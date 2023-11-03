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https://sputnikarabic.ae/20231103/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تصفية-قائد-كتيبة-تابعة-لـحماس-فيديو-1082766585.html
الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية قائد كتيبة تابعة لـ"حماس"... فيديو
الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية قائد كتيبة تابعة لـ"حماس"... فيديو
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن مقتل قائد كتيبة تابعة لـ"حماس"، لافتا إلى أنه لعب دورا رئيسيا في إدارة العمليات العسكرية منذ بدء التصعيد. 03.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-03T08:17+0000
2023-11-03T08:17+0000
إسرائيل
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وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه، إن مقاتلاته نجحت، بناء على معلومات استخبارية دقيقة من جهاز الأمن العام والجيش، بالقضاء على قائد كتيبة "صبرا تل الهوى"، مصطفى دلول.وأضاف البيان أن مصطفى كان له دورا محوريا في إدارة الأعمال القتالية ضد قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ بداية الحرب.وأوضح أنه في السنوات الأخيرة، شغل دلول عددًا من المواقع في كتيبة ولواء حماس في مدينة غزة.ويتواصل التصعيد في قطاع غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أدى إلى مقتل أكثر من 9 آلاف فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال، إضافة إلى نحو 23 ألف مصاب.يذكر أنه في 7 أكتوبر الماضي، أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.كما صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسميا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
https://sputnikarabic.ae/20231103/طائرات-أمريكية-مسيرة-تحلق-فوق-غزة-بحثا-عن-المحتجزين-لدى-حماس-1082766234.html
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إسرائيل, طوفان الأقصى, حركة حماس, أخبار قطاع غزة, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
إسرائيل, طوفان الأقصى, حركة حماس, أخبار قطاع غزة, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية قائد كتيبة تابعة لـ"حماس"... فيديو

08:17 GMT 03.11.2023
© Sputnik . Tarek Aliyan / الانتقال إلى بنك الصورقصف قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين
قصف قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2023
© Sputnik . Tarek Aliyan
/
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن مقتل قائد كتيبة تابعة لـ"حماس"، لافتا إلى أنه لعب دورا رئيسيا في إدارة العمليات العسكرية منذ بدء التصعيد.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه، إن مقاتلاته نجحت، بناء على معلومات استخبارية دقيقة من جهاز الأمن العام والجيش، بالقضاء على قائد كتيبة "صبرا تل الهوى"، مصطفى دلول.
وأضاف البيان أن مصطفى كان له دورا محوريا في إدارة الأعمال القتالية ضد قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ بداية الحرب.
وأوضح أنه في السنوات الأخيرة، شغل دلول عددًا من المواقع في كتيبة ولواء حماس في مدينة غزة.
ويتواصل التصعيد في قطاع غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أدى إلى مقتل أكثر من 9 آلاف فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال، إضافة إلى نحو 23 ألف مصاب.
طائرة مسيرة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2023
طائرات أمريكية مسيرة تحلق فوق غزة بحثا عن المحتجزين لدى "حماس"
07:31 GMT
يذكر أنه في 7 أكتوبر الماضي، أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
كما صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسميا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
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