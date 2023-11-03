https://sputnikarabic.ae/20231103/البنتاغون-يؤكد-أن-الولايات-المتحدة-الأمريكية-تستخدم-المسيرات-فوق-قطاع-غزة-1082780894.html
البنتاغون يؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم المسيرات فوق قطاع غزة
البنتاغون يؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم المسيرات فوق قطاع غزة
أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الجمعة، أن الجيش الأمريكي يستخدم طائرات من دون طيار (غير مسلحة) فوق قطاع غزة، وذلك من أجل دعم "الجهود... 03.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-03T15:37+0000
2023-11-03T15:37+0000
2023-11-03T15:37+0000
طوفان الأقصى
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
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وجاء في البيان، الذي نشره البنتاغون، أن "الولايات المتحدة تقوم بتسيير طائرات من دون طيار غير مسلحة فوق قطاع غزة، من أجل تقديم الخدمات الاستشارية للحليف الإسرائيلي، الذي يعمل على تحرير الرهائن".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبرالماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
https://sputnikarabic.ae/20231103/بعد-الإعلان-عن-سقوط-جندي-آخر-ارتفاع-عدد-قتلى-الجيش-الإسرائيلي-إلى-338-خلال-الحرب-على-غزة-1082774315.html
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سبوتنيك عربي
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طوفان الأقصى, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
طوفان الأقصى, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
البنتاغون يؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم المسيرات فوق قطاع غزة
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أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الجمعة، أن الجيش الأمريكي يستخدم طائرات من دون طيار (غير مسلحة) فوق قطاع غزة، وذلك من أجل دعم "الجهود الإسرائيلية لتحرير الرهائن"، بحسب قوله.
وجاء في البيان، الذي نشره البنتاغون، أن "الولايات المتحدة تقوم بتسيير طائرات من دون طيار غير مسلحة فوق قطاع غزة، من أجل تقديم الخدمات الاستشارية للحليف الإسرائيلي، الذي يعمل على تحرير الرهائن".
وأوضحت الدفاع الأمريكية أن "المسيرات بدأت بالتحليق بعد الهجوم الفلسطيني على إسرائيل، في 7 أكتوبر(تشرين الأول الماضي)، ويعتقد أن نحو 200 شخص، من بينهم مواطنون من الولايات المتحدة وروسيا، ما زالوا أسرى لدى حركة حماس، التي تحكم قطاع غزة".
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبرالماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة
على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.