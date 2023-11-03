https://sputnikarabic.ae/20231103/القطب-الجنوبي-يجف-وعلماء-يحذرون-1082780381.html

القطب الجنوبي "يجف" وعلماء يحذرون

القطب الجنوبي "يجف" وعلماء يحذرون

أظهرت دراسة جديدة أن نصف الكرة الجنوبي تعرض للجفاف أكثر من النصف الشمالي خلال العقدين الماضيين (2001-2020)، ويشير المؤلفون إلى أن السبب الرئيسي هو ظاهرة الطقس... 03.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-03T15:21+0000

2023-11-03T15:21+0000

2023-11-03T15:21+0000

مجتمع

علوم

منوعات

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ويكشف التحليل الجديد عن انخفاض قوي في توافر المياه في أمريكا الجنوبية ومعظم أفريقيا ووسط وشمال غرب أستراليا. ومع ذلك، فإن بعض المناطق مثل الجزء الجنوبي من أمريكا الجنوبية سيكون لديها المزيد من المياه المتاحة.سيؤدي تجفيف الغابات المطيرة إلى تقليل الغطاء النباتي وزيادة خطر نشوب الحرائق، القادرة على إطلاق مليارات الأطنان من الكربون المحتجز حالياً في نباتات الغابات والتربة.تعد أمريكا الجنوبية أيضًا مصدرًا زراعيًا رئيسيًا لفول الصويا والسكر واللحوم والقهوة والفواكه للسوق العالمية. ستؤدي تغيرات توافر المياه إلى زيادة الضغط على النظم الغذائية على مستوى العالم.وانخفض إنتاج نبات الكسافا الأساسي بسبب الجفاف. ومن الممكن أيضًا خفض الصادرات مثل البن والكاكاو، مما يؤدي إلى دوامة فقدان سبل العيش والفقر والجوع.قد يؤدي الجفاف إلى تغيير أنماط الغطاء النباتي وزيادة درجات الحرارة، والتي يمكن أن تزيد عن 35 درجة مئوية في أجزاء كبيرة من العام بحلول عام 2100 إذا استمرت معدلات الانبعاثات في الارتفاع. وهذا من شأنه أن يكون له آثار خطيرة على صحة البشر والموائل.وبالمثل، فإن الجفاف في وسط أستراليا له آثار غير مباشرة على الطقس والمناخ في المناطق الساحلية حيث تقع معظم المدن الأسترالية الرئيسية والسكان. وتشهد مناطق الجنوب الغربي والجنوب الشرقي من البلاد أيضًا اتجاهات الجفاف، مما يؤدي إلى ضغوط على الموائل وتغييرها، وحرائق الغابات، واستنزاف الأنهار، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.ويصعب التنبؤ بالطبيعة الدقيقة وحجم التغييرات والتأثيرات أو وضع نماذج لها على المستويات المحلية أو الإقليمية. لكن هذه الورقة الجديدة تشير إلى تحولات واضحة في الأنماط والعمليات المناخية المعقدة في نصف الكرة الجنوبي والتي ستقلل من توافر المياه خلال أحداث النينيو.سيؤدي الجفاف إلى ضغوط إضافية على الموائل والأنواع في المناطق الرئيسية. وسيؤثر أيضًا على السكان بقدرات متفاوتة على التكيف، وفي نهاية المطاف، على أنظمتنا الغذائية العالمية. على الرغم من أن نصف الكرة الجنوبي يتكون في الغالب من الماء، إلا أن ما يحدث هناك يهم حقًا الكوكب بأكمله.

https://sputnikarabic.ae/20231103/اكتشاف-أثري-جديد-يتوقع-أن-يلقي-بالضوء-على-تغيرات-تاريخية-حدثت-في-مصر-خلال-أوقات-مضطربة-1082778225.html

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