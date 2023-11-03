https://sputnikarabic.ae/20231103/الخارجية-الروسية-15-تريليون-دولار-حجم-خسائر-الاتحاد-الأوروبي-جراء-العقوبات-الاقتصادية-على-موسكو-1082766791.html
الخارجية الروسية: 1.5 تريليون دولار حجم خسائر الاتحاد الأوروبي جراء العقوبات الاقتصادية على موسكو
الخارجية الروسية: 1.5 تريليون دولار حجم خسائر الاتحاد الأوروبي جراء العقوبات الاقتصادية على موسكو
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، اليوم الجمعة، أن إجمالي خسائر الاتحاد الأوروبي جراء العقوبات الاقتصادية بعد تفكك العلاقات مع روسيا، بلغت حوالي... 03.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-03T08:14+0000
2023-11-03T08:14+0000
2023-11-03T08:14+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وأشار غروشكو، في كلمة له على هامش المنتدى الأوراسي الاقتصادي، إلى أنه خلال عام 2013 بلغ حجم تجارة الاتحاد الأوروبي مع روسيا 418 مليار دولار، وفي حال عدم وجود عقوبات، كان من الممكن أن يصل إلى 700 دولار هذا العام، ولكن في عام 2022 كان 200 مليار دولار، وفي النصف ا لأول من عام 2023، وصل إلى 47 مليار دولار وبحلول نهاية العام، سيكون أقل من 100 مليار دولار.وقال غروشكو: "العام المقبل سيصل (حجم التجارة مع الاتحاد الأوروبي)، إلى 50 مليار، ومن ثم سيهبط إلى الصفر.وأضاف قائلا: "إجمالي خسائر الاتحاد الأوروبي، جراء العقوبات المفروضة والقرارات المتخذة في المجالات الاقتصادية لقطع التعاون مع روسيا، تبلغ 1.5 تريليون دولار. وساءت العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، على خلفية الأزمة الأوكرانية، حيث فرضت دول الاتحاد الأوربي عقوبات ضد أشخاص وقطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي. أما روسيا، فقامت ردا على هذه العقوبات، بحظر تجاري تجاه هذه الدول.
https://sputnikarabic.ae/20231102/الخزانة-الأمريكية-واشنطن-توسع-قائمة-العقوبات-المتعلقة-بروسيا-لتشمل-عشرات-الأفراد-والكيانات-1082746336.html
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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
الخارجية الروسية: 1.5 تريليون دولار حجم خسائر الاتحاد الأوروبي جراء العقوبات الاقتصادية على موسكو
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صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، اليوم الجمعة، أن إجمالي خسائر الاتحاد الأوروبي جراء العقوبات الاقتصادية بعد تفكك العلاقات مع روسيا، بلغت حوالي 1.5 تريليون دولار.
وأشار غروشكو، في كلمة له على هامش المنتدى الأوراسي الاقتصادي، إلى أنه خلال عام 2013 بلغ حجم تجارة الاتحاد الأوروبي مع روسيا 418 مليار دولار، وفي حال عدم وجود عقوبات، كان من الممكن أن يصل إلى 700 دولار هذا العام، ولكن في عام 2022 كان 200 مليار دولار، وفي النصف ا لأول من عام 2023، وصل إلى 47 مليار دولار وبحلول نهاية العام، سيكون أقل من 100 مليار دولار.
وقال غروشكو: "العام المقبل سيصل (حجم التجارة مع الاتحاد الأوروبي)، إلى 50 مليار، ومن ثم سيهبط إلى الصفر.
وأضاف قائلا: "إجمالي خسائر الاتحاد الأوروبي، جراء العقوبات المفروضة والقرارات المتخذة في المجالات الاقتصادية لقطع التعاون مع روسيا، تبلغ 1.5 تريليون دولار.
وساءت العلاقات بين روسيا والدول الغربية
، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، على خلفية الأزمة الأوكرانية، حيث فرضت دول الاتحاد الأوربي عقوبات ضد أشخاص وقطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي. أما روسيا، فقامت ردا على هذه العقوبات، بحظر تجاري تجاه هذه الدول.