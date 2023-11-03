https://sputnikarabic.ae/20231103/اكتشاف-أثري-جديد-يتوقع-أن-يلقي-بالضوء-على-تغيرات-تاريخية-حدثت-في-مصر-خلال-أوقات-مضطربة-1082778225.html

اكتشاف أثري جديد يتوقع أن يلقي بالضوء على تغيرات تاريخية حدثت في مصر خلال أوقات مضطربة

اكتشاف أثري جديد يتوقع أن يلقي بالضوء على تغيرات تاريخية حدثت في مصر خلال أوقات مضطربة

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم الجمعة، عن اكتشاف أثري جديد في منطقة آثار أبو صير، ‏وهي مقبرة الكاتب الملكي، جحوتي إن حات، التي يعود تاريخها إلى،... 03.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-03T14:39+0000

2023-11-03T14:39+0000

2023-11-03T14:41+0000

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وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أن من اكتشف المقبرة هي البعثة الأثرية التشيكية، التابعة لكلية الآداب في جامعة تشارلز في براغ.وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصري، الدكتور مصطفى وزيري، أن "هذا الجزء من جبانة أبو صير، يضم مقابر لكبار المسؤولين والقادة العسكريين من الأسرتين الـ26 والـ27، وله أهمية كبيرة بالنسبة لدارسي المجتمع المصري القديم، خلال هذه الحقبة".وتابع وزيري مشيرا إلى أن "أهمية الكشف عن هذه المقبرة يرجع إلى كون شخصية هذا الكاتب الملكي "جحوتي إم حات"، والذي عاش خلال فترة الأسرة الـ27 من التاريخ المصري القديم، لم تكن معروفة من قبل".محتويات المقبرةمن ناحيته، أوضح مدير البعثة التشيكية، الدكتور مارسلاف بارتا، أن "المقبرة تم تشييدها على شكل بئر تنتهي بحجرة للدفن، وأنه على الرغم من أن الجزء العلوي من المقبرة لم يعثر عليه سليما، إلا أن حجرة الدفن تحتوي على العديد من المناظر والكتابات الهيروغليفية الثرية"، لافتا إلى أنه "يمكن الوصول لحجرة الدفن عن طريق ممر أفقي صغير أسفل البئر يبلغ طوله حوالي 3 أمتار".وأضاف أنه "من المثير للدهشة أن البئر المؤدية للمقبرة عُثر بداخلها على الكثير من بقايا المناظر، التي كانت جزءا من مناظر المقبرة المجاورة، والتي شيدت لأحد القادة العسكريين خلال تلك الفترة، وكان يدعى، منخ إيب نيكاو".وتابع بارتا أن "حجرة دفن الكاتب الملكي، جحوتي إم حات، غنية بالنصوص والمناظر، إذ توجد على الجدار الشمالي (المدخل) سلسلة طويلة من النصوص الدينية ضد لدغات الثعابين والمقتبسة من نصوص الأهرامات، كما تم نقش الجدران الجنوبية والغربية بمناظر لقرابين طقسية وقائمة كبيرة من القرابين، أما سقف حجرة الدفن فنقش منظر لرحلة الشمس عبر السماء في مراكبها الصباحية والمسائية، مصحوبة بتراتيل لشروق الشمس وغروبها"، بحسب بيان وزارة السياحة والآثار المصرية.نصوص دينية وسحريةوأضاف مجاهد أن "الجوانب الخارجية لتابوت المتوفي، فهي مزينة بمقتطفات من نصوص التوابيت والأهرامات، وهي تكرار جزئي للتعاويذ، التي ظهرت بالفعل على جدران حجرة الدفن".وأشار مجاهد إلى أنه "في أسفل الجدار الداخلي للتابوت، تم تصوير الإلهة إيمنتت، إلهة الغرب، وتحتوي الجوانب الداخلية على ما يسمى بالتعاويذ الكانوبية، تتلوها هذه الإلهة وإله الأرض جب، وكل هذه النصوص الدينية والسحرية المذكورة كان الهدف منها ضمان دخول المتوفى بسلاسة إلى الحياة الأبدية".

https://sputnikarabic.ae/20230929/مصر-اكتشاف-أثري-غير-مسبوق-داخل-أحد-الأهرامات-في-الجيزة-1081517001.html

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