا لاستهداف الزوارق والدبابات الإسرائيلية كل جسم متحرك يمر على الطريق المذكور، وفق شهود عيان.وفي وقت سابق من مساء اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم "ارتفاع حصيلة القتلى والجرحى نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 9299 شهيدا، وأكثر من 25 ألف جريح".
https://sputnikarabic.ae/20231017/دول-عربية-تدين-الضربة-الإسرائيلية-على-المستشفى-المعمداني-في-قطاع-غزة-1082123365.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطاع غزة, حركة حماس, العالم العربي, أخبار المناخ في العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطاع غزة, حركة حماس, العالم العربي, أخبار المناخ في العالم
الجيش الإسرائيلي يستهدف مستشفى وقافلة سيارات إسعاف كانت في طريقها إلى معبر رفح
15:36 GMT 03.11.2023 (تم التحديث: 16:02 GMT 03.11.2023) تابعنا عبر
سقط عشرات القتلى والجرحى، مساء اليوم الجمعة، جراء استهداف الطيران الإسرائيلي المدخل الرئيسي لمجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، واستهداف دبابات وزوارق حربية إسرائيلبة فلسطينيين نزحوا من شمال قطاع غزة إلى جنوبه.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا
) إن "طيران الاحتلال الحربي قصف المدخل الرئيسي لمجمع الشفاء الطبي ومركبة إسعاف كانت متواجدة في المكان، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى من المرضى وعائلاتهم وطواقم الإسعاف والنازحين الذين لجأوا إلى المستشفى وساحاته بعد قصف منازلهم وبحثا عن مكان أكثر أمنا".
ويتواجد في مجمع الشفاء الطبي أكثر من 40 ألف نازح، بالإضافة إلى الطواقم الطبية والجرحى وذويهم، بحسب المصدر ذاته.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو من المكان، العشرات من جثامين القتلى والجرحى ملقاة على الأرض، فيما يعمل مواطنون وطواقم إسعاف على نقل الجرحى إلى داخل المستشفى.
وتزامنا مع ذلك، قُتل 14 فلسطينيا على الأقل، غالبيتهم من النساء والأطفال، جراء قصف اللدبابات والزوارق الإسرائيلية الحربية، استهدف مواطنين نزحوا من شمال قطاع غزة إلى جنوبه.
وبحسب "وفا" جرى استهداف قافلة مركبات إسعاف تقل جرحى
، بعد انطلاقها باتجاه معبر رفح في جنوب القطاع، بهدف نقلهم لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.
ونقلت الوكالة عن شهود عيان أن "قوات الاحتلال قصفت مجموعة من المواطنين نزحوا من شمال القطاع إلى جنوبه على طريق الرشيد الساحلي غرب غزة، ما أدى إلى استشهاد 14 منهم على الأقل، وغالبيتهم من الأطفال والنساء".
وظهرت في مقاطع فيديو، نشرتها وسائل إعلام، جثامين القتلى ملقاة على الطريق، فيما لم تتمكن مركبات الإسعاف من الوصول إليها نظرا لاستهداف الزوارق والدبابات الإسرائيلية كل جسم متحرك يمر على الطريق المذكور، وفق شهود عيان.
وفي وقت سابق من مساء اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم "ارتفاع حصيلة القتلى والجرحى نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 9299 شهيدا، وأكثر من 25 ألف جريح".