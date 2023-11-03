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Военнослужащий несет боеприпасы для автоматической 30-мм пушки на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231103/الدفاع-الروسية-تدمير-10-طائرات-أوكرانية-ومروحية-واحدة-و-اعتراض-4-صواريخ-أتاكمز-1082773407.html
الدفاع الروسية: تدمير 10 طائرات أوكرانية ومروحية واحدة و اعتراض 4 صواريخ "أتاكمز"
الدفاع الروسية: تدمير 10 طائرات أوكرانية ومروحية واحدة و اعتراض 4 صواريخ "أتاكمز"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الجيش الروسي دمر عشر طائرات للقوات الأوكرانية، خلال الأسبوع الماضي. 03.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-03T11:49+0000
2023-11-03T12:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان: "دمرت المقاتلات التابعة للقوات الجوية الفضائية وأنظمة الدفاع الجوي الروسية، 10 طائرات تابعة للقوات الجوية الأوكرانية ومروحية واحدة، في أسبوع، بما في ذلك، خمس طائرات "ميغ- 29" وثلاث طائرات "سو- 27" وطائرة هجومية من طراز "سو- 25" وطائرة تدريب قتالية "إل- 39" وكذلك مروحية "مي-8".ووفقا لها، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 525 طائرة و254 مروحية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أن خسائر كييف على محور زابوروجيه، بلغت نحو 760 عسكريًا و4 دبابات و26 مركبة عسكرية مدرعة و27 سيارة و14 مدفعا ميدانيا.وأضاف البيان: "صدت وحدات من القوات الروسية، بإسناد من طيران الجيش ونيران المدفعية الروسية، 8 هجمات للعدو شنتها مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 33 واللواء الجبلي 71، التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بلدتي فيربوفيه ورابوتينو في مقاطعة زابوروجيه".وخلال أسبوع، استسلم 28 جنديًا أوكرانيًا طوعًا للقوات الروسية. في الأول من نوفمبر/(تشرين الثاني) من هذا العام وحده، استسلم خمسة عشر جنديًا أوكرانيًا طوعًا لإحدى وحدات مجموعة قوات "الشرق"، ورفضوا اتباع أوامر قيادتهم.وعلى محور خيرسون، صدت القوات المسلحة الروسية، محاولات القوات الأوكرانية إنشاء رأس جسر على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وكبدتها خسائر بلغت نحو 550 عسكريًا أوكرانيًا و11 مدفعا ميدانيا و40 سيارة و35 وسيلة عبور مائية، خلال الأسبوع الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20231103/القوات-الروسية-تحقق-إصابة-دقيقة-على-دبابة-أوكرانية-بواسطة-صاروخ-موجه-في-كليشيفكا-فيديو--1082768498.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

الدفاع الروسية: تدمير 10 طائرات أوكرانية ومروحية واحدة و اعتراض 4 صواريخ "أتاكمز"

11:49 GMT 03.11.2023 (تم التحديث: 12:19 GMT 03.11.2023)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورجنود من لواء "تيريك" قبل الاستعداد للعمل القتالي لنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "غراد" في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور سوليدار في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جنود من لواء تيريك قبل الاستعداد للعمل القتالي لنظام إطلاق الصواريخ المتعددة غراد في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور سوليدار في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الجيش الروسي دمر عشر طائرات للقوات الأوكرانية، خلال الأسبوع الماضي.
وقالت الوزارة في بيان: "دمرت المقاتلات التابعة للقوات الجوية الفضائية وأنظمة الدفاع الجوي الروسية، 10 طائرات تابعة للقوات الجوية الأوكرانية ومروحية واحدة، في أسبوع، بما في ذلك، خمس طائرات "ميغ- 29" وثلاث طائرات "سو- 27" وطائرة هجومية من طراز "سو- 25" وطائرة تدريب قتالية "إل- 39" وكذلك مروحية "مي-8".
تدمير دبابة أوكرانية بصاروخ موجه - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحقق "إصابة دقيقة" على دبابة أوكرانية بواسطة صاروخ موجه في كليشيفكا... فيديو
09:16 GMT
ووفقا لها، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 525 طائرة و254 مروحية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أن خسائر كييف على محور زابوروجيه، بلغت نحو 760 عسكريًا و4 دبابات و26 مركبة عسكرية مدرعة و27 سيارة و14 مدفعا ميدانيا.
وأضاف البيان: "صدت وحدات من القوات الروسية، بإسناد من طيران الجيش ونيران المدفعية الروسية، 8 هجمات للعدو شنتها مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 33 واللواء الجبلي 71، التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بلدتي فيربوفيه ورابوتينو في مقاطعة زابوروجيه".

بالإضافة إلى ذلك، تم اعتراض أربعة صواريخ تكتيكية تشغيلية من طراز "أتاكمز" وثلاث قنابل موجهة من طراز "جدام" وثلاثة صواريخ مضادة للرادارات من طراز "هارم" و51 صاروخا تم إطلاقها من راجمات "هيمارس" و274 طائرة مسيرة.

وخلال أسبوع، استسلم 28 جنديًا أوكرانيًا طوعًا للقوات الروسية. في الأول من نوفمبر/(تشرين الثاني) من هذا العام وحده، استسلم خمسة عشر جنديًا أوكرانيًا طوعًا لإحدى وحدات مجموعة قوات "الشرق"، ورفضوا اتباع أوامر قيادتهم.
وعلى محور خيرسون، صدت القوات المسلحة الروسية، محاولات القوات الأوكرانية إنشاء رأس جسر على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وكبدتها خسائر بلغت نحو 550 عسكريًا أوكرانيًا و11 مدفعا ميدانيا و40 سيارة و35 وسيلة عبور مائية، خلال الأسبوع الماضي.
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