https://sputnikarabic.ae/20231103/الجيش-الروسي-ينفذ-15-ضربة-واسعة-النطاق-ضد-قوات-كييف-خلال-أسبوع--عاجل--1082773584.html
الجيش الروسي ينفذ 15 ضربة واسعة النطاق ضد قوات كييف خلال أسبوع
الجيش الروسي ينفذ 15 ضربة واسعة النطاق ضد قوات كييف خلال أسبوع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية نفذت 15 ضربة واسعة النطاق بأسلحة عالية الدقة وطائرات دون طيار على مدار أسبوع ضد منشآت... 03.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-03T12:07+0000
2023-11-03T12:07+0000
2023-11-03T12:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأوضحت الوزارة أيضًا في بيان لها نشرته على موقعها الرسمي في "تيليغرام"، أنه نتيجة لذلك، تم تدمير ورشات إعداد الطائرات الأوكرانية للإقلاع ومواقع إنتاج الطائرات من دون طيار والقوارب غير المأهولة.وأشار البيان أيضا إلى أن خسائر كييف قد بلغت أكثر من 755 عسكري خلال أسبوع، وذلك على محور كوبيانسك.وأضافت الدفاع الروسية أن خسائر كييف على محور دونيتسك بلغت نحو 1340 عسكريا خلال أسبوع أيضا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231103/الدفاع-الروسية-تدمير-10-طائرات-أوكرانية-ومروحية-واحدة-و-اعتراض-4-صواريخ-أتاكمز-1082773407.html
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روسيا, رصد عسكري
الجيش الروسي ينفذ 15 ضربة واسعة النطاق ضد قوات كييف خلال أسبوع
12:07 GMT 03.11.2023 (تم التحديث: 12:43 GMT 03.11.2023) تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية نفذت 15 ضربة واسعة النطاق بأسلحة عالية الدقة وطائرات دون طيار على مدار أسبوع ضد منشآت القوات المسلحة الأوكرانية ومواقع القوميين والمرتزقة الأجانب.
وأوضحت الوزارة أيضًا في بيان لها نشرته على موقعها الرسمي في "تيليغرام"، أنه نتيجة لذلك، تم تدمير ورشات إعداد الطائرات الأوكرانية للإقلاع ومواقع إنتاج الطائرات من دون طيار والقوارب غير المأهولة.
وأشار البيان أيضا إلى أن خسائر كييف قد بلغت أكثر من 755 عسكري خلال أسبوع، وذلك على محور كوبيانسك.
وأضافت الدفاع الروسية أن خسائر كييف على محور دونيتسك بلغت نحو 1340 عسكريا خلال أسبوع أيضا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.