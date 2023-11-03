https://sputnikarabic.ae/20231103/الرئيس-الإسرائيلي-لن-نتوقف-عن-محاربة-حماس-رغم-معاناة-المدنيين-1082787867.html
الرئيس الإسرائيلي: لن نتوقف عن محاربة حماس رغم معاناة المدنيين
الرئيس الإسرائيلي: لن نتوقف عن محاربة حماس رغم معاناة المدنيين
صرح الرئيس الاسرائيلي إسحاق هرتسوغ، يوم الجمعة، في مقابلة صحفية، بأن اسرائيل لن تتوقف عن محاربة حركة "حماس" الفلسطينية حتى تختفي رغم معاناة المدنيين في قطاع... 03.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-03T19:25+0000
2023-11-03T19:25+0000
2023-11-03T19:25+0000
طوفان الأقصى
اسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي
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وقال هرتسوغ في المقابلة: "كل من يعتقد أن الاستغلال الساخر لمعاناة المدنيين سيقيد أيدينا ويكسب الوقت لحماس، فهو خاطئ".وأشار هرتسوغ إلى أنه بالنسبة للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، " لن تنتهي المعاناة إلا باختفاء حماس". وأضاف: "أي شخص يحاول تقييد أيدينا، عن قصد أو بغير قصد، لا يقوض القدرة الدفاعية لإسرائيل فحسب، بل يقوض أيضا أي أمل في عالم لا يمكن أن تحدث فيه هذه الفظائع". وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، تعرضت إسرائيل لهجوم صاروخي غير مسبوق من قطاع غزة كجزء من عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنها الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، وبعد ذلك، توغل مقاتلو المنظمة في المناطق الحدودية في جنوب إسرائيل، واحتجزوا أكثر من 200 رهينة، وفي إسرائيل، وفقا للسلطات المحلية، قتل أكثر من 1400 شخص، من بينهم 300 جندي، وأصيب أكثر من 5000.وفي وقت سابق من مساء اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة القتلى والجرحى نتيجة الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 9299 شهيدا، وأكثر من 25 ألف جريح.
https://sputnikarabic.ae/20231103/الخارجية-لافروف-وعبد-اللهيان-يؤكدان-ضرورة-الوقف-الفوري-لإطلاق-النار-في-غزة-1082784464.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, اسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي
طوفان الأقصى, اسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي
الرئيس الإسرائيلي: لن نتوقف عن محاربة حماس رغم معاناة المدنيين
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صرح الرئيس الاسرائيلي إسحاق هرتسوغ، يوم الجمعة، في مقابلة صحفية، بأن اسرائيل لن تتوقف عن محاربة حركة "حماس" الفلسطينية حتى تختفي رغم معاناة المدنيين في قطاع غزة، مضيفا أنه بعد ذلك فقط ستتوقف معاناة الفلسطينيين.
وقال هرتسوغ في المقابلة: "كل من يعتقد أن الاستغلال الساخر لمعاناة المدنيين سيقيد أيدينا ويكسب الوقت لحماس، فهو خاطئ".
وأشار هرتسوغ إلى أنه بالنسبة للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، " لن تنتهي المعاناة إلا باختفاء حماس".
وأضاف: "أي شخص يحاول تقييد أيدينا، عن قصد أو بغير قصد، لا يقوض القدرة الدفاعية لإسرائيل فحسب، بل يقوض أيضا أي أمل في عالم لا يمكن أن تحدث فيه هذه الفظائع".
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، تعرضت إسرائيل لهجوم صاروخي غير مسبوق من قطاع غزة كجزء من عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنها الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، وبعد ذلك، توغل مقاتلو المنظمة في المناطق الحدودية في جنوب إسرائيل، واحتجزوا أكثر من 200 رهينة، وفي إسرائيل، وفقا للسلطات المحلية، قتل أكثر من 1400 شخص، من بينهم 300 جندي، وأصيب أكثر من 5000.
وفي وقت سابق من مساء اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة القتلى والجرحى نتيجة الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 9299 شهيدا، وأكثر من 25 ألف جريح.