https://sputnikarabic.ae/20231103/الخارجية-الروسية-زيارة-عباس-لموسكو-تأجلت-بناء-على-طلب-الجانب-الفلسطيني--1082782634.html
الخارجية الروسية: زيارة عباس لموسكو تأجلت بناء على طلب الجانب الفلسطيني
الخارجية الروسية: زيارة عباس لموسكو تأجلت بناء على طلب الجانب الفلسطيني
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، بأن الجانب الفلسطيني طلب تأجيل زيارة الرئيس، محمود عباس، إلى روسيا، التي كانت مقررة في 15 تشرين... 03.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-03T16:44+0000
2023-11-03T16:44+0000
2023-11-03T16:44+0000
محمود عباس
اسرائيل
روسيا
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وقال بوغدانوف، للصحفيين: "لقد تأجلت [الزيارة]، التي كانت مقررة في 15 نوفمبر، بطلب من القيادة الفلسطينية تأجلت الزيارة، لقد أشاروا إلى أن الوضع الآن صعب ولا يستطيع عباس، مغادرة المنطقة. نحن نتفهم هذه الظروف".وصرّح الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، يوم السبت الماضي، أنه "منذ اللحظة الأولى أجرينا اتصالات واسعة مع زعماء العالم لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".وذكرت "بوابة الأهرام"، مساء اليوم السبت، أن "الرئيس محمود عباس، قد طالب قادة الدول العربية بضرورة عقد قمة عربية طارئة"، مؤكدا أن "الشعب الفلسطيني يتعرض لمذابح وإبادة جماعية في غزة".وفي سياق متصل، أعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كرخي، قطع العلاقات مع شركة "سبيس إكس" المصنعة لأنظمة الأقمار الصناعية "ستارلينك"، بسبب قرار مالك الشركة، إيلون ماسك، استخدام هذه الأنظمة في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231103/نتنياهو-لبلينكن-لا-هدنة-مؤقتة-قبل-إطلاق-سراح-الرهائن-1082781626.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
محمود عباس, اسرائيل, روسيا
محمود عباس, اسرائيل, روسيا
الخارجية الروسية: زيارة عباس لموسكو تأجلت بناء على طلب الجانب الفلسطيني
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صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، بأن الجانب الفلسطيني طلب تأجيل زيارة الرئيس، محمود عباس، إلى روسيا، التي كانت مقررة في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.
وقال بوغدانوف، للصحفيين: "لقد تأجلت [الزيارة]، التي كانت مقررة في 15 نوفمبر، بطلب من القيادة الفلسطينية تأجلت الزيارة، لقد أشاروا إلى أن الوضع الآن صعب ولا يستطيع عباس، مغادرة المنطقة. نحن نتفهم هذه الظروف".
وصرّح الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، يوم السبت الماضي، أنه "منذ اللحظة الأولى أجرينا اتصالات واسعة مع زعماء العالم لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".
وذكرت "بوابة الأهرام"، مساء اليوم السبت، أن "الرئيس محمود عباس، قد طالب قادة الدول العربية بضرورة عقد قمة عربية طارئة"، مؤكدا أن "الشعب الفلسطيني يتعرض لمذابح وإبادة جماعية في غزة".
وفي سياق متصل، أعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي
، شلومو كرخي، قطع العلاقات مع شركة "سبيس إكس" المصنعة لأنظمة الأقمار الصناعية "ستارلينك"، بسبب قرار مالك الشركة، إيلون ماسك، استخدام هذه الأنظمة في قطاع غزة.