https://sputnikarabic.ae/20231103/البنتاغون-يؤكد-أن-الولايات-المتحدة-الأمريكية-تستخدم-المسيرات-فوق-قطاع-غزة-1082780894.html

البنتاغون يؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم المسيرات فوق قطاع غزة

البنتاغون يؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم المسيرات فوق قطاع غزة

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الجمعة، أن الجيش الأمريكي يستخدم طائرات من دون طيار (غير مسلحة) فوق قطاع غزة، وذلك من أجل دعم "الجهود... 03.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-03T15:37+0000

2023-11-03T15:37+0000

2023-11-03T15:37+0000

طوفان الأقصى

العالم العربي

أخبار فلسطين اليوم

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وجاء في البيان، الذي نشره البنتاغون، أن "الولايات المتحدة تقوم بتسيير طائرات من دون طيار غير مسلحة فوق قطاع غزة، من أجل تقديم الخدمات الاستشارية للحليف الإسرائيلي، الذي يعمل على تحرير الرهائن".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبرالماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.

https://sputnikarabic.ae/20231103/بعد-الإعلان-عن-سقوط-جندي-آخر-ارتفاع-عدد-قتلى-الجيش-الإسرائيلي-إلى-338-خلال-الحرب-على-غزة-1082774315.html

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طوفان الأقصى, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم