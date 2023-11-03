عربي
Военнослужащий несет боеприпасы для автоматической 30-мм пушки на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231103/الدفاع-المدفعية-الروسية-تدمر-مركز-مراقبة-طائرات-مسيرة-ومخزن-ذخيرة-أوكراني-على-محور-دونيتسك-1082763651.html
الدفاع: المدفعية الروسية تدمر مركز مراقبة طائرات مسيرة ومخزن ذخيرة أوكراني على محور دونيتسك
الدفاع: المدفعية الروسية تدمر مركز مراقبة طائرات مسيرة ومخزن ذخيرة أوكراني على محور دونيتسك
صرح رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية "الجنوبية"، فاديم أستافييف، لوكالة "سبوتنيك"، بأن المدفعية الروسية دمرت مركز مراقبة طائرات مسيرة ومخزن ذخيرة... 03.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-03T02:48+0000
2023-11-03T02:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
المدفعية الروسية
القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102089/70/1020897033_0:0:3227:1816_1920x0_80_0_0_0097589f95c0de38ceb828fee1f84f08.jpg
وأضاف أن "مدفعية المجموعة أصابت مركز مراقبة الطائرات المسيرة في منطقة ريزنيكوفكا ومستودع الذخيرة التابع للواء الميكانيكي 54 للعدو، في منطقة فيرخنيكامينسكي بجمهورية دونيتسك الشعبية".ولفت إلى أنه، خلال القتال المضاد للبطاريات في هذا القطاع من الجبهة، تم تدمير مدفعين ذاتيي الدفع من عيار 155 ملم من نوع كراب ومدفع هاوتزر إم – 777 ومدفع هاوتزر دي - 20 عيار 152 ملم.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا، بالإضافة إلى حماية سكان إقليم دونباس، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231102/ضابط-أمريكي-يكشف-عن-تراجع-القوات-الأوكرانية-على-خط-المواجهة-1082756398.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102089/70/1020897033_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_7fc71e23db474e17420ce45564193e5e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, المدفعية الروسية, القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا, المدفعية الروسية, القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك

الدفاع: المدفعية الروسية تدمر مركز مراقبة طائرات مسيرة ومخزن ذخيرة أوكراني على محور دونيتسك

02:48 GMT 03.11.2023
© Sputnik . Igor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصورالمدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية
المدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2023
© Sputnik . Igor Zarembo
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
صرح رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية "الجنوبية"، فاديم أستافييف، لوكالة "سبوتنيك"، بأن المدفعية الروسية دمرت مركز مراقبة طائرات مسيرة ومخزن ذخيرة للقوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك.
وأضاف أن "مدفعية المجموعة أصابت مركز مراقبة الطائرات المسيرة في منطقة ريزنيكوفكا ومستودع الذخيرة التابع للواء الميكانيكي 54 للعدو، في منطقة فيرخنيكامينسكي بجمهورية دونيتسك الشعبية".

بالإضافة إلى ذلك، استهدف الهجوم الروسي وطيران الجيش والطائرات بدون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية النار على نقطة مراقبة اللواء الميكانيكي 67 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سيريبريانكا، وفقا لرئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية "الجنوبية".

ولفت إلى أنه، خلال القتال المضاد للبطاريات في هذا القطاع من الجبهة، تم تدمير مدفعين ذاتيي الدفع من عيار 155 ملم من نوع كراب ومدفع هاوتزر إم – 777 ومدفع هاوتزر دي - 20 عيار 152 ملم.
تدريبات أطقم ناقلات الجنود المدرعة وعربات المشاة القتالية التابعة للقوات المسلحة الروسية في ميدان عسكري للتدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط أمريكي يكشف عن تراجع القوات الأوكرانية على خط المواجهة
أمس, 20:10 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا، بالإضافة إلى حماية سكان إقليم دونباس، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сабах Саид, имеющая гражданство Палестины и Египта, на пограничном переходе Рафах - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قصف مدرسة للأونروا والجامعة العربية تحذر من حرب إقليمية.. صور وفيديو1 نوفمبر, 22:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала