https://sputnikarabic.ae/20231103/الدفاع-المدفعية-الروسية-تدمر-مركز-مراقبة-طائرات-مسيرة-ومخزن-ذخيرة-أوكراني-على-محور-دونيتسك-1082763651.html
الدفاع: المدفعية الروسية تدمر مركز مراقبة طائرات مسيرة ومخزن ذخيرة أوكراني على محور دونيتسك
الدفاع: المدفعية الروسية تدمر مركز مراقبة طائرات مسيرة ومخزن ذخيرة أوكراني على محور دونيتسك
صرح رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية "الجنوبية"، فاديم أستافييف، لوكالة "سبوتنيك"، بأن المدفعية الروسية دمرت مركز مراقبة طائرات مسيرة ومخزن ذخيرة... 03.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-03T02:48+0000
2023-11-03T02:48+0000
2023-11-03T02:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
المدفعية الروسية
القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك
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وأضاف أن "مدفعية المجموعة أصابت مركز مراقبة الطائرات المسيرة في منطقة ريزنيكوفكا ومستودع الذخيرة التابع للواء الميكانيكي 54 للعدو، في منطقة فيرخنيكامينسكي بجمهورية دونيتسك الشعبية".ولفت إلى أنه، خلال القتال المضاد للبطاريات في هذا القطاع من الجبهة، تم تدمير مدفعين ذاتيي الدفع من عيار 155 ملم من نوع كراب ومدفع هاوتزر إم – 777 ومدفع هاوتزر دي - 20 عيار 152 ملم.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا، بالإضافة إلى حماية سكان إقليم دونباس، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231102/ضابط-أمريكي-يكشف-عن-تراجع-القوات-الأوكرانية-على-خط-المواجهة-1082756398.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, المدفعية الروسية, القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا, المدفعية الروسية, القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك
الدفاع: المدفعية الروسية تدمر مركز مراقبة طائرات مسيرة ومخزن ذخيرة أوكراني على محور دونيتسك
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صرح رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية "الجنوبية"، فاديم أستافييف، لوكالة "سبوتنيك"، بأن المدفعية الروسية دمرت مركز مراقبة طائرات مسيرة ومخزن ذخيرة للقوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك.
وأضاف أن "مدفعية المجموعة أصابت مركز مراقبة الطائرات المسيرة في منطقة ريزنيكوفكا ومستودع الذخيرة التابع للواء الميكانيكي 54 للعدو، في منطقة فيرخنيكامينسكي بجمهورية دونيتسك الشعبية
".
بالإضافة إلى ذلك، استهدف الهجوم الروسي وطيران الجيش والطائرات بدون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية النار على نقطة مراقبة اللواء الميكانيكي 67 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سيريبريانكا، وفقا لرئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية "الجنوبية".
ولفت إلى أنه، خلال القتال المضاد للبطاريات في هذا القطاع من الجبهة، تم تدمير مدفعين ذاتيي الدفع من عيار 155 ملم من نوع كراب ومدفع هاوتزر إم – 777 ومدفع هاوتزر دي - 20 عيار 152 ملم.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا، بالإضافة إلى حماية سكان إقليم دونباس، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.