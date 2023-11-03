https://sputnikarabic.ae/20231103/الأونروا-نستضيف-700-ألف-نازح-في-المدارس-والمباني-التابعة-لنا-في-غزة-1082774154.html

"الأونروا": نستضيف 700 ألف نازح في المدارس والمباني التابعة لنا في غزة

"الأونروا": نستضيف 700 ألف نازح في المدارس والمباني التابعة لنا في غزة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الجمعة، أنها تستضيف 700 ألف نازح في المدارس والمباني التابعة لها في قطاع غزة. 03.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-03T12:32+0000

2023-11-03T12:32+0000

2023-11-03T12:52+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار فلسطين اليوم

العالم العربي

الأخبار

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/17/1082368081_0:43:811:499_1920x0_80_0_0_4cd54fc8ed788a3936bd8b9f4e86e82e.jpg

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام، اليوم الجمعة، عن وكالة "الأونروا" أن "أكثر من 50 من مباني وأصول الوكالة التابعة لها في غزة، تأثرت منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع، في السابع من الشهر الماضي".في سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنه بحث مع وزير الخارجية الكويتي سالم عبد الله الجابر الصباح، التصعيد الجاري في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب المباحثات مع نظيره الكويتي: "لقد تحدثنا حول القضايا الإقليمية الراهنة، وأولينا الأولوية لتسوية الشرق الأوسط، مع الأخذ في الاعتبار التدهور الحاد للوضع في منطقة الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي".وأضاف لافروف: "روسيا مثل الكويت، تدين وترفض بشكل قاطع أي أعمال إرهابية، وكذلك مثل الاستخدام العشوائي للقوة ضد السكان المدنيين واحتجاز الرهائن". وأكد لافروف أنه قد "طرح الموضوع السوري مع الوزير الكويتي، وعودة دمشق إلى جامعة الدول العربية".وفي سياق متصل، يواصل الجيش الإسرائيلي، لليوم 28، قصف قطاع غزة، حيث بدأ التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق حركة "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.وأثار القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة، احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، بعد أن طالبت إسرائيل سكان القطاع بالنزوح جنوبًا أو التوجه إلى سيناء المصرية.وأسفر القصف الإسرائيلي عن سقوط أكثر من 9 آلاف قتيل وأكثر من 22 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل أكثر من 134 من الفلسطينيين وإصابة نحو 2100 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة أكثر من 5400 آخرين.وتدعو أغلب الدول العربية والإسلامية إلى جانب روسيا والصين، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تستخدم واشنطن حق النقض في مجلس الأمن للحيلولة دون صدور قرار يلزم إسرائيل، بوقف القصف المستمر على قطاع غزة، الذي يقطنه أكثر من مليوني فلسطيني.

https://sputnikarabic.ae/20231103/بلينكن-من-تل-أبيب-نفعل-كل-ما-في-وسعنا-لإعادة-الرهائن-بأمان-1082773921.html

https://sputnikarabic.ae/20231103/الأمم-المتحدة-تكشف-عن-تكلفة-تلبية-الاحتياجات-الإنسانية-لغزة-والضفة-الغربية-1082773716.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل