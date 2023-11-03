https://sputnikarabic.ae/20231103/الحكومة-المصرية-ترفع-أسعار-البنزين-وتثبت-سعر-السولار-1082765231.html
الحكومة المصرية ترفع أسعار البنزين وتثبت سعر السولار
الحكومة المصرية ترفع أسعار البنزين وتثبت سعر السولار
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، رفع أسعار البنزين وتثبيت سعر السولار اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق 3 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري. 03.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-03T06:24+0000
2023-11-03T06:24+0000
2023-11-03T06:24+0000
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وذكرت الوزارة في بيان أنه تقرر تحديد سعر بيع لتر بنزين 80 مقابل 10 جنيهات، وسعر بنزين 92 مقابل 11.50 جنيها، وسعر بنزين 95 مقابل 12.50 جنيها.كما قررت اللجنة تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر.وبذلك بلغت الزيادة التي أقرتها الحكومة المصرية على أسعار البنزين 1.25 جنيها لبنزين 80، و1.25 جنيها لبنزين 92 وجنيه واحد لبنزين 95.وتجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية كل 3 أشهر لمناقشة أسعار البنزين والسولار وربطها بالسعر العالمي، اعتمادا على سعر صرف الدولار وأسعار الخام عالميا. وتسعى الحكومة المصرية إلى تخفيف مستوى دعم المواد البترولية في ظل أزمة نقص الدولار التي تشهدها البلاد بفعل الصدمات الجيوسياسية العالمية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, العالم العربي, سوق النفط, أسعار النفط اليوم, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, العالم العربي, سوق النفط, أسعار النفط اليوم, الأخبار
الحكومة المصرية ترفع أسعار البنزين وتثبت سعر السولار
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أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، رفع أسعار البنزين وتثبيت سعر السولار اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق 3 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
وذكرت الوزارة في بيان أنه تقرر تحديد سعر بيع لتر بنزين
80 مقابل 10 جنيهات، وسعر بنزين 92 مقابل 11.50 جنيها، وسعر بنزين 95 مقابل 12.50 جنيها.
كما قررت اللجنة تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر.
وبذلك بلغت الزيادة التي أقرتها الحكومة المصرية على أسعار البنزين 1.25 جنيها لبنزين 80، و1.25 جنيها لبنزين 92 وجنيه واحد لبنزين 95.
وتجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية كل 3 أشهر لمناقشة أسعار البنزين والسولار وربطها بالسعر العالمي، اعتمادا على سعر صرف الدولار وأسعار الخام عالميا.
وتسعى الحكومة المصرية
إلى تخفيف مستوى دعم المواد البترولية في ظل أزمة نقص الدولار التي تشهدها البلاد بفعل الصدمات الجيوسياسية العالمية.