https://sputnikarabic.ae/20231103/الأمم-المتحدة-تكشف-عن-تكلفة-تلبية-الاحتياجات-الإنسانية-لغزة-والضفة-الغربية-1082773716.html

الأمم المتحدة تكشف عن تكلفة تلبية الاحتياجات الإنسانية لغزة والضفة الغربية

الأمم المتحدة تكشف عن تكلفة تلبية الاحتياجات الإنسانية لغزة والضفة الغربية

كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الجمعة، عن تكلفة تلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة والضفة الغربية. 03.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-03T12:15+0000

2023-11-03T12:15+0000

2023-11-03T12:15+0000

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وقال المكتب الأممي في بيان إن هذه الاحتياجات الإنسانية تُقدر بحوالي 1.2 مليار دولار، مشيرا إلى أن هذا المبلغ يكفي لتلبية احتياجات 2.7 مليون شخص، وهم إجمالي سكان غزة ونصف مليون شخص في الضفة الغربية المحتلة، حسبما نقلت صحيفة "الشروق". يأتي ذلك بعدما كان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية قد أطلق نداءً مبدئيا في 12 أكتوبر/ تشرين الأول لجمع 294 مليون دولار لدعم ما يقرب من 1.3 مليون شخص، ولكنه أكد أن الوضع قد تدهور بشكل متزايد منذ ذلك الحين. وفي وقت سابق، قالت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الجمعة، إنها سترسل طائرتين إلى مصر بناء على تعليمات من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لتوصيل 28 طنا من المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة.وأوضحت الوزارة الروسية إنها "ستنقل طائرتان تابعتان لوزارة الطوارئ الروسية 28 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة"، مشيرة إلى أنه "سيتم نقل المساعدات الإنسانية الروسية إلى جمعية الهلال الأحمر المصري لتوصيلها إلى قطاع غزة"، على أن الشحنات تشمل مساعدات إنسانية وأدوات طبية لازمة لمعالجة الجرحى.يذكر أنه منذ 28 يوما، يواصل الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة في غزة، حيث استشهد العديد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، فيما شهدت الضفة الغربية أيضًا أعمال عنف واشتباكات.وبدأ التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.

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