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https://sputnikarabic.ae/20231103/الخارجية-الروسية-بحر-البلطيق-لن-يصبح-يوما-بحرا-داخليا-للناتو-1082779677.html
الخارجية الروسية: بحر البلطيق لن يصبح يوما بحرا داخليا للناتو
الخارجية الروسية: بحر البلطيق لن يصبح يوما بحرا داخليا للناتو
صرح نائب وزير الخارجية ألكسندر غروشكو، اليوم الجمعة، على هامش المنتدى الاقتصادي الأوراسي، أنه يتوجب على الناتو الإدراك بأن المحاولات التي تجري لإغلاق بحر... 03.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-03T15:12+0000
2023-11-03T15:12+0000
روسيا
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وأضاف غروشكو مجيبا الصحفيين: "أعتقد أن صناع القرار والاستراتيجيين العسكريين في الناتو يفهمون جيدًا أن إغلاق بحر البلطيق أمام روسيا يعني إغلاق بحر البلطيق أمام الجميع".وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن الدول الأعضاء في التحالف يعبرون عن أحلامهم بـ"رغبات غير معقولة".ودعا المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، يوم 23 أكتوبر/ تشرين الأول العام الفائت، دولة لاتفيا للإجابة على سؤال يتعلق بإغلاق بحر البلطيق أمام منفذي تفجير "التيار الشمالي"، وذلك تعليقا على تصريحات الرئيس اللاتفي بشأن إغلاق بحر البلطيق أمام السفن الروسية.وأضاف بيسكوف للصحفيين: "أود أن أسأل الرئيس اللاتفي، ما الذي يجب القيام به فيما يتعلق ببحر البلطيق بعد الانتهاء من التحقيق؟ وذلك بعد أن أصبح واضحا من نفذ ومن أمر بالهجوم الإرهابي في بحر البلطيق ضد التيار الشمالي، ولكن الرئيس فضّل التزام الصمت وعدم قول أي شيء".وكان رئيس لاتفيا إدغار رينكيفيتش قد قال، يوم الجمعة 20 أكتوبر، إن "بحر البلطيق قد يُغلق أمام جميع السفن الروسية إذا كشف التحقيق عن تورط روسيا في الأضرار التي لحقت بخط أنابيب الغاز".
https://sputnikarabic.ae/20231103/الخارجية-الروسية-15-تريليون-دولار-حجم-خسائر-الاتحاد-الأوروبي-جراء-العقوبات-الاقتصادية-على-موسكو-1082766791.html
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روسيا, الناتو, العالم
روسيا, الناتو, العالم

الخارجية الروسية: بحر البلطيق لن يصبح يوما بحرا داخليا للناتو

15:12 GMT 03.11.2023
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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صرح نائب وزير الخارجية ألكسندر غروشكو، اليوم الجمعة، على هامش المنتدى الاقتصادي الأوراسي، أنه يتوجب على الناتو الإدراك بأن المحاولات التي تجري لإغلاق بحر البلطيق أمام روسيا ستكون لها عواقب سلبية.
وأضاف غروشكو مجيبا الصحفيين: "أعتقد أن صناع القرار والاستراتيجيين العسكريين في الناتو يفهمون جيدًا أن إغلاق بحر البلطيق أمام روسيا يعني إغلاق بحر البلطيق أمام الجميع".
وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن الدول الأعضاء في التحالف يعبرون عن أحلامهم بـ"رغبات غير معقولة".

وشدد غروشكو على أن "بحر البلطيق لن يتحول أبدًا إلى بحر داخلي لحلف شمال الأطلسي، وهذه هي الصور التعبيرية التي يستخدمها السياسيون الفاشلون".

Razor wire is seen in front of an European Union (EU) sign during a protest against barbed wire fences along the border crossing between Slovenia and Croatia in Brezovica pri Gradinu, Slovenia, in this file picture taken December 19, 2015. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2023
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ودعا المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، يوم 23 أكتوبر/ تشرين الأول العام الفائت، دولة لاتفيا للإجابة على سؤال يتعلق بإغلاق بحر البلطيق أمام منفذي تفجير "التيار الشمالي"، وذلك تعليقا على تصريحات الرئيس اللاتفي بشأن إغلاق بحر البلطيق أمام السفن الروسية.
وأضاف بيسكوف للصحفيين: "أود أن أسأل الرئيس اللاتفي، ما الذي يجب القيام به فيما يتعلق ببحر البلطيق بعد الانتهاء من التحقيق؟ وذلك بعد أن أصبح واضحا من نفذ ومن أمر بالهجوم الإرهابي في بحر البلطيق ضد التيار الشمالي، ولكن الرئيس فضّل التزام الصمت وعدم قول أي شيء".
وكان رئيس لاتفيا إدغار رينكيفيتش قد قال، يوم الجمعة 20 أكتوبر، إن "بحر البلطيق قد يُغلق أمام جميع السفن الروسية إذا كشف التحقيق عن تورط روسيا في الأضرار التي لحقت بخط أنابيب الغاز".
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