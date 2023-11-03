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https://sputnikarabic.ae/20231103/الصدر-يطلب-من-4-دول-السماح-لأنصاره-بالوصول-إلى-حدود-فلسطين-1082768655.html
الصدر يطلب من 4 دول السماح لأنصاره بالوصول إلى "حدود فلسطين"
الصدر يطلب من 4 دول السماح لأنصاره بالوصول إلى "حدود فلسطين"
طلب زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، من 4 دول "مجاورة لفلسطين"، بالسماح لأنصاره بالوصول إلى المناطق المتاخمة لحدودها. 03.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-03T09:28+0000
2023-11-03T09:33+0000
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وكتب الصدر عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "أوجّه رسالتي هذه إلى حكومات الدول الشقيقة: الأردن ومصر ولبنان وسوريا، الدول المجاورة لجمهورية فلسطين الحبيبة وعاصمتها القدس".وأعرب الصدر عن أمله بالسماح لأنصاره بالعبور، قائلا: "نأمل السماح لإخوتكم الصدريين في عراقكم الشقيق الوصول السلمي لحدود فلسطين الحبيبة، مع بعض التبرعات العينية من ماء وطعام ودواء ووقود لإدخالها بالتنسيق معكم إلى غزة المجاهدة"، بحسب قوله.وأضاف: "ونأمل أن تمكنوا إخوتكم الصدريين من الاعتصام المليوني السلمي الإنساني عند الحدود الفلسطينية في بلدانكم الحبيبة، خلال الأيام المقبلة، ومن شاء من الشعوب العربية الإسلامية والإنسانية".وختم بالقول: "كلنا واع وراع ومسؤولون عن ما يحدث في غزة".
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, العراق
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, العراق

الصدر يطلب من 4 دول السماح لأنصاره بالوصول إلى "حدود فلسطين"

09:28 GMT 03.11.2023 (تم التحديث: 09:33 GMT 03.11.2023)
© AFP 2023 / -زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر
زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2023
© AFP 2023 / -
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طلب زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، من 4 دول "مجاورة لفلسطين"، بالسماح لأنصاره بالوصول إلى المناطق المتاخمة لحدودها.
وكتب الصدر عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "أوجّه رسالتي هذه إلى حكومات الدول الشقيقة: الأردن ومصر ولبنان وسوريا، الدول المجاورة لجمهورية فلسطين الحبيبة وعاصمتها القدس".
وأعرب الصدر عن أمله بالسماح لأنصاره بالعبور، قائلا: "نأمل السماح لإخوتكم الصدريين في عراقكم الشقيق الوصول السلمي لحدود فلسطين الحبيبة، مع بعض التبرعات العينية من ماء وطعام ودواء ووقود لإدخالها بالتنسيق معكم إلى غزة المجاهدة"، بحسب قوله.
وأضاف: "ونأمل أن تمكنوا إخوتكم الصدريين من الاعتصام المليوني السلمي الإنساني عند الحدود الفلسطينية في بلدانكم الحبيبة، خلال الأيام المقبلة، ومن شاء من الشعوب العربية الإسلامية والإنسانية".
وختم بالقول: "كلنا واع وراع ومسؤولون عن ما يحدث في غزة".
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