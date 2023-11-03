https://sputnikarabic.ae/20231103/الخارجية-الإيرانية-تحمل-أمريكا-مسؤولية-الإبادة-الجماعية-للفلسطينيين--1082772933.html
الخارجية الإيرانية تحمل أمريكا مسؤولية "الإبادة الجماعية" للفلسطينيين
الخارجية الإيرانية تحمل أمريكا مسؤولية "الإبادة الجماعية" للفلسطينيين
صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الجمعة، بأن واشنطن تلعب دورا رئيسيا في استمرار جرائم الحرب، والتي ظهرت على شكل "إبادة جماعية"... 03.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-03T11:22+0000
2023-11-03T11:22+0000
2023-11-03T11:22+0000
أخبار فلسطين اليوم
طوفان الأقصى
العالم العربي
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وذكر الكنعاني، في تصريح له تم نشره عبر صفحته الرئيسية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن "الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تمارس دورا حاسما في استمرار حرب واسعة النطاق، والتي بدورها أدت إلى إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، ولم تمارس أي دور في سبيل حل الأزمة"، بحسب قوله.ولإثبات كلامه، تحدث كنعاني عن تصرفات واشنطن، حيث قال: "وافق مجلس النواب الأمريكي على مساعدة مالية لإسرائيل بمبلغ 14.3 مليار دولار، وقام وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بزيارة إسرائيل مرة أخرى، كما أن واشنطن تعارض وقف إطلاق النار في غزة".ويتواصل التصعيد في قطاع غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أدى إلى مقتل أكثر من 9 آلاف فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى نحو 23 ألف مصاب.وفي 7 أكتوبر الماضي، أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.كما صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسميا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
https://sputnikarabic.ae/20231103/أردوغان-لا-يوجد-مصطلح-يمكن-أن-يشرح-الوحشية-التي-تحدث-في-غزة-1082769283.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, العالم العربي
الخارجية الإيرانية تحمل أمريكا مسؤولية "الإبادة الجماعية" للفلسطينيين
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صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الجمعة، بأن واشنطن تلعب دورا رئيسيا في استمرار جرائم الحرب، والتي ظهرت على شكل "إبادة جماعية" للشعب الفلسطيني.
وذكر الكنعاني، في تصريح له تم نشره عبر صفحته الرئيسية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن "الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تمارس دورا حاسما في استمرار حرب واسعة النطاق، والتي بدورها أدت إلى إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، ولم تمارس أي دور في سبيل حل الأزمة"، بحسب قوله.
ولإثبات كلامه، تحدث كنعاني عن تصرفات واشنطن، حيث قال: "وافق مجلس النواب الأمريكي على مساعدة مالية لإسرائيل بمبلغ 14.3 مليار دولار، وقام وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بزيارة إسرائيل مرة أخرى، كما أن واشنطن تعارض وقف إطلاق النار في غزة".
ويتواصل التصعيد في قطاع غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أدى إلى مقتل أكثر من 9 آلاف فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى نحو 23 ألف مصاب.
وفي 7 أكتوبر الماضي، أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى
" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.
وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
كما صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسميا على بدء الحرب على قطاع غزة
، ردا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".