عربي
مدير إعلام معبر رفح يكشف لـ "سبوتنيك" تفاصيل قصف إسرائيل سيارات الإسعاف وسقوط قتلى وجرحى
https://sputnikarabic.ae/20231103/الخارجية-الروسية-زيارة-عباس-لموسكو-تأجلت-بناء-على-طلب-الجانب-الفلسطيني--1082782634.html
الخارجية الروسية: زيارة عباس لموسكو تأجلت بناء على طلب الجانب الفلسطيني
الخارجية الروسية: زيارة عباس لموسكو تأجلت بناء على طلب الجانب الفلسطيني
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، بأن الجانب الفلسطيني طلب تأجيل زيارة الرئيس، محمود عباس، إلى روسيا، التي كانت مقررة في 15 تشرين... 03.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-03T16:44+0000
2023-11-03T16:44+0000
محمود عباس
اسرائيل
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/15/1082281496_0:0:1704:958_1920x0_80_0_0_2877841ea320fa9b9b806bd15d0f811b.jpg
وقال بوغدانوف، للصحفيين: "لقد تأجلت [الزيارة]، التي كانت مقررة في 15 نوفمبر، بطلب من القيادة الفلسطينية تأجلت الزيارة، لقد أشاروا إلى أن الوضع الآن صعب ولا يستطيع عباس، مغادرة المنطقة. نحن نتفهم هذه الظروف".وصرّح الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، يوم السبت الماضي، أنه "منذ اللحظة الأولى أجرينا اتصالات واسعة مع زعماء العالم لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".وذكرت "بوابة الأهرام"، مساء اليوم السبت، أن "الرئيس محمود عباس، قد طالب قادة الدول العربية بضرورة عقد قمة عربية طارئة"، مؤكدا أن "الشعب الفلسطيني يتعرض لمذابح وإبادة جماعية في غزة".وفي سياق متصل، أعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كرخي، قطع العلاقات مع شركة "سبيس إكس" المصنعة لأنظمة الأقمار الصناعية "ستارلينك"، بسبب قرار مالك الشركة، إيلون ماسك، استخدام هذه الأنظمة في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231103/نتنياهو-لبلينكن-لا-هدنة-مؤقتة-قبل-إطلاق-سراح-الرهائن-1082781626.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/15/1082281496_0:0:1514:1135_1920x0_80_0_0_1af5c7e996995f6ab58f1fcdcdd6946c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
محمود عباس, اسرائيل, روسيا
محمود عباس, اسرائيل, روسيا

الخارجية الروسية: زيارة عباس لموسكو تأجلت بناء على طلب الجانب الفلسطيني

16:44 GMT 03.11.2023
© AFP 2023 / KHALED DESOUKIالرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في "قمة القاهرة للسلام"، بالعاصمة الإدارية، القاهرة، 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في قمة القاهرة للسلام، بالعاصمة الإدارية، القاهرة، 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2023
© AFP 2023 / KHALED DESOUKI
تابعنا عبرTelegramNabd
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، بأن الجانب الفلسطيني طلب تأجيل زيارة الرئيس، محمود عباس، إلى روسيا، التي كانت مقررة في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.
وقال بوغدانوف، للصحفيين: "لقد تأجلت [الزيارة]، التي كانت مقررة في 15 نوفمبر، بطلب من القيادة الفلسطينية تأجلت الزيارة، لقد أشاروا إلى أن الوضع الآن صعب ولا يستطيع عباس، مغادرة المنطقة. نحن نتفهم هذه الظروف".
وصرّح الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، يوم السبت الماضي، أنه "منذ اللحظة الأولى أجرينا اتصالات واسعة مع زعماء العالم لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2023
نتنياهو لبلينكن: لا هدنة مؤقتة قبل إطلاق سراح الرهائن
16:11 GMT
وذكرت "بوابة الأهرام"، مساء اليوم السبت، أن "الرئيس محمود عباس، قد طالب قادة الدول العربية بضرورة عقد قمة عربية طارئة"، مؤكدا أن "الشعب الفلسطيني يتعرض لمذابح وإبادة جماعية في غزة".
وفي سياق متصل، أعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كرخي، قطع العلاقات مع شركة "سبيس إكس" المصنعة لأنظمة الأقمار الصناعية "ستارلينك"، بسبب قرار مالك الشركة، إيلون ماسك، استخدام هذه الأنظمة في قطاع غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. طائرات أمريكية تحلق فوق غزة بحثا عن الرهائن.. صور وفيديو12:45 GMTЗенитная установка ЗУ-23-2 второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала